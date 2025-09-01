КОНЕЦ ОДНОЙ ИСТОРИИ Сегодня, 28 июля 2014 года На чтение: 1 минута

Сегодня, 28 июля 2014 года, прекращает существование один из пользовательских сервисов Яндекса - Я.РУ. Стоит обратить внимание, на то что успешная IT компания считает нецелесообразным развитие сервиса, на котором В СУТКИ появляется ВСЕГО ЛИШЬ около 1 500 комментариев.

Это я пишу вовсе не для того, чтобы осудить Яндекс за это решение. Хозяин - барин. В развитие этого сервиса они свои вкладывали деньги, тратили ресурсы и время. Этот сервис функционировал БЕСПЛАТНО для пользователей.

Volens nolens закрывая Я.РУ, Яндекс заявляет определенный стандарт целесообразности развития сервиса.

Что можем извлечь из этой истории мы, профессиональные историки?

Несколько наблюдений.

1. Прекращение существования хостинга блогов по воле компании-создателя ставит проблему социальной ответственности публичных агентов в цифровом пространстве. Под агентом я понимаю в данном случае любое лицо (физическое, юридическое, коллектив авторов, редакцию), чья деятельность осуществляется в сети Intenet и сводится к производству информационных продуктов. В приведенном выше примере, мы можем говорить о том, что ответственность компании Яндекс заключалась в обеспечении свободного доступа к услуге. Следует подчеркнуть, что в течении 8 лет (2006-2014 гг.) в ИНИЦИАТИВНОМ порядке это условие разработчиками выполнялось добросовестно. До тех пор, пока этот расход ресурсов им казался целесообразным. Все просто и понятно.

И вот здесь возникает очень интересный нюанс.

Он сводится к тому, что популярный вопрос относительно будущего исторического знания в пост-гутенберговскую эпоху будет иметь положительный ответ только в том случае, если мы (профессиональные историки) сможем поставить себя на место Яндекса в этом примере.

В чем заключается наша социальная ответственность?

В обеспечении свободного доступа к информации исторического характера.

Если мы этой ответственностью пренебрегаем, то говорить о каком-либо значении сообщества профессиональных историков не приходится. Именно пример Я.РУ актуализирует главную задачу – создание доступной инфраструктуры исторического знания в сети Internet. Вопрос не в том, чтобы создать удобный каталог исторических ресурсов. Вопрос том, чтобы сформулировать принципы существования профильных сайтов. В этом смысле, критерием профессионализма является способность к прогнозированию ситуации за пределами личного энтузиазма и индивидуальных проектов.

2. Второй проблемой является проработка критериев целесообразности. В российском сегменте Internet, как это продемонстрировал Яндекс в рассматриваемом здесь случае, доминируют критерии рынка. Вполне очевидно, что в неизменном виде их применение к сфере качественного гуманитарного знания (история, культура и пр.) невозможно. Актуальность исторического проекта определяется не столько количеством посещений в сутки, сколько той информацией, которая на этом портале размещена. Такой подход существенно повышает издержки, но как показывает мировая практика, именно целенаправленная деятельность гуманитарного сообщества в этой сфере выступает ограничителем распространения рыночных механизмов на пространство культуры.

3. Таким образом, приоритетной задачей является формулирование приоритетов развития гуманитарного знания с у четом двух непреложных факторов а) рыночной экономики и б) современного уровня развития информационных технологий. Ни Internet, ни рынок не перестанут существовать, как бы нам этого не хотелось. Оба эти фактора, разумеется, можно игнорировать, но последствия такого выбора, как правило, бывают печальными.