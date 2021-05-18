Настоящая история «Авроры»: десять фактов о легендарном крейсере 24 мая 1900 года на воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота Для России, особенно для России ХХ столетия, крейсер «Аврора» — один из главных символов Октябрьской революции. Главных в прямом смысле слова: его точные или символические изображения можно найти на множестве предметов советской поры – от орденов до монет, от марок до чайных чашек. А сам крейсер, поставленный на вечную стоянку в Ленинграде, был непременной частью любой официальной экскурсии по городу, ставшему колыбелью революции. Неудивительно, что за этим парадным фасадом истории знаменитого корабля оставались малоизвестными многие другие факты его действительно боевой биографии. О десяти... На чтение: 4 минуты

24 мая 1900 года на воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота

Для России, особенно для России ХХ столетия, крейсер «Аврора» — один из главных символов Октябрьской революции . Главных в прямом смысле слова: его точные или символические изображения можно найти на множестве предметов советской поры – от орденов до монет, от марок до чайных чашек. А сам крейсер, поставленный на вечную стоянку в Ленинграде, был непременной частью любой официальной экскурсии по городу, ставшему колыбелью революции. Неудивительно, что за этим парадным фасадом истории знаменитого корабля оставались малоизвестными многие другие факты его действительно боевой биографии. О десяти из них сегодня, в очередную годовщину спуска легендарного корабля на воду, который состоялся 24 мая (по н. ст.) 1900 года, и рассказывает портал «История РФ».

1. «Аврора», наследница «Авроры»

Первым в русском флоте имя римской богини утренней зари Авроры получил 23 ноября 1833 года парусный фрегат типа «Спешный». Этот корабль прослужил России верой и правдой 28 лет и за это время успел по-настоящему прославить свое имя. Так, с 21 августа 1853 года по 19 июля 1854 года парусная «Аврора» совершила свое первое кругосветное плавание, а с 9 октября 1856 года по 1 июня 1857 года — второе. Формально оба плавания состоялись в рамках дальневосточного похода фрегата, который продолжался в общей сложности более трех с половиной лет. В него вошло и участие «Авроры» в обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны . Фрегат участвовал в морских боях с английскими и французскими кораблями, высаживал десанты на захваченные противником участки побережья и отражал штурмы порта Петропавловска, а в марте 1855 года помогал эвакуировать по приказу губернатора Восточной Сибири жителей, гарнизон и имущество камчатской столицы на Амур.

Фрегат «Аврора» во время бури. Картина художника Платона Бориспольца, 1838 год. Источник: https://commons.wikimedia.org

2. Ветераны на палубе

«Аврора» немного опоздала с закладкой по отношению к своим систер-шипам — бронепалубным крейсерам 1-го ранга «Диана» и «Паллада». Предписание о ее постройке на верфи Нового Адмиралтейства было выдано только 23 июня (по н. ст.) 1896 года, и только через неполных четыре года крейсер спустили на воду. При этом торжественном моменте присутствовал царствующий император Николай II с супругой, расположившийся в Императорском павильоне. Спуск состоялся в 11.15 утра и прошел, как говорят моряки, без перегиба и течи. Чтобы подчеркнуть, что новая «Аврора» получила, согласно русской военно-морской традиции, имя своей знаменитой предшественницы, на палубе крейсера в почетном карауле стоял один из немногих матросов фрегата, доживший до торжественного дня, а на церемонии спуска присутствовал адмирал Константин Пилкин, служивший вахтенным офицером на знаменитом паруснике в годы его дальневосточного похода.

Спуск на воду крейсера «Аврора» из эллинга Нового Адмиралтейства, 24 мая 1900 года. Легкая крытая постройка у края причала — Императорский павильон. Источник: https://topwar.ru

3. От Цусимы до Манилы

В свою первую кампанию свежепостроенная «Аврора» отправилась в 1902 году, а через два года уже стала участницей Русско-японской войны . На долю крейсера выпало участие в долгом переходе Второй Дальневосточной эскадры с Балтики на Дальний Восток и в печально знаменитом Цусимском сражении. Кстати, в Цусимском проливе «Аврора» была единственной из трех крейсеров типа «Диана»: два других корабля оставались в осажденном Порт-Артуре. Крейсер входил в состав крейсерского отряда под командованием контр-адмирала Оскара Энквиста и вместе с другими кораблями этой группы после завершения сражения ушел в сторону Манилы. В конечном итоге именно на борту «Авроры» в этот порт прибыл командир отряда контр-адмирал Энквист: ему пришлось перейти на крейсер, поскольку его командир капитан 1-го ранга Евгений Егорьев погиб, а принявший командование старший помощник Аркадий Небольсин был трижды ранен.

Внешний вид крейсера «Аврора» после битвы в Цусимском проливе. Фотография сделана при входе корабля в порт Манила, Филиппины, 21 мая 1905 года. Источник: https://commons.wikimedia.org

4. Как погиб командир «Авроры»

Капитан 1-го ранга Евгений Егорьев, сын коллежского асессора, был первым моряком в семье. Он окончил Морской корпус в 1874 году и с того момента неторопливо, но уверенно шагал по ступеням флотской лестницы. За четверть века он дорос до звания капитана 1-го ранга и проявил себя как отличный наставник будущих военных моряков, неоднократно назначался командиром учебных судов. Должность командира бронепалубного крейсера «Аврора» должна была стать вершиной его карьеры — и стала, хотя иначе, чем, возможно, представлялась ему самому. В разгар Цусимского сражения капитан первого ранга Егорьев был смертельно ранен в боевой рубке осколками снаряда, разорвавшегося на мостике. Его еще живым вынес и спустил в каюту матрос Андрей Подлесный, но офицер умер на руках у моряка. Поскольку вернуться в Кронштадт в обозримом будущем корабль не мог, сохранить тело командира для погребения в родной земле не было никаких шансов. 21 мая 1905 года его, по морской традиции, похоронили в море у берегов острова Лусон.

Первый командир крейсера «Аврора» капитан 1-го ранга Евгений Егорьев, погибший в Цусимском сражении. Источник: https://www.liveinternet.ru

5. Воевавший без битв

К родным берегам «Аврора» вернулась только 19 февраля 1906 года, проведя пять месяцев интернированной в Маниле. Корабль отремонтировали и перевооружили, и крейсер продолжил службу на Балтике, совершая регулярные заграничные походы, в том числе и как учебное судно Морского корпуса. Ни в одном серьезном сражении с германскими кораблями «Аврора» так и не участвовала: видимо, ее боевая судьба раз и навсегда была исчерпана Цусимой. К тому же крейсер к 1914 году пережил достаточно много и в большой степени технически и морально устарел, потому и оставался в основном «плавающей партой». Самой крупной операцией времен Первой мировой войны, в которой «Аврора» приняла участие, стала высадка десанта в Рижском заливе: крейсер поддерживал русские войска на суше артиллерийским огнем и отбивался от атак немецкой авиации.

Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Аврора» во время службы на Балтике перед Первой Мировой войной. Источник: https://commons.wikimedia.org

6. Настоящая история выстрела в октябре

В время Февральской революции матросы крейсера поддержали ее, а для командира корабля и старшего помощника попытка подавить матросское выступление закончилась смертью. К моменту Октябрьской революции среди членов экипажа «Авроры» было уже достаточно сторонников большевиков, чтобы крейсер однозначно выбрал их сторону. Правда, никакого сигнала к началу штурма Зимнего дворца он не давал. Как вспоминали сами моряки «Авроры», выстрел, который стал легендарным, был сделан в качестве предупреждения стоявшим в акватории Невы кораблям, а настоящим сигналом штурмующим стали два выстрела из Петропавловской крепости, причем выпущенные снаряды попали в окна Зимнего. Но этим активное участие крейсера в революционных событиях не исчерпывалось: именно из его радиорубки было передано знаменитое воззвание Владимира Ленина «К гражданам России». Это был первый официальный документ правительства большевиков.

«Аврора» у стенки Франко-русского завода в Петрограде, январь 1917 года. Источник: https://commons.wikimedia.org

7. Как «Аврору» едва не пустили на слом

Революция и Гражданская война дорого обошлись русскому флоту: он потерял немалую часть кораблей и существенную часть моряков. Не стала исключением и «Аврора», которая к 1922 году лишилась артиллерии и боезапаса и встала на прикол, но вскоре вернулась в строй в качестве учебного корабля советского Балтийского флота, совершив в следующие два десятка лет несколько заграничных походов. К десятой годовщине революции легендарный крейсер был награжден орденом Красного Знамени, а накануне Великой Отечественной войны технически и морально устаревший корабль чуть было не пустили на слом. Во всяком случае, флотские историки уверенно говорят, что 16 мая 1941 года нарком ВМФ подписал приказ о присвоении имени «Аврора» одному из новых кораблей, что для старого всегда означало конец истории.

Крейсеры «Профинтерн» (справа, на переднем плане) и «Аврора» (слева, на заднем плане) в порту Свинемюнде во время зарубежного похода, 1929 год. Источник: https://commons.wikimedia.org

8. Корабельные пушки на земле

Как боевой корабль, способный дать сражение противнику в море, «Аврора» к началу обороны Ленинграда ценности уже не представляла. Но она была неплохо вооружена, и именно корабельная артиллерия стала главным достоинством крейсера. Девять 130-миллиметровых пушек с него сняли и отправили на сухопутный фронт под Дудергоф. Сухопутную батарею ждала печальная судьба: к середине сентября она перестала существовать, причем большинство орудий подорвали сами моряки, чтобы они не достались немцам.

Разоруженный крейсер «Аврора» на грунте во время блокады Ленинграда. Фото 1943 года. Источник: https://militaryarms.ru

9. Как «Аврора» была «Варягом»

Крейсер пережил блокаду, хотя и провел большую часть времени на грунте после очередной бомбежки, а боеспособным на нем оставалось всего одно зенитное орудие. Но флаг «Аврора» не спускала, из-за чего и подвергалась регулярным немецким обстрелам. Так что снятие блокады корабль встретил в печальном состоянии. Но крейсер решено было поднять, восстановить и сохранить как морской музей и как учебный корабль новообразованного Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Пока шел ремонт, крейсер успел сняться в кино: ему отвели роль крейсера «Варяг» в одноименном фильме. После съемок корабль вернулся к ремонтной стенке, от которой он окончательно отошел только осенью 1948 года: 17 ноября крейсер занял место постоянной стоянки на Большой Невке.

Крейсер «Аврора» на месте постоянной стоянки у устья Большой Невки, Ленинград, 1960-е годы. Источник: http://www.nashflot.ru

10. Дважды орденоносная «Аврора»

Дальнейшая судьба знаменитого корабля была куда спокойнее всей его предыдущей службы. Многочисленные ремонты мало что оставили от его первоначального вида, и в итоге это дало специалистам основание утверждать, что нынешняя «Аврора» не имеет почти ничего общего с тем, чем она была в начале ХХ века. Постепенно крейсер все больше становился музеем и все меньше учебным судном, взамен боевой истории приобретая легендарно-революционную. Вершиной этого стало награждение крейсера 22 февраля 1968 года орденом Октябрьской революции, что сделало его единственным в нашей стране дважды орденоносным кораблем. Сегодня оба ордена — Боевого Красного Знамени и Октябрьской революции — изображены на кормовом Андреевском флаге «Авроры». Как и прежде, он развевается на флагштоке, хотя сам корабль уже выведен из состава флота: в виде исключения легендарный крейсер, отмечающий 119-й день рождения, сохранил статус военного корабля — самого долгоживущего в отечественном флоте.

Кормовой Андреевский орденоносный флаг крейсера «Аврора» — единственного дважды орденоносного корабля российского флота и единственного корабля, на флаге которого имеется его изображение. Источник: http://www.vexillographia.ru

Обложка: https://commons.wikimedia.org