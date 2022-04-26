Младший лейтенант На чтение: 1 минута

...Перебираю отвал: монетки, какие-то кожаные ремешки и - раз, красный огонек на истлевших остатках воротника, маленький рубиновый кубик - младший лейтенант, остатки фуражки, фибровый козырек, два метра от траншеи. Офицер, командир. Он прошел два метра и упал, сраженный немецкой шрапнелью в голову, упал рядом с воронкой, просто осев, ноги подкосились, и он остался лежать в двух шагах от своей траншеи, из которой встал первый.

...Я увожу с собой память и нарисованный нашим антропологом Настей Куренковой по черепу портрет неизвестного младшего лейтенанта, это еще один мой святой с Зайцевой Горы, моя икона…