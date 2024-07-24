Москва - Пекин 9 декабря 1941 г. центральное правительство Китая официально объявило о том, что находится в состоянии войны с Японией, Германией и Италией. Но к 1945 г. под контролем Японии оказалась территория, на которой проживало ок. 70% всего населения Китая. На чтение: 1 минута

9 декабря 1941 г. центральное правительство Китая официально объявило о том, что находится в состоянии войны с Японией, Германией и Италией. Но к 1945 г. под контролем Японии оказалась территория, на которой проживало ок. 70% всего населения Китая.

9 августа 1945 г. Советский Союз объявил войну милитаристской Японии и в ходе Маньчжурской наступательной операции в короткий срок разгромил Квантунскую армию Японии и освободил территорию Северо-Восточного Китая и Внутренней Монголии. Успехи советских войск в войне против Японии позитивно повлияли на позицию гоминьдановского руководства Китая на переговорах. 14 августа 1945 г. был подписан Договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской республикой. Подписи под документом поставили руководители внешнеполитических ведомств СССР и Китайской республики – В. М. Молотов и Ван Шицзе. Советско-китайский договор отвечал взаимным интересам СССР и Китая и открывал путь для всестороннего сотрудничества между двумя странами.

В конце Второй мировой войны Китай был полностью очищен от японского присутствия. Китайское население с благодарностью встречало советских воинов, принесших на их землю освобождение. Бойцы и командиры Красной Армии, сознавая свою миссию, вели себя чрезвычайно корректно по отношению к жителям северо-восточных провинций страны. Нередко они приходили им на помощь, восстанавливая разрушенные многолетней войной объекты народного хозяйства, колодцы, школы и т. д. Вскоре после окончания боевых действий советские войска были выведены из страны.

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