Как Англия решила отозвать своих корабельных мастеров из России 14 апреля 1719 года английское правительство приняло решение отозвать из России всех своих мастеров-корабеллов, которые помогали Петру I строить военно-морской флот. На чтение: 2 минуты

14 апреля 1719 года английское правительство приняло решение отозвать из России всех своих мастеров-корабеллов, которые помогали Петру I строить военно-морской флот.

Мировая кузница кораблей

А ведь начиналось все очень благопристойно. В марте 1697 года в Европу прибыло Великое посольство Петра I – 250 человек. Очень хотелось молодому царю найти союзников и перенять передовой европейский опыт. С поиском союзников у России всегда были проблемы, а вот второй пункт был выполнен блестяще. Россия очень нуждалась в знающих людях, особенно в кораблестроителях, инженерах, моряках. Русский царь не ставил задачей пригласить только иностранных специалистов, его желание состояло в том, чтобы появлялись и свои профессионалы в соответствующих отраслях.

Петра I поразил Лондон, но особенно заинтересовала его «Лондонская заводь», торговая гавань, в которой размещалось около двух тысяч судов. Вряд ли царь мог предположить, плавая на своем ботике по Плещееву озеру, что есть такие масштабы. Доки и верфи на Темзе затмили все его другие интересы. К сожалению, побывав в Голландии, Петр не нашел необходимой изюминки в корабельной архитектуре, а в Англии ее было в избытке. Король Вильгельм IIIотнесся к молодому царю с большой симпатией, не скупился и показал лучшие образцы, изготовленные местными корабелами, и даже провел показательные морские учения. Для потомков осталась известная фраза Петра, где он сказал, что если б не был русским царем, то хотел бы стать английским адмиралом. После всего этого он нанял целую команду мастеров-корабелов.

И началось…

Первопроходцами стали Осип Най и Джон Ден, затем приехали Ричард Козенц, Ричард Броун и Ричард Рамз. Джон Ден рано умер, а вот Най за десять лет построил для Азовского флота 11 линейных кораблей, а затем переехал в Ижору и на местной верфи им были построены 20 бригантин, шесть кораблей и шесть фрегатов. После смерти царя именно он достраивал первый русский 100-пушечный линкор «Петр I и II». Но кроме этого он подготовил прекрасных русских мастеров Федосея Скляева и Лукьяна Верещагина. Всего за сорок лет на русской службе Най построил более 40 судов.

Заслугой Ричарда Козенца стал 64-пушечный линкор «Ингерманланд», а всего за 25 лет при его участии было построено шесть кораблей и множество фрегатов и других судов. Ричард Броун работал в петербургском Адмиралтействе и создал десять кораблей и два фрегата. В 1732 году он спустил на воду новаторскую 110-пушечную «Принцессу Анну». Скончался Козенц в 1740 году и был похоронен в Александро-Невской лавре.

Заслуги английских корабелов не вызывают сомнений, их вклад в строительство русского флота бесценен. Правда, сама «владычица морей» совсем не испытывала эйфории от закрепления русских на Балтике. И как свидетельствует история, затратила массу усилий и денег, чтобы это не произошло.

Давайте отзовем своих корабелов

Создав могучий Балтийский флот, Петр уже не боялся ни императора Священной Римской империи, ни шведского короля, ни других соседей желающих навредить России. Англия вынашивала планы ввязаться в войну с Россией, но вот рассчитывать на союзников не могла. Шведы к этому времени имели весьма потрепанный флот, от былой славы которого ничего не осталось.

А Россия безостановочно продолжала строительство новых кораблей на всех балтийских верфях. Вот именно в это время британский посол в Петербурге Джеймс Джеффрис рекомендовал своему правительству отозвать из России английских корабельных мастеров. В письме лорду Стенгопу он писал, что если мастера еще долго будут работать в России, то поставят царя хозяином Балтийского моря. Посол, конечно, преувеличивал заслуги англичан, так как к этому времени русские мастера уже стали вполне самостоятельными и могли посоперничать с ними.

В мае 1719 года Джеффрис вновь требует от правительства отзыва мастеров из России. В парламенте прошли специальные слушания, и было принято постановление, призывающее английских мастеров вернуться на родину. Результат очень разочаровал английских лордов. Мастера продолжили строить корабли, распивали с русским царем водку и даже не думали покидать Россию.

Английским властям было от чего сокрушаться. Только за шесть лет русский флот вырос с 17 линейных кораблей, которые в основном были куплены за границей, и в 1719 году в Балтийском море их было уже 28, которые в основном были построены на отечественных верфях.

Тем не менее попытки справиться с неуправляемыми мастерами продолжались. В результате у Джеффриса состоялся серьезный разговор с русскими властями. Вице-канцлер Петр Павлович Шафиров объяснил послу, что Англия опоздала со своими мерами. Русские сами строят свои корабли и им известны все интриги, которые проводит против России Англия.

Обложка: https://kulturologia.ru