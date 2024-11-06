Как Ленинградский оркестр победил фашистов Как Ленинградский оркестр победил фашистов На чтение: 2 минуты

В одном маленьком государстве был злой и очень жадный правитель. И у этого злого правителя была мечта – захватить все богатые царства-государства и править одному всем миром.

Позвал он к себе своих гонцов-разведчиков и дал им такое задание: «Идите, мои верные гонцы, по всему миру и узнайте, чье царство-государство самое большое и богатое». Пошли гонцы и разузнали все. Пришли с докладом к своему правителю и доложили, что все царства-государства хороши, но самая лучшая страна Советский-союз. Эта страна очень велика. Есть там и высокие горы и необъятные поля, густые дремучие леса, глубокие озера, чистые реки. Славится она и богатствами своими: есть там нефть, уголь и газ, железная руда и множество драгоценных камней.

И много в этом государстве разных красивых городов. Особенно прекрасны города – столица Москва и Ленинград. Есть в этих городах много музеев, в которых хранятся удивительные картины и разные диковины. Театры, которые славятся по всему миру своими актерами и спектаклями, но особенно любят жители страны Ленинградскую филармонию, потому что там играет волшебный симфонический оркестр под руководством Соллертинского. Как только начинает звучать музыка этого оркестра – цветы распускаются, птицы громче поют в лад с оркестром, затихает ветерок, у людей захватывает дыхание, глаза лучистые и улыбка добра не сходит все время с лица слушателей.

И вот злой червь завести поселился в душе злого правителя. Не спал, не ел, а все думал, как бы захватить Советский Союз. Задумал он хозяйничать в этой стране, забрать себе все богатства, сделать людей своими рабами. Но главной целью было захватить этот оркестр, и чтобы он играл свою музыку только для него. Занятый своими черными мыслями злой правитель не заметил, как в его замок проникли советские разведчики и узнали все коварные планы.

А Советским Союзом в те времена управлял доброжелательный и любящий свою родину правитель. Он знал, что его страна очень большая, и на ней много красот и богатств. Каждый не отказался бы управлять такой страной. На границе стояли солдаты, верные своему предводителю и смотрели за горизонт, не видать ли оттуда вражеских сил. Вот разведчики пришли, рассказали доброму правителю о злобных планах коварного злого правителя. Стал он готовиться к предстоящему бою. Но одна мысль не покидала его: « Куда же припрятать мне волшебный оркестр?» Думал-думал, и на совете с коммунистической партией принял решение спрятать его в темных лесах Сибири. На следующий же день музыканты симфонического оркестра отправились на советском скором поезде по длинной железной дороге прямиком в сибирский, молодой город Новосибирск.

Тем временем злой правитель собрал несметные войска. Посадил их на танки, на самолеты. Увидали красноармейцы издали приближение черного врага и приготовились к нападению. Вот схватились черный ворон и белая голубка, фашисты во все ружья палят. Но русские не сдаются. Видит злой правитель, что не быстро проникнуть за пределы Советской границы, и оркестр достать непросто будет. Решил он разбудить своего дракона и послать его за оркестр.

Вот доехал оркестр до города Новосибирска. Хлебом-солью встретили радостные новосибирцы музыкантов. Проводили оркестр в Дом культуры имени И.В Сталина. Не хотели музыканты спрятаться, закрыться от всех, а хотели играть классическую музыку и просвещать этим молодой город и его жителей.

Зазвучали в городе звуки волшебной музыки: Чайковского, Бородина, Мусоргского, Скрябина, Стравинского, Свиридова. Ее слышали на заводах и фабриках, в госпиталях и больницах, школах и библиотеках, а главное в военных гарнизонах. Эти звуки исцеляли раненых, давали силы рабочим, вдохновляли учеников, а воинам вселяли гордость за великую державу, и они смело рвались на фронт.

А драконов все ближе подбирался к Сибири. Все, что попадалось у него на пути. Он жег, палил огнем города и села, уничтожал людей. Забеспокоились новосибирцы за оркестр, а Соллертинский отправил голубка с весточкой к великому композитору Дмитрию Шостаковичу и рассказал о беде, которая им грозит. И бросился на помощь Шостакович, и привез с собой Ленинградскую симфонию. Он напитал ее воздушными тревогами и канонадами, грохотом зенитных орудий, народной скорбью, боевым духом, смелостью и стремлению к победе. Ну вот уже запахло дымом от позоров, слышен был плачь погибающих. И тогда ленинградцы собрались с духом, стали тщательно настраивать свои инструменты. Начался бой ни на жизнь, а на смерть. Как музыканты заиграли первую часть Ленинградской симфонии, дракон замер. Пошла вторая часть, он скукожился, а на третью часть – превратился в маленькую ящерку и уполз в неизвестном направлении. Все солдаты собрались и побежали с криками: «Ура! Ура! За Родину-Мать! За победу!» Оркестр не переставал играть, подбадривая воинов. Только музыка заканчивала, они снова начинали, и закончили только тогда, когда советские солдаты прогнали всех врагов восвояси. Слава Советским композиторам и музыкантам!