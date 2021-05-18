Как возвращали немецких военнопленных 4 мая 1950 года было объявлено, что завершена репатриация всех немецких военнопленных, которые были захвачены в ходе войны. Всего было возвращено 1939063 военнопленных. Последняя группа состояла из 17538 человек На чтение: 2 минуты

4 мая 1950 года было объявлено, что завершена репатриация всех немецких военнопленных, которые были захвачены в ходе войны. Всего было возвращено 1939063 военнопленных. Последняя группа состояла из 17538 человек.

Судьба-злодейка

Еще осенью 1941 года многие немецкие солдаты мечтали о скором прохождении парадным маршем по Красной площади. Действительность оказалась намного страшнее и кардинально отличалась от того, что предполагалось в начале кампании. Все планы немцев начали рушиться под Москвой, а после Сталинграда военная машина Германии покатилась назад. Потери военнослужащих были большими со всех сторон, но уже с декабря 1941 года у немцев появилась новая графа потерь – военнопленные. Точное количество военнопленных немцев неизвестно до сих пор. По нашим источникам, их было 2389560, а по немецким – 3486000. Разница большая, почти в миллион человек, и объясняется это довольно просто: не было хорошо отлаженного учета военнопленных. Да и немцы предпочитали «прятаться», выдавая себя за лиц других национальностей.

Жизнь в лагерях, естественно, не была сладкой, здесь царила жестокая атмосфера борьбы за выживаемость. Чтобы хоть как-то улучшить свое положение, немцам приходилось отказываться от причастности к «титульной нации» страны-агрессора. Действительно, некоторые пленные из числа итальянцев, хорватов, румын имели хоть небольшие, но привилегии. Условия содержания в лагерях, конечно, были тяжелыми, но все же их нельзя сравнить с теми, что были в немецких лагерях. Классическое выражение, что статистика знает все, – прямое тому подтверждение. В фашистском плену погибло 58% русских, в нашем плену погибло только 14,9%. Мне как то довелось побывать в городе Елабуге, где в годы войны находился крупнейший лагерь НКВД №97, где содержались тысячи пленных немецких офицеров. Сейчас там осталось кладбище, на котором покоится прах сотен немецких офицеров (есть и могилы японских военнопленных). За кладбищем наблюдает Елабужский государственный музей-заповедник. Мне показали архивные документы, и они свидетельствуют, что здесь офицеры получали продуктовый паек, который в два раза превышал паек рядового жителя города.

Из записок пленного немецкого офицера, содержащегося в этом лагере, мы узнаем, что трижды в день они получали по 200 г черного хлеба, немного масла, соленую рыбу и несколько кусочков сахара, сладкий чай или солодовый кофе. Военнопленные получали мыло. Наши люди за такую же работу получали только 400 г хлеба и несколько вареных картофелин или соленых огурцов.

Новые строители социалистического отечества

Очень долго тема пленных немцев не афишировалась. Хотя все и так хорошо знали, что они трудились на советских стройках и даже поучаствовали в строительстве МГУ на Воробьевых горах. Рядом с моим домом у метро «Щукинская» долгое время существовал военный городок, построенный сразу после войны именно немецкими военнопленными. Домики были аккуратные, трехэтажные, в них заселяли демобилизованных военных. А где-то в восьмидесятые годы мне показали мощеную дорогу возле Петрозаводска, которая тоже была сооружена немецкими пленными. Поражало качество дороги, которое мало в чем уступало брусчатке на Красной площади. Печально было видеть, что ухабы, появлявшиеся со временем на дороге, местные власти исправить не могли и просто заделывали их землей. Конечно, ущерб народному хозяйству в годы войны был нанесен колоссальный, исправить и восстановить все в короткие сроки было очень сложно. Потому вся страна встала на восстановление народного хозяйства, и труд 3 миллионов военнопленных был очень даже кстати.

Фашисты и их пособники сожгли и разрушили 1710 городов и поселков, более 70000 деревень. Без крова остались 25 млн человек. Разрушены и разграблены 31850 промышленных предприятий. Отдельными строками в статистике учтены тысячи разрушенных совхозов, машинно-тракторных станций, железнодорожных станций, больниц и санаториев. Список можно продолжать и продолжать.

Но несмотря на самые пессимистичные прогнозы западных экономистов, страна уже к 50-м годам смогла практически выполнить план по восстановлению народного хозяйства. Скорость и эффективность восстановления народного хозяйства люди называли «сталинским экономическим чудом». Успехи в восстановлении страны позволили приступить к решению вопроса по возвращению немецких военнопленных домой.

Сразу надо отметить, что военнопленные начали уезжать сразу по окончании войны. Первыми уехали нетрудоспособные, больные и инвалиды. Все трудоспособные продолжали трудиться, восстанавливая то, что разрушили. Перспектив на скорую отправку домой не было у военных преступников и у эсэсовцев. Для них существовал трибунал, который и определял для них сроки тюремного заключения или приговаривал к высшей мере наказания.

В стране существовал утвержденный график по репатриации немецких граждан. Но были и те, кто смог вернуться в Германию только в 1955 году. Здесь были учтены их «особые заслуги».

Р.S. Путь домой

Отъезжающим в Германию бывшим военнопленным предоставляли вагоны, которые были оборудованы печами, каждому выдавалось белье, мыло, табак, медикаменты. Немецкие ветераны вспоминали, что перед отправкой домой они даже покупали в СССР фотоаппараты и часы.

В заключение я хочу привести один анекдот, который недавно услышал. Одну очень пожилую немецкую пару спросили, какие самые счастливые годы были в их семейной жизни? Глава семьи после раздумий ответил: «Годы, проведенные в плену в СССР».