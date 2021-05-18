Комментарий по факту проведения конференции в Эстонии Комментарий по факту проведения в Эстонии конференции «День памяти жертв тоталитарных режимов. Память Европы и преступления коммунистических режимов: миллионы жертв неосуществленной утопии». Само название данного сомнительного мероприятия – не просто попытка уравнять коммунизм и фашизм, но представление этого мертворожденного тезиса в качестве якобы уже признанного факта. Следует напомнить, что для национальной памяти большинства стран Европейского союза вопрос о жертвах так называемых коммунистических режимов не стоит в принципе. Франция, Италия, Дания, Норвегия, Австрия и т. д. никогда не испытывали ужасов «тоталитарного коммунизма», а вот потери от фашистских оккупаций и диктатур в них исчисляются десятками и сотнями тысяч граждан. Коммунисты же, как известно,... На чтение: 1 минута

Комментарий по факту проведения в Эстонии конференции «День памяти жертв тоталитарных режимов. Память Европы и преступления коммунистических режимов: миллионы жертв неосуществленной утопии».

Само название данного сомнительного мероприятия – не просто попытка уравнять коммунизм и фашизм, но представление этого мертворожденного тезиса в качестве якобы уже признанного факта.

Следует напомнить, что для национальной памяти большинства стран Европейского союза вопрос о жертвах так называемых коммунистических режимов не стоит в принципе. Франция, Италия, Дания, Норвегия, Австрия и т. д. никогда не испытывали ужасов «тоталитарного коммунизма», а вот потери от фашистских оккупаций и диктатур в них исчисляются десятками и сотнями тысяч граждан. Коммунисты же, как известно, в годы Второй мировой войны были в первых рядах движения Сопротивления по всей оккупированной Европе, и ни у кого не хватало ума (читай – наглости) уравнивать их с фашистами.

Что касается Эстонии, как, впрочем, и Латвии, и Литвы, то их вхождение в состав СССР не было следствием договора 23 августа о ненападении между СССР и Германией, к очередной годовщине которого «приурочена» данная конференция. Войска Красной Армии вступали на их территорию в соответствии с двусторонними договорами, заключенными с правительствами каждой из этих стран, а интеграция в социалистическую федерацию произошла год спустя. Если бы страны «демократического Запада» (с которыми с таким подобострастием сейчас любят ассоциировать свои государства представители прибалтийских элит) проявили больше усилий в сдерживании фашистского агрессора, а не вели странную игру, впоследствии названную такой же войной, то, возможно, у народов Эстонии, Латвии и Литвы так и не возникло бы возможности выразить свое отношение, и тем более волю, относительно вопроса о вхождении/невхождении в СССР. Но после начала Второй мировой войны, механизм которой был запущен 80 лет назад в Мюнхене (причем без участия Советского Союза!), шансов остаться нейтральными у государств, не отделенных от фашистской Германии Альпами или Пиренеями, не было никаких. Так или иначе, народ Эстонии, голосуя летом 1940 года, свой выбор сделал, и за этот выбор нужно нести историческую ответственность, не перекладывая ее на мифический «коммунистический режим».

Представители прибалтийских стран в ходе Великой Отечественной войны запятнали себя участием в карательных акциях нацистов, поэтому правомерно задаться вопросом: на наследие жертв коммунистического или на наследие соучастника фашистского тоталитаризма имеют б о льшие основания претендовать нынешние эстонские радетели за «историческую память»? Случайно ли совпадение сегодняшнего осквернения мемориала жертвам холокоста в Калеви-Лийва, где похоронены тысячи евреев и цыган – жертв германских и эстонских нацистов в годы нахождения Эстонии в составе рейха?

Обложка: Просоветская демонстрация в Таллине. 17 июля 1940 г.