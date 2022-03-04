Краткий курс истории. Легендарный русский хирург 13 декабря (по н. ст.) 1904 года ушел из жизни выдающийся хирург Николай Васильевич Склифосовский. Выбор бедняка Николай Васильевич родился 6 апреля 1836 года в местечке, где теперь расположен поселок Дзержинское (территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики). Николай был девятым сыном в многодетной мелкопоместной дворянской семье. Семья жила крайне бедно, постоянно существовала угроза голода. Дела шли настолько плохо, что по достижении Николаем 8-летнего возраста его и вовсе сдали в одесский приют. Будущую профессию Склифосовский выбрал сознательно, поскольку врачи всегда имели стабильный доход, пусть и скромный. Он настолько старательно учился во 2-й Одесской гимназии, что без труда поступил на медицинский факультет Московского... На чтение: 1 минута

13 декабря (по н. ст.) 1904 года ушел из жизни выдающийся хирург Николай Васильевич Склифосовский.

Выбор бедняка

Николай Васильевич родился 6 апреля 1836 года в местечке, где теперь расположен поселок Дзержинское (территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики). Николай был девятым сыном в многодетной мелкопоместной дворянской семье. Семья жила крайне бедно, постоянно существовала угроза голода. Дела шли настолько плохо, что по достижении Николаем 8-летнего возраста его и вовсе сдали в одесский приют. Будущую профессию Склифосовский выбрал сознательно, поскольку врачи всегда имели стабильный доход, пусть и скромный. Он настолько старательно учился во 2-й Одесской гимназии, что без труда поступил на медицинский факультет Московского университета. Именно там он увлекся хирургией, посчитав ее самым благородным направлением в медицине.

Обморок и упорство

Впервые в хирургической операции Николай Васильевич участвовал в возрасте 20 лет в качестве ассистента. В тот раз вид располосованного тела настолько сильно поразил его воображение, что он упал в обморок. Профессор, проводивший операцию, отметил, что столь впечатлительному молодому человеку никогда не стать хирургом. После этих слов Склифосовский до конца обучения не покидал операционную. Наградой стало назначение заведующим хирургическим отделением Одесской городской больницы. Затем была стажировка в Европе, где молодой хирург увидел отсталость российской хирургии. По возвращении, Николая Васильевича назначили преподавателем Петербуржской медико-хирургической академии. Он одним из первых стал внедрять в отечественной медицине приобретенный в Европе опыт использования асептиков и антисептиков, решился применить вместо хлороформа наркотик кокаин в качестве местной анестезии для человека с больным сердцем. Все успешные результаты он публиковал в научных отчетах.

Добыть авторитет

Уровень смертности в послеоперационный период в российских клиниках продолжал оставаться крайне высоким. Склифосовский понял, что сможет изменить ситуацию, только подняв свой авторитет до всероссийского уровня. Для этого в 1877 году он отправился добровольцем на фронт Русско-турецкой войны. К тому времени за плечами Николая Васильевича уже было несколько войн. Не мог он сидеть на месте, когда гибли люди. Именно Склифосовскому принадлежала идея привлечения к работе на передовой женщин-врачей, ведь на войне было слишком много раненых и слишком мало врачей. За все время Русско-турецкой войны, меньше чем за год, через руки Склифосовского прошли около 10 тысяч раненых. За заслуги врача приставили к ордену Святого Владимира III степени с мечами. Война и правда способствовала росту врача Склифосовского. Он сумел организовать постройку новой клиники, где ему никто не мешал внедрять и использовать на постоянной основе новые методы. В России наступила эра асептического метода. А еще Николай Склифосовский организовал первый в России медицинский кабинет и способствовал популяризации медицинских открытий.