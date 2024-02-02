"Простые истины". Интервью с Михаилом Мягковым Авторский курс И.О. Елеференко На чтение: 4 минуты

Простые истины. Авторская рубрика нашего обозревателя Игоря Елеференко

В этом году в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие около 850 тысяч человек. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) у 96% россиян акция вызвала положительные оценки, причем доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет. О планах принять участие в акции в будущем году сообщили 40% опрошенных. Чаще об этом говорят те, кому за 35 лет (41-43%), а среди 25-34 летних процент потенциальных участников «Бессмертного полка» ниже - 36%. Данных по школьникам и молодым людям в возрасте до 25 лет ВЦИОМ не раскрывает.

Что же на самом деле думает о событиях Великой Отечественной войны молодое поколение и как сохранить историческую память о ней, мы решили узнать у профессора МГИМО (У) МИД России, Научного директора РВИО Михаила Мягкова, который постоянно общается с молодежью и является соавтором учебника «Военная история России» для школьников.

- Михаил Юрьевич, не кажется ли Вам, что у нас сегодня огромный провал в изучении военной истории нашего государства в молодежной среде?

- Да, и это, во многом, результат провала образовательной программы 90-х годов. Люди, которые учились в 80-х годах, хорошо знают о подвигах Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Вали Котик, Зины Портновой и других героев Великой Отечественной войны. Активная пропагандистская работа, начатая в нашем обществе в 90-е, привела к тому, что сегодня у нас не стесняются публично оспаривать подвиг 28-и панфиловцев и психическое здоровье Зои Космодемьянской. Было вылито много грязи на героические страницы нашей истории.

Российское военно-историческое общество выступает за то, чтобы наш пантеон героев не подвергался нападкам. В нем по праву должны оставаться и Минин, и Пожарский, и Суворов, и Кутузов, и все герои Великий Отечественной войны. Без них мы потеряем свою народную идентичность. РВИО сегодня активно помогает Министерству науки и образования России в стремлении переломить эти негативные тенденции, чтобы воспитать настоящих патриотов своей страны, знающих и уважающих свою историю.

Для решения этих задач, по поручению Президента Владимира Путина, РВИО было подготовлено учебное пособие о военной истории России. В перспективе оно должно стать дополнением к новой линейке единых учебников по истории России. Перед нами была поставлена задача не просто изложить факты в иллюстрированной форме, а донести правду, сделав книгу увлекательной для всех школьников.

Более того, Министр культуры РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский ставил перед нами задачу повышения привлекательности военной службы. Сделать так, чтобы, прочитав этот учебник, молодые люди захотели бы пойти на военную службу, посвятить себя защите Отечества.

В книге мы раскрыли историю развития нашей армии, начиная с древнейших времен до событий войны в Афганистане.

Кроме того, нами было подготовлено несколько десятков научно-популярных изданий. Так «Атлас Победы» построен на совершенно новых данных, которые поступили к нам из архивов и новых фундаментальных трудов. Нам удалось воссоздать карту Великой Отечественной войны вплоть до расположения отдельных подразделений. Для историков, реконструкторов и поисковиков это очень полезное и нужное издание. Как я уже говорил, мы занимаемся линейкой учебников, и вместе с издательством «Дрофа» мы рецензировали одну из линеек. Особенно то, что касается военного периода. Мы считаем это очень важным.

В скором времени РВИО выпустит книгу с щемящим душу названием – "Ад 184". Так назывался немецкий концлагерь для наших военнопленных в Вязьме в 1941-м году. В этом котле погибло более 80-ти тысяч человек. Есть воспоминания, как немцы издевались, держали людей в холодной воде, в снегу и о многом другом, что людям пришлось там перенести. Их убивали, а они как генерал Карбышев, оставались верными присяге и Родине до самой смерти. Мы должны говорить молодым людям о том, что у нас такие герои, непреходящие. В связи с этим у нас был проведен конкурс на создание сценария художественного фильма о Зое Космодемьянской, обращенного к молодому поколению. Выбран сценарий, съемки скоро начнутся при поддержке Российского военно-исторического общества.

- Михаил Юрьевич, как решаются проблемы сохранения истории в российских регионах?

- Отделения РВИО сегодня есть в 85 регионах – по всей России. Благодаря нашим совместным усилиям на фасадах школ увековечиваются имена Героев Советского Союза – мы устанавливаем мемориальные доски там, где они жили и учились. Школьники каждый день видят, что рядом с ними учились прославленные люди и больше интересуются историей.

- РВИО большое внимание уделяет выставочной и просветительской работе с молодежью. Что нового в этом вопросе сегодня?

- В прошлом году мы открыли масштабную мультимедийную выставку «Война и мифы», специально ориентированную на молодежную аудиторию. Цель выставки – развенчание мифов и фальсификаций о Великой Отечественной войне. Необходимо дать возможность каждому из юных посетителей и их родителям погрузиться в обстановку тяжелых боев. Например, «пережить» немецкий налет на Москву 22 июля 1941 года, побывать в самолете полковника Преображенского, который летит на Берлин 8 августа 1941 года, потрогать оружие, которым воевали, в том числе, и 28 панфиловцев. Наши молодые люди должны знать и об освободительной миссии Красной армии, о том, как нас встречали в Европе. Сохранились документы и фотографии того, как это происходило в Праге, Вене и других городах. Эта выставка теперь путешествует по городам и сейчас находится в Архангельске.

- Историческое беспамятство – это же предательство памяти своих семей и героев, которые воевали с фашизмом? Как вы относитесь к этому беспамятству на Украине?

- У меня такое впечатление, что на Украине люди живут в другом измерении или вообще на другой планете. Благодаря усилиям действующий украинских элит, их общество противопоставляет себя России и всему, что с ней связано. Другой идеологии у них нет, хотя они прекрасно понимают, что Украина может жить как народ, как государство только в союзе с Россией.

У нас общая история, и никуда мы от этого не денемся. Среди 28 панфиловцев были и русские, и казахи, и киргизы, и украинцы. Те же самые украинцы защищали Москву, как и русские, евреи, татары, грузины освобождали Киев. Вместе мы принесли свободу Европе. Вот об этом, кстати, говорится в другой нашей экспозиции «Помни, мир освободил советский солдат». Она побывала уже во многих городах: в Сочи, в Симферополе, в Керчи, на Дальнем Востоке.

Она была и в Европе: Вене, Женеве, Варшаве, Берлине. И люди могли представить вот тот механизм смерти, когда те, что провозгласили себя расовыми господами, умерщвляли миллионы людей, о цифрах до сих пор спорят. Посетители не просто испытывают шок, они видят, от чего мы освободили мир. Если бы туда не пришел советский солдат, может быть, до сих пор сегодня в Европе люди вздымали бы руки в фашистском приветствии.

- Спустя 76 лет с начала Великой Отечественной войны в земле по прежнему лежат останки тысяч наших солдат. Интересуется ли молодежь поисковой работой и участвует ли в экспедициях РВИО?

- Эта работа является одной из основных в деятельности РВИО. Она уникальна по силе воздействия на молодых людей. Школьники поначалу вообще не представляют, что это такое и почему это так важно. Выезжают на место боев недалеко отсюда, допустим, от Москвы километров 150-200. Ржев, где были страшные бои в 42-м году. Когда они поднимают своими руками, как в начале этого года весной - снег, дождь шел, а они поднимают те останки, которые были не захороненными, находят медальоны. Видели бы вы их глаза! У них в душе происходит полный переворот, появляется смысл жизни, деятельности в дальнейшем. Они задумываются, о том, что человек живет и для того, чтобы сохранялась эта память.

- А потом он придет в школу с пониманием того, что герой – это не супермен, который на жвачке изображен, а тот, кто в сырой земле лежит и благодаря которому мы все сегодня живы. И я уверен, что лучшую воспитательную работу в своем классе проведет именно он, рассказывая об этой поисковой работе.

- Конечно, мы постоянно находим родственников погибших, ведем работу в архивах, поднимаем новые, совершенно не известные сюжеты войны. Интерес к истории в целом возрастает. Мы проводим экспедиции - вахты памяти под общем названием "Фронт": Калининский фронт, Волховский фронт, Ленинградский фронт. Марши памяти, например, вдоль берега Ладожского озера, где проходила «Дорога жизни».

Только в этом году, в ходе «Вахты памяти» было найдено более трехсот наших не захороненных бойцов, считавшихся пропавшими без вести. Несколько десятков имен по медальонам были опознаны. Я думаю, в процессе работы в архиве будет опознано ещё большее количество имен.

- Давайте поговорим о военно-исторической реконструкции. Интересна ли эта тема молодежи?

- Разумеется. Это же движение охватывает множество людей самых разных возрастов. Во-первых, это красиво, во-вторых, это познавательно, а, в-третьих, это исключительно патриотично, ты сам в этом участвуешь. Они даже сами создают свою форму. И благодаря этому тоже познают нашу армию, у них тоже возникает этот интерес, а потом представить себя на месте этих боевых действий, которые происходили, значит лучше понять дух той войны.

- В ходе нашей беседы мы неоднократно употребляли слово «мифы». Вся работа РВИО направлена на развенчание мифов злопыхателей, как на Западе, так и наших внутренних, из так называемой пятой колонны, о нашей истории. И в этом большая заслуга Министра культуры России, Председателя РВИО Владимира Мединского, который приложил много сил для создания Военно-исторического общества. Вы много с ним работаете, поэтому хочу задать Вам такой вопрос: Во сколько Министр, который чрезвычайно занят на работе, проводит совещания в Российском военно-историческом обществе?

- Бывает, что и в 22 часа. Он очень трудоспособный и целеустремленный человек, поэтому работая с ним, быстро проникаешься этими качествами и интересом к делу.

- Я почему это спрашиваю. Не секрет, что многие чиновники создают для себя организации или фонды как хобби, но сами в них не появляются. Владимир Мединский действительно осуществляет руководство Обществом и вкладывает в него много сил и времени?

- Это абсолютная правда. Я скажу так. Работать с ним очень тяжело, потому что это очень строгий и требовательный руководитель, но очень интересно, потому что он умеет раскрывать творческие способности людей. Он ценит инициативу. Без таких людей страна бы не развивалась.