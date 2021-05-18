КиноСквер. Кино в квадрате В сквере Музея военной формы одежды РВИО (Петроверигский переулок, 4 стр. 1) открылся кинотеатр под открытым небом – «КиноСквер. Кино в квадрате». «Кино в квадрате» – это в два раза больше удовольствия от просмотра кинолент на одной площадке. Вместе с вами мы пересматриваем любимые фильмы и обсуждаем их секреты. На каждый показ «Кино в квадрате» приходят специальные гости – актёры, режиссёры и продюсеры, кинокритики и киноведы, которые рассказывают о фильмах и людях, повлиявших на развитие отечественного и мирового кинематографа. Новые знакомства и живое общение с интересными людьми – визитная карточка летнего кинотеатра. Летний кинотеатр РВИО рассчитан на 150 кинозрителей. Теперь... На чтение: 1 минута

В сквере Музея военной формы одежды РВИО (Петроверигский переулок, 4 стр. 1) открылся кинотеатр под открытым небом – «КиноСквер. Кино в квадрате».

«Кино в квадрате» – это в два раза больше удовольствия от просмотра кинолент на одной площадке. Вместе с вами мы пересматриваем любимые фильмы и обсуждаем их секреты. На каждый показ «Кино в квадрате» приходят специальные гости – актёры, режиссёры и продюсеры, кинокритики и киноведы, которые рассказывают о фильмах и людях, повлиявших на развитие отечественного и мирового кинематографа. Новые знакомства и живое общение с интересными людьми – визитная карточка летнего кинотеатра.

Летний кинотеатр РВИО рассчитан на 150 кинозрителей. Теперь смотреть культовые фильмы можно в самом центре Москвы - на большом экране в приятной атмосфере сквера

Адрес: м. Китай-город, Петроверигский переулок, 4 стр. 1.

Телефон для справок: +7 495 648 1813.

КиноСквер РВИО открылся в начале лета 2017 года. За это время он дважды стал фестивальной площадкой. Здесь прошли кинопоказы Фестиваля короткометражного независимого игрового кино KONIK и Московского фестиваля российского кино «Будем жить!».

На памятных вечерах КиноСквера побывали Владимир Мединский, Карен Шахназаров, Игорь Угольников и другие известные деятели культуры и искусства. В музыкальном сопровождении мероприятий участвовали такие коллективы, как Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.