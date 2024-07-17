Как прорубали окно на Восток 17 апреля 1876 года скончался выдающийся русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. На чтение: 2 минуты

17 апреля 1876 года скончался выдающийся русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. К сожалению, с каждым годом становиться все больше и больше забытых героев. Раз о них не пишут и не говорят то вроде и знать и не обязательно. Именно к таким людям относиться Геннадий Невельской, а ведь ему и его друзьям мы обязаны тому , что и на Востоке появилось окно, в новый мир и практически без единого выстрела Россия получила новые территории, как Приамурье, Приморье и Сахалин.

На Восток…

Все началось в первой половине XVII века. Именно к этому времени относятся достоверные сведения о первых русских землепроходцах, достигших нынешних дальневосточных пределов России. Можно долго перечислять наших замечательных первопроходцев, оказавшихся на берегах Охотского моря, добравшихся до Камчатки и вышедших в Тихий океан. Именно казаки под руководством Семена Дежнева обогнули на кочах Чукотский полуостров и вышли в Тихий океан, доказав что существует пролив между Азией и Америкой. И только через 80 лет после Дежнева в 1728 году этим путем прошел русский командор Витас Беринг. Во второй половине XVIII века растет интерес у России к освоению Камчатки, Курильских островов и Алеутских островов и полуострова Аляска.

Берега Дальнего Востока и Сахалина также не остались в стороне от исследований русских мореплавателей. Еще в середине XVII века русские путешественники Василий Поярков, а чуть позже и Ерофей Хабаров сообщали, что живущие по берегам Амура натки и гиляки никакой власти над собой не знают, а стало быть, не принадлежат Китаю. Последующие экспедиции Крузенштерна, Гаврилова и других путешественников подтвердили, какие огромные территории находятся на Дальнем Востоке. Парадоксально, но до XIX века эти земли не входили в состав Российской империи. Проблема была в том, что к тому времени не было четких границ с Китаем, а чтобы не создавать дипломатических проблем наши соотечественники опасались начинать там хозяйственную деятельность.

А почему бы и нет…

Помог случай. В 1840 году Англия объявила войну Китаю и заставила его открыть порты для европейских купцов. Но вот русских купцов среди приглашенных не было. Это очень задело Петербургских правителей и они вспомнили, что Амур и Приамурский край для России очень важен. Среди тех, кто был сторонником присоединения этих земель к России, был и адмирал Геннадий Иванович Невельской.

О Петербургских «государственниках» мы рассказывать не будем, а вспомним, как все начиналось у Геннадия Ивановича. В 1846 году вновь испеченный капитан-лейтенант Невельской стал командиром военного транспорта «Байкал». На следующий год его отправили с грузом из Петербурга на Камчатку. Невельской решил воспользоваться случаем и совместить приятное с полезным. Ему очень хотелось заняться изучением устья реки Амур, который до этого времени вообще считался непригодным для судоходства. Предварительно Невельской заручился поддержкой губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева и начальника главного морского штаба А. С. Меньшикова. Но этого было мало, и он отправил высочайшее прошение Николаю I о разрешении на проведении экспедиции.

Время шло, от властей никаких разрешений не поступило, и Невельской решил действовать самостоятельно. В июне «Байкал» достиг Сахалина и направился в Амурский лиман. Экспедиция принесла потрясающие результаты. Оказалось, что Сахалин это остров, Амур судоходная река, имеющая выход в море. И самое главное, что в этих районах нет китайских войск и никаких пограничных знаков. В августе 1850 года Невельской основывает Николаевский пост, который позднее станет городом Николаевском на Амуре и поднял русский военно-морской флаг и объявил все эти земли русской территорией.

Такой патриотический поступок был не понят чиновниками из Петербурга. В их «государственных умах» не укладывалось, как это мировые державы с боями расхватывают «ничейные земли», да и Китай до сих пор ничего здесь не захватил, а русский капитан принес все это на блюдечке с голубой каемочкой. Было принято единственно верное для чиновников решение. За самоуправство Невельского разжаловать в матросы. За адмирала вступился сам Николай I. Он счел поступок Невельского «молодецким, благородным и патриотическим». Но в истории осталась фраза начертанная императором на докладе Особого комитета «Где поднят русский флаг, там он спукаться не должен».

Эпилог

В 1951 году Г. Невельской вновь отправляется на Дальний восток с целью уже детального описания осваиваемых территорий. Еще несколько лет он смог посвятить Дальнему Востоку, но подорванное в дальних походах здоровье все больше заставляло его сидеть на берегу. Пришлось отказаться от плаваний, и он больше занимал различные должности в научных обществах и систематизировал данные собранные в ходе экспедиций. В 1874 году ему было присвоено звание адмирал. В 17 апреля 1876 года Геннадия Ивановича не стало. Ему было всего 62 года.

А Край, подаренный России Геннадием Невельским, стал крупнейшим экономическим районом страны. Не каждое государство может сравниться с ним по своей территории, а это 6.2 миллиона кв. километров (34.4 % территории России) и богатейшие природные ресурсы. Сегодня это центр, который становиться конкурентоспособным в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского района.

Обложка: https://pantv.livejournal.com