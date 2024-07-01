«Поповки» - легендарные круглые корабли Как только закончилась Крымская война, перед Российской империей встала необходимость полной модернизации флота. Тем более что флота как такового на Черном море и не осталось, да и восстанавливать его по Парижскому трактату 1856 года было запрещено. А корабли другого нашего флота, Балтийского, в основном были морально и физически устаревшими парусниками. На чтение: 1 минута

Как только закончилась Крымская война, перед Российской империей встала необходимость полной модернизации флота. Тем более что флота как такового на Черном море и не осталось, да и восстанавливать его по Парижскому трактату 1856 года было запрещено. А корабли другого нашего флота, Балтийского, в основном были морально и физически устаревшими парусниками.

Ко всему прочему денег России катастрофически не хватало даже на поддержку имеющихся судов. И в этой ситуации было принято решение сосредоточиться на подготовке оборонительного флота, который должен был обеспечить охранение доступов к нашим прибрежьям, а уж потом думать о сооружении наступательных кораблей, которые способны переплывать моря и океаны.

Первоначально считалось, что надо усилить защиту Днепровско-Бугского лимана и Керченского пролива. Вице-адмирал Андрей Александрович Попов счел возможным решить эту проблему с помощью круглых судов – они, по его мнению, были наиболее удобны как для производства и в плане водоизмещения, так и в плане стоимости. А еще на них можно было разместить орудия самого большого калибра, способные дать отпор подошедшему к берегам неприятелю.

Предложение Попова нашло поддержку в Адмиралтействе, и началось строительство двух кораблей. Первый, «Новгород», вступил в строй в 1873 году, а «Киев» – в 1876-м. За глаза эти корабли называли «поповками».

Н.П. Красовский. Прибытие поповки «Новгород» в Севастополь

Круглые суда, конечно, имели свои недостатки – медленная скорость, плохая устойчивость на курсе и сильная качка, но для тех задач, которые они должны были выполнять, это не имело значения. «Поповки» стали первыми русскими броненосными кораблями на Черном море, действенной защитой побережья от захватчиков, пока в военных портах Черноморского побережья России не появились «настоящие броненосцы».

Кстати, Попов, решив задачу обороны черноморских портов, уже начал проектировать броненосные крейсера. Уже к началу очередной Русско-турецкой войны (1877–1878 годы) вошли в строй броненосцы типа « Петр Великий » и «Девмот», броненосный крейсер конструкции Попова «Генерал-адмирал» и усовершенствованный им крейсер «Минин». В результате новый русский броненосный флот в щепки разбил на Черном море турецкую эскадру.

Броненосец Петр Великий

К сожалению, театр военных действий не затронул мест дислокации круглых броненосцев, и они в военных действиях участия не принимали, что дало повод для дополнительной критики в их адрес. Тем не менее корабли верой и правдой служили еще длительное время, несли все функциональные нагрузки, для которых они были созданы. В 1903 году совсем состарившиеся суда приписали к Николаевскому порту, а через два месяца исключили из списков военного флота. В конце 1911 года «поповки» продали частным лицам на металлолом.

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