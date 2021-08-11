Крымские инновации: гипс, папиросы и другие новшества Нулевой мировой Крымская война 1853-1856 годов стала одним из самых важных и вместе с тем трагических эпизодов в истории Российской империи Вынужденная в одиночку противостоять сразу нескольким противникам, наша страна столкнулась с проблемами, которые раньше не слишком бросались в глаза или казались легко решаемыми. Но недаром говорят, что поражение России в этой войне было сродни победе. Несмотря на серьезные людские потери, дипломатическую изоляцию и открывшуюся необходимость преобразований, этот конфликт дал Российской империи и всему миру те новшества, без которых сегодня трудно представить свою жизнь не только в военное, но и в мирное время. Информационные войны и фотокорреспонденты Военные действия занимали умы многих... На чтение: 3 минуты

Крымская война 1853-1856 годов стала одним из самых важных и вместе с тем трагических эпизодов в истории Российской империи

Вынужденная в одиночку противостоять сразу нескольким противникам, наша страна столкнулась с проблемами, которые раньше не слишком бросались в глаза или казались легко решаемыми. Но недаром говорят, что поражение России в этой войне было сродни победе. Несмотря на серьезные людские потери, дипломатическую изоляцию и открывшуюся необходимость преобразований, этот конфликт дал Российской империи и всему миру те новшества, без которых сегодня трудно представить свою жизнь не только в военное, но и в мирное время.

Информационные войны и фотокорреспонденты

Военные действия занимали умы многих писателей и журналистов на протяжении нескольких десятилетий, однако первые профессиональные корреспонденты появились именно в годы Крымской войны. Более того, они даже взяли в руки фотоаппараты. Первооткрывателями в области фотокорреспонденции стали британцы: самый известный из них, Роджер Фентон, трудился на благо правительства и был в почете у королевы Виктории. Правда, чтобы не расстраивать монаршую особу, он старался избегать снимков с ранеными и убитыми, поэтому смог показать лишь «парадную» сторону военной кампании.

Фотография Роджера Фентона. 1855 год

Источник: https://pinterest.ru

Русские корреспонденты фотографий пока не делали, зато оставили множество заметок и рисунков. С театра военных действий регулярно поступали новости от Николая Берга и Аркадия Столыпина (отца будущего премьер-министра Российской империи П.А. Столыпина ). Находясь в Севастополе, Н.В. Берг писал для журнала «Москвитянин» и состоял при штабе главнокомандующего в должности переводчика. Литературным плодом его участия в Крымской войне стали «Записки об осаде Севастополя» и «Севастопольский альбом» с прекрасными рисунками, по своей точности едва ли уступающими фотоснимкам. Что касается адъютанта начальника артиллерии А.Д. Столыпина, который, между прочим, дружил с Львом Толстым, то его очерк «Ночная вылазка в Севастополе» был немедленно опубликован в издании «Современник» без единой редакторской правки и цензурных ограничений. Военные заметки Столыпина в годы войны были самыми популярными: их взахлеб читали все, кому был небезразличен исход тяжелой войны.

Появилось в эти годы и то, что современному человеку давно кажется обыденностью, – информационные войны. Впервые дезинформацию запустили британские газеты, сообщив, что после победы в Синопском сражении русские якобы расстреливали упавших в море раненых турецких моряков. Уже тогда в полной мере осознавая силу печатного слова, представители «четвертой власти» пошли дальше и обвинили Россию в жестоком обращении с пленными, хотя сами солдаты коалиции признавали, что в плену им оказывали необходимую медицинскую помощь и хорошо кормили.

Аркадий Дмитриевич Столыпин

Источник: https://pinterest.com

Золотые руки доктора Пирогова

Главным хирургом осажденного Севастополя был назначен самый талантливый врач своего времени Николай Пирогов . Его смелые нововведения помогли спасти жизни множеству солдат, которые, казалось, были обречены.

Еще во время Кавказской войны доктор столкнулся с проблемой лечения переломов конечностей. Пирогов заметил, что многие солдаты становятся инвалидами из-за ампутации конечностей или неправильного сращения костей. Сначала врач пытался зафиксировать сломанные кости с помощью накрахмаленной ткани, но эффект получался слабым. Помогла счастливая случайность: находясь в Крыму, Пирогов зашел в мастерскую карикатуриста и скульптора Николая Степанова и увидел, как тот работает с гипсом. Поразившись прочности этого материала, врач поспешил опробовать его на пациентах и остался чрезвычайно доволен. Гипсовая повязка прекрасно фиксировала перелом.

Н.И. Пирогов с ранеными

Источник: https://liport.ru

Во время Крымской войны Н.И. Пирогов стал широко применять эфирный наркоз, чтобы не позволить раненому скончаться от болевого шока, а также придумал метод «сортировки» больных. Доктор делил раненых на несколько категорий, чтобы затем в зависимости от тяжести ранения решать, как помочь каждому. А еще, в отличие от большинства коллег, Пирогов был буквально одержим дезинфекцией. И это при том, что даже белый халат в те времена считался непозволительной роскошью, а перед операцией врачи надевали самые плохие вещи (все равно ведь запачкают кровью!). Николай Иванович требовал, чтобы его ассистенты непременно обрабатывали руки спиртом или раствором хлорной извести. Эта мера, такая очевидная для современного человека, позволила спасти от заражения не одного солдата.

Николай Иванович Пирогов о применении наркоза: «Россия, опередив Европу нашими действиями, показывает всему просвещенному миру не только возможность в приложении, но неоспоримо благодетельное действие эфирования над ранеными»

Источник: https://redcross.ru

По последней моде

На первый взгляд кажется, что между войной и модой не может быть ничего общего. Модные веяния приходят из парижских ателье или салонов петербургских модисток , но уж никак не с фронта. Крымская война доказала, что и в этом случае не бывает ничего невозможного.

Холодной осенью 1854 года в битве под Балаклавой британские солдаты никак не могли согреться: как и многие другие противники России, они не учли, что помимо основных войск с ними будет воевать «генерал мороз». Зима привнесла необходимые нововведения в солдатскую моду. На лицах англичан стали появляться вязаные шерстяные шапки с прорезями для глаз и рта. Хотя головной убор и не отличался изысканностью, он прекрасно защищал от холода и получил название «Балаклавский шлем» (или попросту «балаклава»).

Британские солдаты в зимней форме и балаклавах

Источник: https://vokrugsveta.ru

Но на этом модные тенденции себя не исчерпали. Джеймс Томас Браднелл, 7-й граф Кардиган, как истинный джентльмен, любил изысканность и элегантность. В годы Крымской войны, выступая во главе бригады своей легкой кавалерии, он решил поэкспериментировать и заказал узкие куртки без рукавов, ставшие частью формы его кавалеристов. Позднее у курток появились рукава, а на вид они стали похожи на классический вязаный жакет с пуговицами. Со временем этот предмет гардероба вышел далеко за пределы солдатских казарм и получил название «кардиган» в честь своего создателя.

Крымская война, которую также называют Восточной, породила у ее европейских участников новые привычки. В былые годы модным считалось курить трубки и сигары, но у турецких солдат европейцы позаимствовали новое увлечение – табак, свернутый в газету. Так появились папиросы, простые и удобные, для курения которых не требовалось специальных навыков и особой атмосферы. Уже через полтора года после завершения Крымской войны в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика, и новая привычка молниеносно распространилась по всей Европе.

Граф Кардиган, придумавший одноименный предмет гардероба

Источник: https://pinterest.com

Чудеса инженерной мысли

Одновременно с боевыми действиями на Крымском полуострове война шла на Дальнем Востоке и в Балтийском море. Главной целью англо-французского флота на Балтике являлись захват Кронштадта и дальнейший прорыв к столице. Отдавая себе отчет в превосходящих силах противника, русское морское командование впервые сделало ставку на самое действенное оружие, которое имелось на тот момент – противокорабельные мины. Они были разработаны выдающимся физиком Борисом Якоби и промышленником Эммануилом Нобелем (отцом того самого Альфреда Нобеля, создателя динамита, а также премии имени себя).

История создания морских мин берет начало в 1807 году, когда преподаватель Морского кадетского корпуса полковник И.И. Фитцум впервые провел успешный опыт по взрыву порохового заряда на дне Финского залива. Через тридцать лет вышеупомянутый Б.С. Якоби разработал конструкцию подводной мины, крайне эффективной даже с точки зрения современных инженеров. В 1840 году сформировали «гальваническую» команду моряков, тем самым положив начало созданию кадров русских морских минеров.

Постановка морских мин Нобеля под Кронштадтом

Источник: https://foma.ru

Но вернемся к событиям Крымской войны. В мае 1855 года англо-французские суда проникли в Финский залив, где их поджидали гальванические и ударные мины конструкции академика Якоби. Когда британский пароходофрегат «Мерлин» приблизился к русскому берегу, в его носовой части раздался взрыв. Корабль накренился, и часть команды в панике бросилась на палубу. «Мерлин» был выведен из строя, и за ним последовало еще несколько кораблей союзников. Заряд морских мин был небольшим (около 7 кг пороха), поэтому все суда остались на плаву, но требовали серьезного ремонта.

Новое орудие русских произвело на противника деморализующее впечатление. Охваченные фобией английские и французские адмиралы поубавили боевой пыл, союзные корабли спустя два месяца после случившегося стремительно покинули район Свеаборга и Гельсингфорса, поскольку обнаружили мины и там. С планами захвата Петербурга было покончено, а российские моряки за годы Крымской войны выставили у берегов более трех тысяч мин, в том числе и на Черном море, где они сыграли важную роль при обороне побережья.

Зарубежная карикатура периода Крымской войны. Россия, как всегда, в образе медведя

Источник: https://warspot.ru

Обложка: Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» Франца Рубо. Источник: https://sevmuseum.ru

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