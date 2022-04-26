Как нам отмечать 100-летие Октября 1917 года, когда молчание не золото, а преступление перед собственной и мировой историей На чтение: 2 минуты

Для меня нет вопроса, нужно ли и как именно отмечать 100-летие Великой Октябрьской революции. А если у кого-то такой вопрос возникает, то вот всего несколько из главных ответов на него.

1. Великая Октябрьская революция — одно из величайших событий ХХ века, повлиявшее на весь ход мировой истории, на судьбы множества стран и народов. В истории же самой России (от Российской империи до современной Российской Федерации) это вообще самое крупное событие ХХ века, тем более, что два других сопоставимых по масштабу события — победа в Великой Отечественной войне и распад СССР — прямо связаны с Октябрём 1917-го.

2. Именно в результате Октябрьской революции (прихода к власти большевиков) Россия под названием Советский Союз стала одной из двух мировых сверхдержав, достигнув своего максимального за всю историю могущества и влияния.

3. Большевики воссоединили фактически распавшуюся после Февральской революции страну. Не исключено, что если бы они не пришли к власти, сегодня нашего государства в нынешних его границах и даже под его нынешним названием просто не существовало бы. Под управлением большевистского (коммунистического) правительства СССР победил и в Великой Отечественной войне, сохранив целостность и независимость нашей страны и его народа и ликвидировав реальную опасность его физического уничтожения.

4. Начиная, как минимум, с ХVIII века, принято было считать, в том числе и в самой России, особенно в её политическом классе, в её интеллектуальных и интеллигентских кругах, включая и большевистские, что Россия постоянно и существенно отстаёт от ведущих стран Запада технически, научно, интеллектуально, культурно, социально и политически. Именно в результате прихода к власти большевистской (коммунистической) партии России удалось не только преодолеть это отставание, но всего за несколько десятилетий (а в некоторых областях и за одно-два десятилетие) превзойти западные страны практически во всех сферах жизни, за исключением (и то в сравнении лишь с некоторыми из западных стран) среднего уровня материального обеспечения жителей страны.

5. Большевистская партия сознательно пошла на один из величайших социально-политических экспериментов в истории человечества. Пожалуй, невозможно назвать другой, сопоставимый по масштабам и новизне, такой пример. Этот эксперимент успешно продолжался почти три четверти века и хотя и завершился в конечном счёте неудачей, не может быть вычеркнут из исторического опыта человечества ни в своей негативной части, ни, что гораздо важнее, в своей положительной ипостаси.

6. Большевики первыми в мире попытались в таких масштабах реализовать одну из величайших утопий человеческой цивилизации — построение бесклассового и лишённого расовых, сословных, имущественных и пр. антагонизмов общества и государства (фактически — «Рая на земле»). Этого не удалось сделать. Возможно, потому, что никакую утопию воплотить в жизнь нельзя, но попытка была и дерзновенность её сопоставима с масштабами самой человеческой истории и уступает разве что появлению и развитию великих религиозных проектов, в частности — христианства.

7. Так или иначе, но Октябрьская революция привела к появлению в России двух величайших политиков из числа 5−6, которые вообще могут быть отнесены к таковым в мировой истории ХХ века. Это, разумеется, Ленин и Сталин , несмотря на то, что оценки их деятельности могут быть самыми разнообразными и самыми противоречивыми.

8. В результате победы Великой Октябрьской революции и прихода к власти большевиков на территории бывшей Российской империи был создан под названием СССР первый в истории Европы Европейский (Восточноевропейский) союз. Известный всем нынешний Европейский (Западноевропейский) союз является лишь вторым опытом подобного рода, причём осуществлённым почти на полвека позже.

Из сказанного (но, повторюсь, далеко не всего, что можно было бы в данном случае сказать) для меня с неизбежностью вытекают следующие выводы.

1. Постыдно замалчивать историческое событие такого масштаба на его родине и в год его столетнего юбилея. Это и политически контрпродуктивно, ибо всё, что не скажем об Октябре 1917 года мы, скажут другие, причём многие сделают белое чёрным и попытаются превратить юбилейную дату в очередной «суд над Россией и русской историей». Это не тот случай, когда молчание — золото, а совсем наоборот.

2. 100-летие Великой Октябрьской революции должно быть отмечено как государственный праздник. Неразумно и несправедливо дать политическим наследникам РСДРП (б)-КПСС, то есть КПРФ — нынешним российским коммунистам, монополизировать этот юбилей.

3. Не менее неразумно и несправедливо отдать этот юбилей и само событие на откуп историкам. В большинстве своём сегодня, как и всегда, историки, во-первых, идеологически ангажированы (внутренне или под влиянием внешних сил и обстоятельств), а во-вторых, не являются политическими мыслителями.

4. Посему в общенациональной дискуссии, посвящённой 100-летию Октября 1917-го, не сводящейся к конференциям всё тех же историков и телевизионным ток-шоу, должны принять участие все ведущие политики России, начиная с президента Владимира Путина , и все ведущие политические мыслители нашей страны.

5. Высшие государственные институты России, а именно президент и парламент (Федеральное собрание), должны принять к осени этого года документ, возвращающий Великую Октябрьскую революцию в список крупнейших событий отечественной и мировой истории с соответствующей официальной фиксацией, в частности, в виде возвращения 7 ноября статуса государственного праздника.

Историческое значение Великой Октябрьской революции не вызывает у меня сомнения. Но в научном и политическом смысле важнейшим для меня и, как думаю, не только для меня, а для миллионов или даже десятков миллионов людей является другой вопрос: может ли быть и, если может, то в какой мере и в каких формах востребован в будущем (ближайшем или более далёком) в нашей стране и человечеством в целом позитивный опыт Великой Октябрьской революции и порождённого ею советского общественно-политического устройства?

Но прежде, чем пытаться найти ответ на этот вопрос, нужно максимально достойно и сообразно масштабу события отметить на государственном уровне сам 100-летний юбилей Великой Октябрьской революции русского и многих других народов.

Статья написана на основе тезисов, с которыми я выступил 26 января на первом заседании Юбилейного комитета по подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Источник: «Свободная Пресса» .