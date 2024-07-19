Московская историческая школа в первой половине ХХ века Московская историческая школа в первой половине ХХ века На чтение: 1 минута

Тихонов В.В. Московская историческая школа в первой половине ХХ века. Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. — М.; СПб.: Нестор-История, 2012. — 320 с.

Монография посвящена рассмотрению эволюции Московской исторической школы в первой половине XX в. на примере творчества самых ярких представителей ее «младшего поколения»: Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. С привлечением широкого круга источников, в том числе и архивных, на широком социально-политическом, культурно-историческом и историографическом фоне показаны этапы научных биографий историков. Жизнь и научная деятельность ученых разделена на два крупных этапа: дореволюционное время и советский период. Анализируются направление и особенности исследовательской деятельности в разные эпохи. Важной составляющей исследования стало изучение проблемы «власть и историки» в советское время (1920–1940-е гг.).

Для специалистов-историков, студентов исторических факультетов вузов, а также всех интересующихся российской историей и культурой.

Московская историческая школа в первой половине ХХ века Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина

Введение

Часть I. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Научные школы в исторической науке

2. Московская историческая школа

3. Младшее поколение историков Московской школы: предварительные соображения

4. Литература о жизни и творчестве Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина

Глава 2. НАЧАЛО ПУТИ. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ (1890–1900-е гг.)

1. Основные тенденции развития отечественной исторической науки на рубеже XIX–XX вв.

2. Ю.В. Готье: первые шаги в науке

3. С.Б. Веселовский: от юриста к историку

4. А.И. Яковлев: начало научного пути

5. С.В. Бахрушин: формирование научного мировоззрения

6. Взаимоотношения Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина

Глава 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ю.В. ГОТЬЕ, С.Б. ВЕСЕЛОВСКОГО И А.И. ЯКОВЛЕВА (1905–1918 гг.)

1. Книга Ю.В. Готье «Замосковный край в XVII веке»

2. Фундаментальное исследование С.Б. Веселовского «Сошное письмо»

Петра I до Екатерины II»" href="/uploads/media/default/0001/09/98c9c80d2e00d4713712593660c666d628f5696e.pdf" target="_blank">3. Исследование Ю.В. Готье «История областного управления в России от Петра I до Екатерины II»

4. Лекционные курсы Ю.В. Готье

5. Исследования А.И. Яковлева

6. Особенности эволюции научного творчества Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского и А.И. Яковлева в дореволюционное время

Часть II. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА

Глава 4 . МОСКОВСКИЕ ИСТОРИКИ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917 — начало 1920-х гг.)

1. Московские историки в условиях революций и Гражданской войны

2. Научная и просветительская деятельность

Глава 5. 1920 — НАЧАЛО 1930-х гг. В СУДЬБАХ МОСКОВСКИХ ИСТОРИКОВ

1. Научная и педагогическая деятельность

2. Исследования С.В. Бахрушина

3. Обобщающие работы Ю.В. Готье и С.Б. Веселовского

4. Московские историки и «Академическое дело»

Глава 6. 1930-е гг.: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НАУКУ

1. Основные тенденции развития советской исторической науки в 1930-е гг.

2. Научная и преподавательская работа в 1930-е гг.

3. С.В. Бахрушин в дискуссиях 1930-х гг.

Глава 7. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ ВОЕННОГО И ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

1. Московские историки в военное и послевоенное время

2. Монография А.И. Яковлева «Холопство и холопы в Московском государстве в XVII в.»

3. «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси» С.Б. Веселовского

4. Идеологические кампании послевоенного времени

5. Последнее исследование С.В. Бахрушина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список сокращений

Обложка: обложка книги «ихонов В.В.Московская историческая школа в первой половине ХХ века. Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. — М.; СПб.: Нестор-История, 2012».

Источник: https://iriran.ru