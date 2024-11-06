Круглый стол в Музее на Поклонной горе "Штурм Берлина"
Круглый стол в Музее на Поклонной горе "Штурм Берлина"
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25 февраля в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе прошел круглый стол «Штурм Берлина». Отметим, что всего несколько дней назад в музее была открыта одна из крупнейших исторических панорам в нашей стране «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». На торжественном открытии присутствовал глава Администрации Президента России С.Б. Иванов.
В круглом столе, кроме ведущих российских военных историков, сотрудников Института военной истории, Российского военно-исторического общества, институтов РАН, ветеранов войны приняли участие и студенты московских вузов.
Выступающие осветили в своих докладах многие интересные и актуальные моменты заключительной битвы Великой Отечественной войны, такие как: «Человеческое измерение полководческого искусства Жукова» (Б.П. Уткин), «Знамя Победы над Рейхстагом» (С.В. Кожин), «Красная Армия в Берлине. Проблемы фальсификации морального облика советских военнослужащих» (Е.С. Сенявская), «Могла ли Великая Отечественная война быть окончена в феврале 1945 года?» (Б.А. Божедомов), «Кто будет брать Берлин первым: мы или союзники?» (М.Ю, Мягков) и др.
Особый интерес вызвало выступление дочери прославленного советского маршала И.С. Конева – Натальи Ивановны Коневой. Она рассказала между прочим об одной уникальной карте, которая хранилась в их семейном архиве, на которой перед началом Берлинской операции 1945 года рукой Сталина была проведена разграничительная черта между 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жукова и 1-м Украинским фронтом И.С. Конева. Эта черта не доходила до самого Берлина, а была остановлена Верховным главнокомандующим у города Люббен (юго-восточнее германской столицы). Тем самым Сталин как бы оставлял возможность командующим фронтами проявить инициативу на поле боя под Берлином. И если развитие событий заставят принять инициативное решение – то развернуть часть сил 1-го Украинского фронта на Берлин. Так это и произошло на самом деле.
В целом, круглый стол вызвал большой интерес у аудитории. Его материалы должны быть опубликованы Музеем на Поклонной горе.
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