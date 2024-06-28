Ледокол «Красин» – легенда нашего флота В России идет активная замена созданных еще в СССР атомоходов новыми атомными ледоколами. Это одно из приоритетных направлений в освоении важного для страны Арктического региона. А что такое Арктический регион? Это 3 миллиона квадратных километров, или 18% всей площади страны. На чтение: 3 минуты

В России идет активная замена созданных еще в СССР атомоходов новыми атомными ледоколами. Это одно из приоритетных направлений в освоении важного для страны Арктического региона. А что такое Арктический регион? Это 3 миллиона квадратных километров, или 18% всей площади страны. Здесь сосредоточены 80% газа, 60% нефти, 90% никеля и кобальта, 60% меди, почти все наши алмазы и прочая, и прочая. 19 тысяч километров российских границ приходится на Северный Ледовитый океан, но морские пути в этом океане девять месяцев в году скованы льдами. Ну как здесь обойтись без ледокольного флота?

Лед русским не помеха

Еще в самом начале прошлого века Россия стала лидером в освоении Северного Ледовитого океана . Правда, и до этого представители многих народов пытались штурмовать северные широты, но пока за это не взялись ледоколы, все заканчивалось в лучшем случае безрезультатно. В течение первой половины ХХ века первенцами ледокольного флота России были «Ермак» и «Святогор». Более мощных кораблей в мире просто не существовало. Наиболее интересная судьба выпала ледоколу «Святогор», который позднее получил название «Красин». 70 лет он практически без остановок взламывал льды Арктики и за это время успел затонуть, вновь войти в строй и поучаствовать в страшной войне. В 1992 году судно получило охранное свидетельство и стало памятником истории государственного значения.

Ледокол «Святогор» в 1917 году

Источник: commons.wikimedia.org

Трудная дорога домой

В начале ХХ века работы в северных морях хватало, а на все и про все у нас был только один ледокол «Ермак». По тем временам он был самым мощным, но этого было недостаточно. Несколько раз ставился вопрос о новом корабле, и уже во время Перовой мировой войны в 1916 году Россия заказала в Англии новый ледокол водоизмещением в 10 тысяч тонн и мощностью в 10 тысяч лошадиных сил. Заказ выполнили быстро, и уже 15 сентября 1917 года «Святогор» включили во флотилию Северного Ледовитого океана. Портом приписки стал город Архангельск.

1918 год стал во многом трагичным для новенького ледокола. Началась англо-французская интервенция . Враг рвался в Архангельск, и новые советские власти решили затопить корабль на подступах к городу, сделав из него непроходимую преграду. Затопили корабль не очень удачно, англичане все равно вошли в город, а ледокол они подняли, и он несколько лет ходил под английским флагом. Все это время Советское правительство вело переговоры о возвращении корабля, а решить проблему удалось дипломату Леониду Красину. В 1921 году ледокол вернулся на родину, правда, советская сторона выплатила англичанам приличную сумму – 75 тысяч фунтов стерлингов. В 1926 году Леонид Красин ушел из жизни, а в следующем году ледокол получил имя «Красин».

Под советским флагом ледокол обеспечивал ледовую проводку транспортных судов на Балтике. Например, в 1925-1926 году он освободил из ледового плена 30 пароходов, застрявших в Финском заливе в районе Соммерс-Гогланд. Ледовая обстановка была тяжелой, но корабли были выведены в Ленинград и частично на Запад.

Ледокол «Красин» идёт по Северному морскому пути. Фото С. Н. Струнникова

Источник: commons.wikimedia.org

Спасение экипажа «Италии»

Особой страницей биографии ледокола стало спасение экипажа дирижабля «Италия». В те годы именно дирижабли могли занять особое место в истории воздухоплавания, и их, как и ледоколы, стали сооружать непосредственно для освоения арктических просторов.

Дирижабль «Италия», созданный итальянским инженером Умберто Нобиле , предпринял попытку покорения Северного Полюса. Попытка оказалась удачной, дирижабль пролетел над Северным Полюсом и приземлился на Аляске, а вот на обратном пути случилась катастрофа. В 100 километрах от Шпицбергена произошла утечка газа, и воздушное судно ударилось о ледяную поверхность. Один человек погиб, шестеро пропали без вести, а еще 10 человек, включая Нобиле, оказались на льду. Через несколько дней совершенно случайно один из радиолюбителей поймал их сигнал о помощи.

Весь мир узнал о трагедии, и на помощь экспедиции отправились 18 кораблей и 21 самолет. В морском караване был и ледокол «Красин», который в тот момент находился в Ленинграде и готовился к ремонту. За три дня ледокол подготовился к походу, уже 21 июня 1928 года прибыл в норвежский порт Берген, откуда отправился к месту крушения дирижабля. 12 июля «Красин» добрался до места, где стояла знаменитая «красная палатка» с аэронавтами. Люди были спасены, а «Красин» прославился на весь мир. В 1969 году известный советский режиссер Михаил Калатозов снял об этих событиях фильм «Красная палатка», в котором снялись знаменитые западные актеры Шон Коннери и Клаудия Кардинале.

Спасение экспедиции Нобиле. С.В. Пен. Красная палатка.

Источник: https://www.krassin.ru

Но спасением экипажа Нобиле приключения ледокола не закончились. На обратном пути «Красин» принял сигналы SOS от немецкого лайнера «Монте-Сервантес», на борту которого было 1500 туристов. Пассажиры лайнера уговорили капитана подойти поближе к месту катастрофы и хотя бы издали посмотреть на знаменитый ледокол. В пути лайнер получил пробоину и сам стал жертвой Антарктики, а туристы смогли посмотреть на легендарное судно не издали, а непосредственно в работе. «Красин», несмотря на свои повреждения, изменил курс и пошел на помощь. Благодаря героическим усилиям советских моряков лайнер был спасен. Сам ледокол после ремонта в Норвегии вернулся в Ленинград. На причале корабль встречали 200 тысяч восторженных горожан. Весь экипаж был награжден орденами Трудового Красного Знамени за особые заслуги перед страной.

Все на защиту отечества

Война вписала новые страницы в историю советского ледокола. Все имеющиеся ледоколы стали военными судами, которые обеспечивали проводку конвоев в ледовых условиях. Немцы понимали, сколь высоко значение ледоколов в условиях сурового климата Арктики, за выведение их из строя были объявлены высокие награды. Но этого не произошло, советские войска не дали нарушить конвойные операции. В 1941 году «Красин» выполнял очень интересную миссию. Он был откомандирован в США для помощи в организации высадки десанта в Гренландии. На следующий год он уже в составе военного конвоя PQ-15 вернулся на родину. По пути конвой был атакован немецкими самолетами. Пять было сбито кораблями конвоя, а два – непосредственно «Красиным». Ледокол и сам получил повреждения. Однако после ремонта продолжил водить полярные конвои.

Красин на картине капитана дальнего плавания и художника мариниста Николая Штуккенберга

Источник: https://teletype.in

Мирное время

В мирное время все продолжалось, как и до войны. Практически не поддается подсчету количество судов, которое провел «Красин» сквозь дрейфующие льды, и невозможно подсчитать, сколько миль преодолел он во всех морях Северного Ледовитого океана.

С ледокола велись научные исследования, что позволило расширить знания об Арктике, которая не спешила делиться своими тайнами. Ледокол «Красин» продолжал работу до 1970 года, а после уступил свое место новым, отвечающим требованиям современности кораблям. До завершения карьеры «Красин» работал как энергоплавбаза арктических экспедиций, участвовал в разведке нефти на полярных архипелагах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа.

В конце 1980-х годов ледокол «Красин», немало сделавший для покорения Арктики, отправился в Ленинград, где продолжил службу в роли корабля-музея на набережной Лейтенанта Шмидта.

Ледокол Красин на вечной стоянке

Источник: commons.wikimedia.org

Ледокол «Красин» входит во всемирную ассоциацию исторических кораблей, состоящую из 175 кораблей и судов различного назначения. Среди них и такие корабли-легенды, как наш крейсер «Аврора» , американский линкор «Миссури» и британский чайный клипер «Катти-Сарк».

Обложка: «Сталинский караван». Магадан. 1939 г. Художники: И. И. Пархоменко, Н. Л. Билетов, С. Я. Рейхенберг, В. В. Трухачев. Источник: politikus.ru

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