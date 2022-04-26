Маленькая медная трубочка На чтение: 1 минута

Аджимушкай - место, овеянное легендами. Благодаря работе археологов было найдено подтверждение многим удивительным историям - одну из них мне поведал руководитель экспедиции Владимир Владимирович Симонов.

Известно, что в начале обороны в каменоломнях возникли проблемы с водой, потому что единственный колодец находился перед входом в каменоломни. Защитники каменоломен не раз с боем прорывались к колодцу, пока фашисты не взорвали его. В самой крепости колодцев не было. И вот когда гарнизон умирал от жажды, единственным выходом было собирать конденсат со стен губами. Со временем процесс усовершенствовали, в породе стали сверлить отверстия вставлять туда трубочку. Эту воду потом раздавали раненым и больным, женщинам и детям.

Так делали все, поэтому немцы на поверхности быстро вычисляли аджимушкайцев по расцарапанным в кровь лицам.

Сейчас большинство из нас не представляет, какие испытания выпали на долю тех, кто сражался здесь. Без еды человек может долго держаться, а вот без воды...

И вот, не так давно в одной из экспедиций в заваленном взрывом переходе каменоломен были обнаружены останки солдата. Он погиб «на переходе» - куда-то шел, но произошел обвал. Солдат был весь увешан флягами, бутылками и поллитровыми банками с самодельными ручками из проволоки. У него в руке была медная трубочка с самодельным резиновым мундштуком. А оружия не было. Вернее, его оружием и была эта маленькая медная трубочка!

Позже в каменоломнях научатся искать водокапы, рыть и прятать колодцы. Добывать дождевую воду из окон подрывов. А тогда? Тогда он шел наполнять эти бутылки и фляги. И наполнил бы, и принес. И, может быть, с гибелью этого солдата погиб еще не один раненый, лишившись воды и надежды.

Вот такие они были - солдаты Аджимушкая. Вот такие были тогда ЛЮДИ. Подумайте, смогу ли я так?