Краткая история 46-го Драгунского Переяславского Императора Александра III полка Краткая история 46-го Драгунского Переяславского Императора Александра III полка На чтение: 1 минута

Краткая история 46-го Драгунского Переяславского Императора Александра III полка / Сост. командующий 2-м эскадроном того же полка, Генерального Штаба капитан А.И. Мартынов. Репр. воспр. текста изд. 1899. СПб. : Нестор-История, 2010. — 288 с. (Полковые истории). Место вып. ориг. изд. и изд-во: С.-Петербург.

У русских офицеров ХIХ - начала ХХ в. существовала прекрасная традиция издавать историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей. Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие документы. При написании полковых историй широко привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров. Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот комплекс изданий является ценнейшим источником для изучения истории русской армии. Кроме того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует высокий уровень образования лучших представителей офицерского корпуса, позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.

Обложка: обложка книги «Краткая история 46-го Драгунского Переяславского Императора Александра III полка / Сост. командующий 2-м эскадроном того же полка, Генерального Штаба капитан А.И. Мартынов. Репр. воспр. текста изд. 1899. СПб. : Нестор-История, 2010.»

Источник: https://prussia.online