Кровеносная система современной войны (ко дню 80-летия Службы горючего ВС РФ) На чтение: 3 минуты

«Работники службы снабжения горючим успешно справились с поставленными перед ними задачами по обеспечению фронта. Личный состав достойно выполнил свой долг перед Родиной»

И.В. Сталин

На сегодня одной из важнейших задач обеспечения боевой готовности войск является снабжение их горючим, смазочными материалами и ракетным топливом. Постоянное развитие военной техники, потребляющей все возрастающее количество горючего, смазочных материалов и спецжидкостей определенного качества и эксплуатационных свойств выявило необходимость создания соответствующей организационно-штатной структуры, разработки оборудования, подготовки профильных кадров.

Служба горючего — одна из самых молодых служб Тыла Вооруженных Сил. Ее история началась 80 лет назад - 17 февраля 1936 года, когда Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего ВС СССР.

Первым руководителем службы горючего стал комкор Мовчин Н.Н., по инициативе которого 11 января 1933 года было создано Управление снабжения топливом РККА, после ряда преобразований 17 февраля 1936 года ставшее Управлением снабжения горючим РККА. Этот день и принято считать датой создания Службы горючего.

Первым серьезным испытанием готовности Службы стало обеспечение горючим боевых действий у озера Хасан — тогда за две недели нашими войсками было израсходовано более 8 тысяч тонн различного вида топлива. С мая по август 1939 года на реке Халхин-Гол расход горючего составил уже почти 87 тысяч тонн. А в зимней войне с Финляндией в 1939-1940 годах войскам Красной Армии потребовалось 215 тысяч тонн горючего.

В суровые годы Великой Отечественной войны личный состав Службы горючего трудился под мобилизующим девизом: «Горючее — фронту!». При обороне Ленинграда, когда единственный путь к городу через Ладожское озеро подвергался непрерывным бомбардировкам, офицеры-горючники проявили беспримерное мужество и героизм.

Первоначально топливо в осажденный Ленинград доставляли через Ладожское озеро наливными баржами. Но это не решало проблему. Из-за постоянных бомбежек фашистской авиацией барж становилось все меньше и меньше, в результате чего накопить необходимые запасы горючего никак не удавалось. Зимой 1941-1942 годов был организован подвоз материальных средств, включая горючее, автомобильным транспортом по льду Ладожского озера. Однако суровые морозы, большое плечо подвоза, недостаточное количество и низкое техническое состояние автомобилей, частые разрушения ледовых дорог противником не позволяли обеспечить бесперебойное в требуемых объемах снабжение. Для решения проблемы поставки горючего в осажденный Ленинград по дну Ладожского озера в рекордно короткий срок был проложен трубопровод. По 27-километровому подводному трубопроводу с июня 1942-го по март 1943 года в северную столицу было подано свыше 47 тысяч тонн различных видов горючего, и это позволило обеспечить потребности не только войск, но и города. Благодаря четкой и профессиональной работе Службы горючего «топливная блокада» Ленинграда была прорвана.

Огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли генерал-лейтенант Базанов И.Н. и другие достойные офицеры Службы.

Высочайшая оценка работе Службы горючего была дана в приказе Наркома обороны СССР от 25 августа 1946 года № 38. По свидетельству Маршала Советского Союза Василевского, благодаря деятельности Службы горючего не была сорвана ни одна боевая операция. Вклад лучших представителей Службы в Победу был оценен: за период войны более полутора тысяч человек, почти половина ее офицерского состава, были отмечены правительственными наградами.

В послевоенные годы страна поставила Службе горючего новые задачи. С появлением ядерного оружия стали применяться и принципиально новые средства его доставки — ракеты. С оснащением армии ракетной техникой на Службу горючего была возложена задача по обеспечению войск и сил флота жидким ракетным топливом. Для решение этой задачи потребовалось освоение новых технологий и глубокие научные разработки.

Серьезным испытанием для солдат и офицеров Службы стала война в Афганистане. И Служба прошла его с честью!

По итогам длительного обсуждения вопроса было принято решение о строительстве там полевого трубопровода. В Термезе необходимо было организовать развертывание полевого магистрального трубопровода с форсированием Амударья на участке Термез - Хайратон. Надо отметить, что Амударья имеет очень крутой нрав. Скорость ее течения достигает четырех метров в секунду, а глубина меняется на всем протяжении. Специалисты Миннефтегазстроя СССР сделали вывод, что строительство стационарного трубопровода невозможно из-за слишком бурного течения и огромных затрат. К тому времени были сформированы автомобильные полки, которые обеспечивали горючим ввод войск 40-й армии в Афганистан на Кабульском и Гератском направлениях. Но анализ и расчеты показали, что условия горно-пустынной местности и вооруженные отряды оппозиции не позволят сделать доставку топлива эффективной. Временами потери его достигали 50%. Поэтому был сформирован отдельный трубопроводный взвод, который прокладывал 3 линии полевого трубопровода от склада горючего в Термезе до его отделения в Хайратоне. В конце января трубопровод развернули, и первые тонны горючего подали в Афганистан. Преодолеть реку было непросто. Буксир на южный берег реки доставлял конец троса, который помогал перетаскивать плети трубопровода тягачами. Так в рекордно короткий срок военные доказали возможность подачи горючего через водную преграду. Начало было положено. Трубопроводы через реку Амударья периодически выходили из строя, но их вновь восстанавливали. Всего в реке затоплено 38 линий трубопроводов. За время пребывания нашего ограниченного контингента в Афганистане трубопроводные батальоны в сложнейших условиях развернули и эксплуатировали свыше 1200 км трубопроводов. Войска 40-й армии и ДРА получили более 5 млн. т топлива 93% горючего, поданного в Афганистан. Ни один другой вид транспорта с этой задачей в тех условиях не справился бы. Только наши люди смогли работать и на равнине, и в сложнейших горных условиях, на высоте около 3500 м. Особенно тяжело было испытывать на себе перепады температур на равнине жара +30, а поднимешься в горы, мороз - 30. И это в течение одного дня. Не стоит забывать и о том, что "труба" находилась под пристальным вниманием бандитских группировок и местного населения. Они постоянно пытались повредить ее, любыми доступными способами мешали нормальной эксплуатации. Ведь трубопроводы давали жизнь всему контингенту войск как сосуды дают жизнь сердцу. Нападения и обстрелы командных пунктов батальонов, пунктов управления насосных станций, минирование проезжей части дорог, их обочин и трубопровода, прострелы или пробивание, подрыв минами трубопровода с поджогом горючего, засады на местах диверсий вот неполный перечень действий вооруженных отрядов. Порой при нападении специально устраивали пожар в надежде, что для его устранения прибудут команды трубопроводчиков. Местное население повреждало трубопровод для хищения горючего, поскольку топливо в Афганистане ценится очень дорого. Техника воровства постоянно совершенствовалась, бороться с ним было непросто. Все это требовало от работников службы горючего постоянной боевой готовности к отражению нападений, защите "трубы". Не жалея себя, они обеспечивали бесперебойную подачу горючего войскам. За мужество и героизм при выполнении служебного долга многие воины-трубопроводчики награждены орденами и медалями. К сожалению, не все вернулись домой. От пуль, мин и в огне пожаров погибли 98 военнослужащих, в том числе 16 офицеров. На местах их гибели остались памятники, сделанные солдатскими руками из сгоревших на трассе труб и отлитые из бетона.

Уже в наши дни опыт трубопроводчиков пригодился для организации водоснабжения возвратившейся в состав России Республики Крым.

Помимо выполнения своих непосредственных задач, солдаты и офицеры Службы горючего участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Спитакского землетрясения, других гуманитарных катастроф. Везде, где это было необходимо, Служба горючего приходила на помощь.

Неоценимый вклад в поддержание боевой готовности Службы горючего внесли генерал-лейтенант Блохин В.А., генерал-лейтенант Карташов А.Г., генерал-лейтенант Сиренко А.М, генерал-майор Семин В.А., генерал-майор Серегин Е.П., генерал-майор Середа В.В., генерал-майор Шеин К.Г., полковник Мединский Р.И., полковник Анохин В.В., полковник Балобенко В.А., полковник Данильченко И.Г., полковник Жабицкий В.К., полковник Ищенко П.Н., полковник Кабанов М.И., полковник Лямин Н.А., полковник Осетров О.Б. и многие-многие другие.

Ветераны Службы и сегодня не утратили боевого духа и продолжают активно участвовать в судьбе нашего Отечества: Межрегиональная общественная организация «Ветераны-пенсионеры Службы горючего ВС РФ», созданная генерал-лейтенантом Карташовым А.Г. и полковником Мединским Р.И. многие годы тому назад, продолжает успешно трудиться и в настоящее время. Хочется надеяться, что вновь избранное 30 января с.г. руководство этой организации внесет достойный вклад в ее совершенствование при активном содействии Российского военно-исторического общества.

С праздником вас, дорогие товарищи!