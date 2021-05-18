Кавалерист-девица и генерал-фельдмаршал – Корнет Азаров ваш племянник?– Племянница.В замечательном фильме «Гусарская баллада» героиня фильма, прототипом которой стала кавалерист-девица Надежда Дурова названа так несколько раз. Чьей же племянницей она в действительности была? В 1770 году, в разгар русско-турецкой войны, двадцатипятилетний премьер-майор Михаил Кутузов получил назначение в армию Петра Румянцева. Службу он проходил в полку, стоявшем в Пирятине, небольшом сотенном городке Полтавской губернии. Неподалёку, в Великой Круче, находилось имение Александровичей, и он зачастил к ним в гости. Виновницей этих посещений стала дочь Ивана Ильича Александровича Ульяна. После блистательной победы в Кагульском сражении, на театре военных действий наступило затишье, а родители благосклонно отнеслись к ухаживаниям... На чтение: 3 минуты

– Корнет Азаров ваш племянник? – Племянница. В замечательном фильме «Гусарская баллада» героиня фильма, прототипом которой стала кавалерист-девица Надежда Дурова названа так несколько раз. Чьей же племянницей она в действительности была?

В 1770 году, в разгар русско-турецкой войны, двадцатипятилетний премьер-майор Михаил Кутузов получил назначение в армию Петра Румянцева. Службу он проходил в полку, стоявшем в Пирятине, небольшом сотенном городке Полтавской губернии. Неподалёку, в Великой Круче, находилось имение Александровичей, и он зачастил к ним в гости. Виновницей этих посещений стала дочь Ивана Ильича Александровича Ульяна.

После блистательной победы в Кагульском сражении, на театре военных действий наступило затишье, а родители благосклонно отнеслись к ухаживаниям перспективного офицера, сына знаменитого екатерининского генерала.

Окрестности Пирятина живописны, усадьба располагалась среди полей и дубрав, лиманов и стариц. Михаил и Ульяна отправлялись на прогулки верхом, однажды произошло объяснение. Да, они полюбили друг друга, и оставалось объявить родителям о своих чувствах. Выбрали день, но когда Кутузов явился при полном параде просить руки Ульяны, ему сообщили, что она внезапно заболела, и заболела опасно.

Оставалось ждать выздоровления, однако болезнь не хотела отступать. Лекари разводили руками и предлагали уповать на Бога, но молитвы не помогали. Трагическая развязка казалась неминуемой, и мать прибегла к последнему средству: дала за Ульяну обет безбрачия. Чудо произошло: Ульяна быстро пошла на поправку.

Портрет М. И. Кутузова в мундире полковника Луганского пикинёрного полка. Около 1777 г.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Вскоре она могла снова встретиться с возлюбленным, но тут, к немалому удивлению, мать встала горою между ними. Дочь недоумевала, страдала, и в конце концов мать рассказала ей, чему та обязана своим исцелением. Ульяна пришла в ужас, разрыдалась и заявила, что не мыслит жизни без Кутузова. И всё же на какое-то время разговоры о бракосочетании были отложены.

Время шло, а чувства не ослабевали. Постепенно обет стал казаться чем-то несерьёзным, а выздоровление вполне естественным – молодой организм справился с недугом. Родители же, хоть и опасались последствий, не могли налюбоваться складывающейся замечательной парой. И когда Кутузов сделал предложение, последовало согласие. Стали готовиться к свадьбе.

Когда оставались до венчания считанные дни, невесту поразила горячка, да такой силы, что лекари решили, что на этот раз она уже не поднимется.

Кутузова известие ошеломило, но он стойко перенёс новый удар начал действовать: нашел лучших лекарей, что имелись в окрестностях и во всей губернии. Болезнь снова отступила, однако последствия её оказались непоправимыми. Ульяна осталась калекой. Родители были в ужасе. Мать убедила отца, что причина трагедии в нарушении обета. Кутузов же не хотел в это верить и настаивал на бракосочетании, заявляя, что Ульяна дорога ему несмотря ни на что. Но теперь сама Ульяна, здраво оценивая своё состояние, не пожелала связывать его на всю жизнь, ведь стать полноценной женой офицера она уже не могла.

Она твёрдо объявила, что замуж за Кутузова не выйдет и просила оставить её, обещав, что будет молиться за него, молиться горячо, искренне и нелицемерно всю оставшуюся жизнь, поскольку свою любовь навеки сохранит в сердце.

Как знать, не молитвы ли Ульяны помогли Кутузову выжить после двух ранений: одно было получено в Крыму в 1774 году, второе под Очаковом в 1788-м. Оба врачи считали смертельными...

Кутузова ждали новые схватки с турками, женитьба на Екатерине Бибиковой, Ульяна же осталась в семье отца вместе со старшими братьями и сестрами. Замужество одной из них, Надежды, произошло как в приключенческом романе. Гусарский ротмистр, командир эскадрона Андрей Васильевич Дуров, сватался и получил отказ. Однако, будучи отчаянным храбрецом, не растерялся – выкрал ночью возлюбленную и увёз в ближайшее село, где и обвенчался с нею. А оттуда прямиком направился в Киев, где дислоцировался в то время Полтавский гусарский полк.

Военная жизнь Надежду Ивановну не пугала, она сопровождала мужа в боевых походах и готовилась подарить ему наследника, но вот незадача: 17 сентября 1783 года в селе Вознесенском родилась дочь. Разочарование было столь велико, что мать с первых же дней её невзлюбила. Раздражало всё, особенно детский плач. И однажды, как писала впоследствии сама кавалерист-девица, когда дочь расплакалась в карете, а няня не смогла её успокоить, взяла на руки, и раскрыв дверцу, вышвырнула из на дорогу. К счастью, это заметили гусары. Они подобрали младенца и отнесли отцу. Дочь ей он уже не вернул, а воспитателем сделал гусара Астахова. С самых ранних лет девочка училась верховой езде, стрельбе, владению гусарской саблей. Когда же отец вышел в отставку и стал городничим в городе Сарапуле Вятской губернии, шестилетнюю Надежду вернули матери. Однако сделать из нее барышню уже не удалось, да вряд ли и хотелось. Она так и осталась маленьким, дерзким и гордым гусаром. Мать возмущалась ее ухватками, а отец посмеивался и в конце концов подарил дочери коня, которого она назвала Алкидом.

Надежда Дурова в девичестве.

Источник: https://gorky.media/reviews

Когда Надежде исполнилось 18 лет, ей выбрали в мужья судебного заседателя Чернова. Но ни к мужу, ни к родившемуся от него сыну Ивану она не испытывала никаких чувств. Её стихией оставалась полковая жизнь, учения, парады, которые она любила наблюдать и в которых мечтала участвовать сама. В конце концов она оставила мужа с ребёнком и вернулась домой.

Здесь она и встретила казачьего есаула, в которого влюбилась без памяти и в 1806 году, заранее приготовив казачью форму, бежала из дома и отправилась кочевать с полком возлюбленного под видом его денщика. Так что в «Гусарской балладе» Кутузов не случайно задаёт Шурочке Азаровой вопрос, уж не за возлюбленным ли она отправилась в армию.

В 1806 году грянула русско-прусско-французская война, и Надежда Дурова, едва не разоблачённая из-за отсутствия бороды, и к тому же будучи дворянкой, покинула полк. Неведомым образом она сумела в 1807 году определиться в Коннопольский уланский полк, назвавшись Александром Соколовым, дворянином семнадцати лет.

Источник: https://memorandum.ru

Она не раз отличалась в битвах с французами. Во Фридландском сражении 14 июня 1807 года спасла раненого русского офицера, за что была произведена в унтер-офицеры. Письмо к отцу, которое она опрометчиво написала в канун сражения, раскрыло ее тайну. К тому времени он предпринял немалые усилия в ее поисках, и сведения о том дошли до Императора. Он пожелал непременно видеть отважную кавалерист-девицу. Её отыскали и доставили в столицу. Пораженный встречей, Александр I пожаловал Надежде Дуровой Георгиевский солдатский крест и чин корнета.

Надежда сумела умолить государя оставить её на службе, и он даже принял участие в сохранении ее тайны. Дабы запутать следы и погасить слухи, он распорядился направить её в Мариупольский гусарский полк. Знал о всех обстоятельствах дела только военный министр Барклай-де-Толли.

В 1811 году Надежде пришлось перевестись в Литовский уланский полк причине весьма забавного характера. На одном из балов Надежду увидела дочь командира полка и влюбилась в неё без памяти. Что оставалось делать бравому корнету Александрову?

Надежда приняла участие в Отечественной войне 1812 года: командовала полуэскадроном под Смоленском, была ранена в Бородинском сражении. После излечения её и определили ординарцем к Главнокомандующему русской армией.

Михаила Илларионовича Кутузова тоже посвятили в тайну. И тогда же он узнал, что новый его ординарец – племянница так и не позабытой его первой любви – Ульяны Ивановны Александрович.

Переписывался ли Михаил Илларионович с нею все прошедшие годы или переписка началась благодаря новому ординарцу, кто теперь скажет… Однако же по завещанию его невесты похоронили ее с письмами Кутузова под изголовьем.

Такова печальная история первой любви полководца, ставшего, по известному выражению историка, «сущей необходимостью для России».

Источник: https://gorky.media/reviews

Ну а Надежда Дурова дослужилась до чина штабс-ротмистра и, хотя вышла в отставку в 1816 году, в душе навсегда оставалась воином. Даже дамские одежды не признавала и носила одеяния, напоминающие военную форму.

Прожила она долгую жизнь и покинула сей мир в 1866 году в возрасте 82 лет.