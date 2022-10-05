Кирстен Роде – грозный капер Ивана Грозного Регулярный военно-морской флот появился у России в эпоху императора Петра Великого. На чтение: 2 минуты

Регулярный военно-морской флот появился у России в эпоху императора Петра Великого. Задолго до него в войнах и конфликтах позднего средневековья и раннего нового времени наша страна не использовала морские силы в борьбе с противником. Исключением стала лишь Ливонская война. Для защиты собственных интересов и подрыва торговли противника Иван Грозный заключил контракт с немцем Кирстеном Роде, сформировавшим каперскую флотилию.

«…Корабельщику, немчину Кирстену Роде со товарищи, преследовать огнем и мечом в портах и в открытом море, на воде и на суше не только поляков и литовцев, но и всех тех, кто станет приводить к ним либо выводить от них товары или припасы, или что бы то ни было,» - гласила жалованная грамота Ивана Грозного, выданная уроженцу Дитмаршена. Небольшая каперская флотилия, созданная в годы Ливонской войны на Балтике и руководимая Кирстеном Роде, стала фактически первым русским (не считая новгородские ладьи) боевым соединением флота в регионе.

Моряк из свободной республики

Дитмаршен – регион с уникальной историей. Несколько веков этот регион, находившийся между Германией и Данией, был фактически независимым: ещё в середине XIII века здесь начала своё существование «крестьянская республика». Самоуправляемая земля боролась за своё существование с имперскими князьями на протяжении нескольких столетий, пока не была подчинена шлезвиг-гольштинскими правителями в середине XVI века. Свободолюбие отличало уроженцев этой республики – среди них был и Кирстен Роде, начинавший свою карьеру на западе Балтики в качестве купца.

К началу Ливонской войны он уже был довольно известным в Скандинавии и северной Германии капитаном корабля. Помимо торговой деятельности он промышлял и каперством. Балтика была неспокойна – между собой соперничали недавно получившая независимость Швеция и Дания. Датский король выдал на имя Кирстена Роде каперское свидетельство, позволявшее атаковать шведские торговые суда. В войне на море такой способ ведения борьбы с противником применялся сплошь и рядом – достаточно вспомнить знаменитых английских и датских каперов, действовавших на испанских коммуникациях в Атлантике.

Соперничество Дании и Швеции делала из первой союзницу России в войне на Балтике. Начало Ливонской войны и первоначальные успехи русских войск вскоре выдвинули на повестку дня морскую проблему: на фоне военных действий корсары из Польского и Шведского королевств мешали адекватной торговле России с другими странами, которая велась через Ивангород и занятую царскими войсками в 1558 году Нарву . «…Разбойным обычаем... корабли почали разбивати, а товары грабити и изо многих земель в наше государство дорогу торговым людем затворили» . Царь не располагал своими морскими силами на Балтике, поэтому ему пришлось воспользоваться услугами иностранных наёмников.

Царский контракт для немецкого капитана

В 1570 году Кирстен Роде переходит на службу к королю Ливонии Магнусу Ольденбургскому – правителю марионеточного пророссийского государства на берегах Балтики,. В Аренсбурге (нынешнем городе Курессааре но острове Сааремаа) немец приобрёл небольшое судно, пинку, вооружил его артиллерией и набрал небольшую команду из трёх десятков человек. Так началась история первой в истории России каперской флотилии.

30 марта Кирстен Роде прибыл в Александровскую слободу, где получил жалованную грамоту на своё имя. Одновременно чиновникам в приграничные и портовые города России были посланы разъяснения, посвящённые статусу капера: приказывалось всячески содействовать деятельности немца, относиться к нему уважительно, а в случае попадания его или его подручных в плен – немедленно прилагать все усилия по выкупу. По контракту, который заключил Роде с Россией, капер получал право присваивать себе 10 процентов от добычи, остальные захваченные грузы предписывалось продавать в русских портах. То же касалось и пленников – они либо обменивались, либо сдавались царским чиновникам. Помимо этого, из казны ему выплачивалось жалование в размере 7 гульденов в месяц.

Первые походы Роде состоялись уже в июне 1570 года. За несколько месяцев силы «московитских каперов» возросли до нескольких кораблей, которыми командовали иностранные офицеры. Однако, несмотря на то, что контракт был подписан с Россией, Кирстен Роде редко наведывался в российские порты. Он предпочитал сбывать трофеи в датских прибрежных городаъ или Ревеле. Захваченные корабли (польские, шведские и ганзейские) чаще всего пополнялись новыми моряками, среди которых нередко встречались русские поморы. К осени под командованием Роде располагал шестью кораблями, хорошо подготовленными к походам.

Вскоре удары каперской флотилии стали настолько чувствительными для Швеции и Польши, что поимкой Роде и его подручных занялись специальные отряды кораблей. Однако каждый раз немцу удавалось скрываться от преследователей в датских портах, пользуясь покровительством местных властей. Но осенью 1570 года ситуация серьёзно изменилась.

Наказание за своеволие

Войдя во вкус, Кирстен Роде стал нападать на торговые корабли в пределах датских территориальных вод, причём они не всегда принадлежали врагам России. Это часто вызывало недоумение у датских властей. Такое своеволие сильно подрывало торговлю Дании и било по карманам и казны, и местных купцов. Вместе с этим в сентябре 1570 года начались мирные переговоры между Копенгагеном и Стокгольмом, в условиях которых деятельность Роде становилась опасной – любой инцидент мог сорвать процесс заключения мира.

Вопрос о деятельности корсаров на службе российского царя действительно возник во время переговоров. Датчане, пытаясь сгладить углы, утверждали, что покровительство Роде и его командирам оказывали лишь отдельные чиновники, что поддержка каперов никоим образом не является частью государственной политики. Командир флотилии, конечно, о событиях за столом переговоров не знал – поэтому, когда в октябре 1570 года его корабли зашли на отдых в копенгагенский порт, то он спешно был арестован и помещён в тюрьму.

Датский король Фредерик, однако, понимая, что в заключении находится не обычный пират, а российский наёмник, поспешил улучшить условия его содержания (моряки же, служившие на кораблях флотилии, были выданы шведам). Одновременно он написал Ивану Грозному с разъяснениями относительно ареста Роде. Царь предложил отправить арестованного в Москву, забрав его добычу в датскую казну, но Фредерик не решился на такой шаг.

Известно, что моряк содержался под стражей до 1576 года, после чего в письменных источниках его след исчезает. Он обращался напрямую и к Ивану Грозному с просьбами посодействовать своему освобождению, но эти просьбы оставались без ответа. По-видимому, царю не очень понравилось своеволие капера, продававшего захваченные грузы не в России, а в Дании. О том, как сложилась жизнь Кирстена Роде дальше, неизвестно. Иван Грозный больше не прибегал к помощи иностранных капитанов, а каперская флотилия оставалось единственной боевой группой кораблей в Балтийском море на царской службе вплоть до эпохи Петра I, когда начали формироваться постоянные военно-морские силы страны.

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