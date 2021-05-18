Кодекс чести русского купечества «Доброе имя лучше богатства» – эта пословица лучше всего характеризует русских купцов. Русские люди, занимавшиеся предпринимательством, прекрасно понимали, что богатство обязательно придёт вслед за репутацией. Нерушимое купеческое слово в стародавние времена считалось высшей гарантией. Поговорка «Уговор дороже денег», как никакая другая, определяла взаимоотношения между торговыми людьми. Отсюда и берёт начало весь «джентльменский набор», который мы можем назвать кодексом чести русского купечества. По рукам Все торговые сделки заключались купцами устно, основывались на честном слове. Это сегодня целые армии юристов и менеджеров следят за каждой точкой и запятой, проставленными в договоре. И всё равно пропускают дополнения, двусмысленные трактовки, написанные более мелким шрифтом,... На чтение: 2 минуты

«Доброе имя лучше богатства» – эта пословица лучше всего характеризует русских купцов. Русские люди, занимавшиеся предпринимательством, прекрасно понимали, что богатство обязательно придёт вслед за репутацией. Нерушимое купеческое слово в стародавние времена считалось высшей гарантией. Поговорка «Уговор дороже денег», как никакая другая, определяла взаимоотношения между торговыми людьми. Отсюда и берёт начало весь «джентльменский набор», который мы можем назвать кодексом чести русского купечества.

По рукам

Все торговые сделки заключались купцами устно, основывались на честном слове. Это сегодня целые армии юристов и менеджеров следят за каждой точкой и запятой, проставленными в договоре. И всё равно пропускают дополнения, двусмысленные трактовки, написанные более мелким шрифтом, которые подчас меняют всю суть документа.

А. Рябушкин. Семья купца в XVII веке. Источник: https://chudesamag.ru

На Руси в купеческих семьях воспитание начиналось с малолетства. И ориентиры в этом воспитании держались на общечеловеческих ценностях и миропонимании. Большим грехом считалось иметь корыстное двоемыслие, а уж помыслы о чем-либо лихом были за гранью понимания. Основную массу купечества составляли выходцы из работящих крестьян, их капитал создавался собственным трудом, а не через связи в политико-финансовых кругах.

Перов В.Г. Приезд гувернантки в купеческий дом. Источник: http://evg-crystal.ru

К сожалению, сегодня многие предприниматели так и не научились понимать национальные культурные традиции, отсюда и причины многих неудач. Они и друг друга различают только по количеству накопленных миллионов и миллиардов. А ведь образ «совершенного купца» в XVIII веке включал в себя не только личное обогащение, но и общественную пользу.

Б. Кустодиев. Купец, считающий деньги. Источник: https://13vainamoinen.livejournal.com

Можно много рассказывать о русском купечестве, которое внесло огромный вклад в развитие общественных организаций. Достаточно вспомнить несколько фамилий, чтобы понять общий размах этой деятельности: Строгановы, Демидовы, Смышляевы, Мешковы… Система организации русских купцов почти полностью совпадала с современными европейскими корпорациями. Но было одно существенное отличие. У наших предпринимателей практически отсутствовала идея набивания мошны, а большее место занимала служба государству, которая не давала разгуляться подлости и хитрости.

Торговые дороги

Торговлей человечество занимается с самого начала развития общества. Пути русских купцов стали пересекаться с путями коллег из Европы и Азии ещё со времён Киевской Руси. Можно вспомнить только легендарный «путь из варяг в греки», чтобы понять размах средневековой торговли. К XIV веку купеческое сословие занимало прочное положение в русском обществе. Авторитет русских торговых людей был очень высоким и среди иностранных коллег. Уважение держалось на их высочайшей честности.

Б. Кустодиев. Купчиха за чаем. Источник: http://bsk.nios.ru

В то время на территории страны сложился рынок со своей специализацией. Крупнейшие купцы с оборотом капитала более 20 тысяч рублей получали от царя официальный чин «гостя», что позволяло иметь определённые привилегии. Эти предприниматели считались ценными и талантливыми управленцами, и их опыт активно использовался.

Б. Кустодиев. Сундучник. Источник: https://chudesamag.ru

Дальше по купеческой иерархии следовали «гостиная» и «суконная» сотни, в которые входило по 300-400 купцов. «Гостиная» сотня торговала с Востоком, а «суконная» — с Западом. Все они имели солидные привилегии от государства, а также налоговые послабления. Низший разряд купечества составляли лавочники и ремесленники с небольшим капиталом. Но самое главное – все русские купцы придерживались единых правил ведения и организации торговли. Зарубежные купцы приводили в пример этого Купеческий «кодекс чести» русских предпринимателей. Известны воспоминания немецкого путешественника и купца Адама Олеария, который рассказывает, что однажды на Волге он по ошибке переплатил за улов пять копеек, однако ему сразу вернули лишнее. Иноземец был поражён.

Кодекс

Правила поведения предпринимателей были строги и нерушимы. В 1881 году литератор Николай Зегимель опубликовал их в своей книге «Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и вообще для каждого человека, занимающегося каким-либо делом». В книге мы находим тонкости поведения в общении с покупателем, подчинёнными и коллегами по ремеслу. Важное место занимает постулат исполнения обещанного: «раз давши слово, вы должны его помнить и свято его исполнять». В кодексе масса рекомендаций для максимально эффективного ведения дел и, что важно, не в ущерб интересам покупателя. Кодекс заканчивается очень правильными словами: «никогда не скучайте».

Б. Кустодиев. Купец. Источник: https://13vainamoinen.livejournal.com

Сегодня мы с вами лишний раз убеждаемся, как обширна и богата наша история, как много в ней разумных и грамотных решений. Можно с уверенностью использовать наработки наших предков в современной жизни. К сожалению, солидные организации в муках бьются над изобретением уже давно изобретённого и успешно опробованного жизнью.

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