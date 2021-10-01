Классический бефстроганов Говядина по-строгановски уже давно покорила сердца гурманов по всему свету... На чтение: 1 минута

Говядина по-строгановски уже давно покорила сердца гурманов по всему свету. Это блюдо можно встретить в самых изысканных ресторанах мира: в Париже, Лондоне, Риме и др. Однако изобрели блюдо в России и, согласно одной из легенд, - совершенно случайно.

В XIX веке в Одессе проживал небезызвестный граф Александр Строганов, прославившийся у себя на родине выдающимися военными заслугами и пышными застольями. Как многие богатые современники, граф устраивал у себя дома так называемые «открытые столы», на которые мог пожаловать любой желающий.

На старости лет граф стал слаб зубами и попросил своего личного повара готовить ему пищу, которую было бы легко жевать. Так, француз Андре Дюпон изобрел блюдо из нежнейших кусочков говядины в соусе, которые просто таяли во рту, и назвал его в честь графа «говядина по-строгановски» или «бефстроганов».

Бефстроганов настолько пришелся графу по вкусу, что тот сделал его фирменным блюдом своих «званых» обедов. Позже одесские повара ввели полюбившуюся всем говядину по-строгановски в поваренные книги, тем самым придав блюду общероссийскую, а затем и всемирную известность.

Традиционно бефстроганов подается на подушке из картофельного пюре с солеными огурцами.

Рецепт

Ингредиенты:

Говядина 500 гр

Сметана 150 гр

Лук 1 шт

Растительное масло 2 ст.л.

Томатная паста 1 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Мука 1 ст.л.

Перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1

Для бефстроганова берем свежее мясо говядины, желательно без прожилок, плёнок и жира. Промываем под холодной водой и тщательно обсушиваем бумажным полотенцем. Отбиваем мясо и нарезаем сначала тонкими пластинками, а затем длинной соломкой обязательно поперек волокон.

Шаг 2

Ставим сковороду на сильный огонь и разогреваем с растительным маслом. Выкладываем нарезанную говядину и обжариваем до румяной корочки, постоянно помешивая.

Шаг 3

Репчатый лук нарезаем полукольцами. На той же сковороде, где жарилось мясо, обжариваем несколько минут и лук.

Шаг 4

Говядину смешиваем с мукой и выкладываем в сковороду к обжаренному луку, перемешиваем.

Шаг 5

Добавляем к мясу и луку томатную пасту, сметану, соль и чёрный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6

Доливаем кипяток (150 - 200 мл). Перемешиваем, убавляем огонь, накрываем сковороду крышкой и тушим бефстроганов до готовности. Время приготовления зависит от выбранного мяса. Готовая говядина должна быть мягкая, а подлива - густая.

Шаг 7

Готовое мясо с подливой подаем с картофельным пюре и соленым огурчиком.

Обложка: Бефстроганов Фото: Neil Conway CC BY 2.0 Источник: https://ru.wikipedia.org