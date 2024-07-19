Московская историческая школа в первой половине ХХ века
Московская историческая школа в первой половине ХХ века
На чтение: 1 минута
Тихонов В.В.Московская историческая школа в первой половине ХХ века. Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. — М.; СПб.: Нестор-История, 2012. — 320 с.
Монография посвящена рассмотрению эволюции Московской исторической школы в первой половине XX в. на примере творчества самых ярких представителей ее «младшего поколения»: Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. С привлечением широкого круга источников, в том числе и архивных, на широком социально-политическом, культурно-историческом и историографическом фоне показаны этапы научных биографий историков. Жизнь и научная деятельность ученых разделена на два крупных этапа: дореволюционное время и советский период. Анализируются направление и особенности исследовательской деятельности в разные эпохи. Важной составляющей исследования стало изучение проблемы «власть и историки» в советское время (1920–1940-е гг.).
Для специалистов-историков, студентов исторических факультетов вузов, а также всех интересующихся российской историей и культурой.
Московская историческая школа в первой половине ХХ века Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина
Часть I. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Научные школы в исторической науке
2. Московская историческая школа
3. Младшее поколение историков Московской школы: предварительные соображения
4. Литература о жизни и творчестве Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина
Глава 2. НАЧАЛО ПУТИ. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ (1890–1900-е гг.)
1. Основные тенденции развития отечественной исторической науки на рубеже XIX–XX вв.
2. Ю.В. Готье: первые шаги в науке
3. С.Б. Веселовский: от юриста к историку
4. А.И. Яковлев: начало научного пути
5. С.В. Бахрушин: формирование научного мировоззрения
6. Взаимоотношения Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина
Глава 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ю.В. ГОТЬЕ, С.Б. ВЕСЕЛОВСКОГО И А.И. ЯКОВЛЕВА (1905–1918 гг.)
1. Книга Ю.В. Готье «Замосковный край в XVII веке»
2. Фундаментальное исследование С.Б. Веселовского «Сошное письмо»
Петра I до Екатерины II»" href="/uploads/media/default/0001/09/98c9c80d2e00d4713712593660c666d628f5696e.pdf" target="_blank">3. Исследование Ю.В. Готье «История областного управления в России от Петра I до Екатерины II»
4. Лекционные курсы Ю.В. Готье
6. Особенности эволюции научного творчества Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского и А.И. Яковлева в дореволюционное время
Часть II. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА
Глава 4. МОСКОВСКИЕ ИСТОРИКИ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917 — начало 1920-х гг.)
1. Московские историки в условиях революций и Гражданской войны
2. Научная и просветительская деятельность
Глава 5. 1920 — НАЧАЛО 1930-х гг. В СУДЬБАХ МОСКОВСКИХ ИСТОРИКОВ
1. Научная и педагогическая деятельность
2. Исследования С.В. Бахрушина
3. Обобщающие работы Ю.В. Готье и С.Б. Веселовского
4. Московские историки и «Академическое дело»
Глава 6. 1930-е гг.: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НАУКУ
1. Основные тенденции развития советской исторической науки в 1930-е гг.
2. Научная и преподавательская работа в 1930-е гг.
3. С.В. Бахрушин в дискуссиях 1930-х гг.
Глава 7. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ ВОЕННОГО И ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
1. Московские историки в военное и послевоенное время
2. Монография А.И. Яковлева «Холопство и холопы в Московском государстве в XVII в.»
3. «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси» С.Б. Веселовского
4. Идеологические кампании послевоенного времени
5. Последнее исследование С.В. Бахрушина
Обложка: обложка книги «ихонов В.В.Московская историческая школа в первой половине ХХ века. Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. — М.; СПб.: Нестор-История, 2012».
Источник: https://iriran.ru