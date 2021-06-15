Клуб «Золотая шайба» и портал ИСТОРИЯ.РФ публикуют воспоминания Владимира Акопяна о роли Анатолия Тарасова в развитии советского хоккея. Кому интересны сегодня эти воспоминания? Давностью в более чем 50 лет? Даже в подробностях, ранее мало известных и неизвестных? Которые, порой, кардинально меняют сложившиеся, привычные представления о событиях прошлого. Нужны ли эти дополнительные, незнакомые факты из прежних лет обывателю наших дней? На чтение: 4 минуты

Предисловие

Кому интересны сегодня эти воспоминания? Давностью в более чем 50 лет?

Даже в подробностях, ранее мало известных и неизвестных? Которые, порой, кардинально меняют сложившиеся, привычные представления о событиях прошлого. Нужны ли эти дополнительные, незнакомые факты из прежних лет обывателю наших дней?

У меня нет ответа на этот вопрос.

Но, вместе с тем, я убежден, что к фактам истории нельзя относиться с позиции потребительского спроса. Это ведь не товар, это знания. А ими при свободном доступе могут воспользоваться все желающие. И они есть, интерес к хоккею в нашей стране всё ещё сохраняется.

История хоккея России, его становления, подъема на уровень мирового величия (шутка ли, 9 побед в мировых чемпионатах подряд, – ни в каком другом виде спорта ни одна страна не добивалась такого превосходства) многократно описана в основном в бравурных тонах, как, бесспорно, закономерное достижение социализма. Хотя многие механизмы и скрытые стороны этого исторического восхождения были нам неизвестны. Постепенно они начали проясняться после небывалой, никогда, ни в одном командном виде спорта не происходившей ранее серии встреч «любителей» и профессионалов – матчей хоккеистов СССР и Канады (НХЛ) в 1972 г. События настолько значительного, что воспоминания, споры, дискуссии о нём продолжаются до настоящего времени.

Канадцы по сей день считают, что 28 сентября 1972 г. за 34 секунды до окончания матча сборных НХЛ и СССР завершилась 18-летняя история противостояния канадского и российского хоккея. Победный шестой гол Пола Хендерсона подвёл итог серии из 8 матчей: + 4 = 1 – 3 в пользу Канады. Остававшиеся до окончания решающего матча 34 секунды вместе с финальной сиреной «превратились в вечность» (Darril Fosty, 2010). В вечность превосходства хоккея НХЛ над хоккеем Советского Союза. Спорное, но не безосновательное суждение.

Обе страны шли к этому историческому соревнованию с момента их первой встречи в чемпионате мира 1954 года. О том, как был пройден соперниками этот путь, данный рассказ.

Владимир Акопян, Москва, апрель 2021

Пролог

«Мы, канадцы, скромная нация с должным пониманием предела своих возможностей, и того, на что мы способны. Мы не обольщаемся надеждой опередить французов в искусстве кулинарии, или иранцев в ковроткачестве, а австралийцев в теннисе. Но мы, черт возьми, распнём любого, желающего посоревноваться с нами, если это дело называется хоккей» Toronto Telegram, III-1958

«Предвижу всё: их оскорбит печальной тайны объясненье» А.С.Пушкин

Ошибочно полагать, что история замысла о соревновании советских хоккеистов с профессионалами НХЛ берёт своё начало весной 1964 года. После победы сборной СССР на Олимпиаде в Инсбруке. Как результат согласия советского премьера Хрущёва, данного тренерам нашей команды Чернышеву и Тарасову.

Некоторые современные «историографы» советского хоккея, не сильно скрывающие свою неприязнь к А.В.Тарасову, одержимо пытаются умалить его огромный вклад в осуществление этого исторического события. Именно поэтому, опираясь на его колоритный рассказ (фильм «Хоккей Анатолия Тарасова», 1991) о беседе с Н.С.Хрущевым и Л.И.Брежневым (см. фото), они необоснованно приписывают великому тренеру присвоение авторства этой идеи. И в этой связи обвиняют его во лжи.

Во имя установления истины, а также, чтобы опровергнуть такие во многом невежественно-расхожие утверждения, попробуем ответить на вопрос: насколько Тарасов являлся инициатором и промоутером этих соревнований? И, пытаясь широко охватить тему советско-канадских хоккейных отношений, постараемся разобраться, какова роль Тарасова в их становлении и развитии ? Отношений и событий, в которых Тарасов был активным участником, и большая часть (почти 15 лет) которых происходила за океаном.

Тем, кто плохо (или поверхностно) знаком с историей появления нашего хоккея на арене международного спорта, предлагаю для начала этот небольшой рассказ. Он не похож на привычный и традиционно-навязчивый исторический экскурс, бравурно повторяемый в отечественных медиа из поколения в поколение (вот уже четвертое по счёту) по сей день. И мы попытаемся объяснить, да и сам читатель вскоре поймёт, почему не похож.

Взгляд на любые исторические события, особенно когда они касаются международных отношений, всегда страдает ограниченностью, если он основан на односторонней или преимущественно односторонней информации. Именно этим грешат сегодняшние наши представления о советско-канадском хоккейном противостоянии. Они поначалу складывались по большей мере на основе информации, поставляемой из-за рубежа советскими журналистами, спортивными чиновниками, дипломатическими работниками. С момента нашего «появления» в Канаде дополнялись сведениями и суждениями самих спортсменов и тренеров. И, конечно, не могли не быть тенденциозными. Потому что тогда противостояние спортивное всегда подогревалось противостоянием политическим, кстати, с обеих сторон «железного занавеса». А вот советские любители хоккея смогли впервые увидеть игру наших спортсменов за океаном только в 1972 году. Как раз в момент кульминации 15-летней истории нашего «хоккейного покорения Канады». Сегодня же о тех событиях берутся судить и «ставить оценки» люди, только родившиеся в годы, когда Тарасов уже заканчивал свою международную хоккейную карьеру.

Преодолеть эти изъяны прошлого и настоящего, стараясь избежать предвзятости, мы по мере сил попытаемся в нашем дальнейшем повествовании.

Вступление СССР в ЛИХГ

(ЛИХГ; LIHG – Ligue Internationale de Hockey sur Glace, фр.; еще в 1948 г. была переименована в IIHF [International Ice Hockey Federation] (МФХЛ), но в СССР ещё долго в официальных документах называлась по-старому)

Эта довольно продолжительная история тянулась около 3-х лет. Вкратце она выглядит так. Секция хоккея СССР (так она называлась тогда) была принята в члены ЛИХГ (30 голосами «за» при 7-ми «против» и 7-ми «воздержавшихся») 3 апреля 1952 г. Но на свой первый чемпионат мира наша команда поехала только в 1954 г. Существуют различные версии и толкования причин «неучастия» сборной СССР в чемпионате 1953 г. До последнего момента (18.12.1952 г.) президент ЛИХГ г-н Ф.Кратц, ведя официальную переписку с Госкомспортом СССР, рассчитывал на подачу заявки на участие в чемпионате мира (7-15.03. 1953, Швейцария) нашей команды. Ожидали этой заявки и хоккеисты, и тренерский штаб сборной СССР по хоккею. Завершились эти ожидания после выхода в свет Постановления Совета Министров СССР № 5276-2058 от 26.12.1952 «… о направлении в марте 1953 г. в Норвегию команды советских хоккеистов в составе 25 человек сроком на 15 дней для участия в товарищеских соревнованиях с норвежскими хоккеистами». Подписано оно было Председателем Совета Министров СССР И.В.Сталиным. Это означало отказ СССР от участия в чемпионате мира.

Произошедшие в нашей стране весной следующего (1953) года политические события заметно изменили ситуацию в отечественном хоккее – после кончины вождя народов сборная СССР всё-таки провела в Норвегии 3 матча, пробыв там всего 7 дней, и, тем самым, завершила международный сезон. А планомерная подготовка к мировому первенству 1954 года, первому в истории советского хоккея с шайбой, началась в октябре 1953 г. товарищескими матчами со сборной ГДР.

Сборная СССР осенью 1953 вступила в новый сезон под руководством А.Тарасова. Недаром весь сезон 1952 -53 гг. он был Председателем тренерского совета и в этом статусе вместе с П.Коротковым, Г.Епихиным и В.Егоровым посетил Олимпийские игры и Конгресс ЛИХГ в Осло (февраль 1952 г.).

Если начинать рассказ об эпохе советско-канадских отношений, то за точку отсчета следует брать 1948 г. - первый опыт международных матчей наших спортсменов с зарубежными хоккейными грандами. Это всем хорошо известные матчи сборной Москвы и чехословацкой команды LTC (ЛТЦ по-нашему). А при чем здесь Канада, спросит читатель? Ответ прост и очевиден: на протяжении всех лет с момента первого (1920 г.) чемпионата мира Канада была доминирующим лидером и образцом мирового хоккея. Вся Европа ориентировалась на феномен канадского хоккея, ей стали вполне привычны регулярные приезды канадских хоккейных команд. У канадцев учились совершенствовать свою игру и более всего преуспели в этом Швейцария, Швеция и особенно Чехословакия. Вот здесь-то и следует рассказать, как в то время хоккей Канады жаловал Европу своими визитами.

Почти ежегодно, начиная с 1924 года и до начала II мировой войны, Канада отправляла одну из своих клубных команд в заокеанское турне. В Европе клубы проводили от 20 до 55 выставочных игр в разных странах. Их победный рейтинг в таких матчах составлял 90-95%. Демонстрируя образцы подлинно канадского стиля игры, эти коллективы делали значительные финансовые сборы, и всегда возвращались на родину, в свои города (как крупные, так и маленькие) подлинными национальными героями, поскольку по окончании таких турне выигрывали очередной чемпионат мира по хоккею. До начала II Мировой войны Канада выиграла 11 чемпионатов мира из 13.

Зимний сезон 1947 г. в истории международного хоккея во многом знаменателен. Начать хотя бы с того, что это был первый послевоенный чемпионат мира по хоккею с шайбой и 14-ый в истории этого вида спорта. Канада впервые за все годы не участвовала в турнире. Однако это не помешало президенту КЛХА (Канадская любительская хоккейная ассоциация) профессору Харди (W.G.Hardy) на ежегодном конгрессе МФХЛ (который всегда проходит во время ЧМ) отстоять принцип ротации и переизбрания руководства МФХЛ каждые три года, чередуя европейское и североамериканское представительство. МФХЛ также согласилась оставить за Канадой право иметь собственное определение любительского статуса игроков для чемпионатов мира, тогда как на Олимпийских играх это определение оставалось за МФХЛ, совпадая с позицией МОК. Попытка с североамериканской стороны добиться такого же альтернирующего принципа в выборе страны проведения ЧМ успеха не имела.

А чемпионом мира в том 1947 г. стала команда Чехословакии. Основу той команды-победительницы составляли игроки клуба ЛТЦ, который и был первым титулованным хоккейным гостем нашей страны в феврале 1948 г. Тренировал команду Майк Букна, словак канадского происхождения. Его влияние на хоккей Чехословакии трудно переоценить. И до и после II Мировой войны он возглавлял чехословацкую сборную и приводил её к победам в чемпионатах Европы и, как раз в 1947-м, в чемпионате мира. Не только стиль игры, но и организация всего хоккейного хозяйства Чехословакии после II Мировой войны были доверены М.Букне и, конечно, являлись калькой хоккея Канады.

Вот каким оказалось первоначальное, хоть и косвенное, влияние канадского хоккея на зарождающийся в СССР хоккей с шайбой.

Олимпиаду в Осло (15-25 февраля 1952 года) выиграла канадская команда Edmonton Mercurys, с трудом опередившая команду США, которая вырвала у канадцев ничью 3:3. До и сразу после Олимпиады канадский клуб сыграл в Европе 30 матчей, победив в 27. Начиная с 1950 года тот предстоящий олимпийский турнир находился на грани срыва из-за впервые разразившегося конфликта между МОК и ЛИХГ (которую представлял Президент канадец У.Дж.Харди). Яблоком раздора была различная трактовка любительского статуса спортсменов (см. выше). КЛХА и ЛИХГ даже предлагали провести отдельный хоккейный турнир вне рамок Олимпиады. В конечном счете, канадская позиция уступила МОК. Попутно в этих баталиях Харди настаивал на изолированном включении в Олимпийский турнир хоккейной команды СССР, несмотря на отказ советских властей от общекомандного участия в зимней олимпиаде. Однако, по понятным нам причинам (и никак не понятным Харди), ни Федерация хоккея, ни Спорткомитет СССР не могли решать такой вопрос самостоятельно.

О желании и попытке наших хоккеистов выступить на чемпионате мира 1953 года (Швейцария, 7-15 марта) мы уже говорили. А вот канадская позиция по поводу этого турнира оказалась для всех совершенно неожиданной. Президент КЛХА W.B.George 12 января того же года публично заявил, что Канада не будет посылать свою команду на мировое первенство. «Ежегодно мы расходуем более $ 10.000, отправляя свою команду в Европу для проведения 30-40 матчей и участия в турнире МФХЛ. Это только пополняет хоккейные кошельки Европы, а в ответ мы слышим в свой адрес ненужные обвинения в злоупотреблении канадским стилем игры». Американцы также отказались от поездки в Европу. Чемпионом мира 1953 г. стала команда Швеции.

Выше мы кратко описали атмосферу и расстановку сил в мировом любительском хоккее, на фоне которой советский спорт с полным основанием дерзнул появиться на международной спортивной арене уже глобального масштаба.

© В.С. Акопян

(Продолжение следует)