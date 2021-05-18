Как Александр II озолотил свою фаворитку В июле 1865 года в Петергофе Александр II прибыл на свидание с юной княгиней Екатериной Долгорукой. Эта встреча, после которой монарх назвал свою фаворитку «женой», изменила его жизнь. Летом 1859 года император России Александр II в гостях у князя Долгорукова около Полтавы познакомился с юной княгиней Екатериной Долгоруковой. Девочке на тот момент было 12 лет. Отец Екатерины в скором времени после посещения дома императором разорился. Финансовую помощь семье оказал император Александр II, посодействовав вступлению братьев Долгоруких в петербургские военные заведения, сестёр – в Смольный институт. В 1865 году, когда Екатерине было 17 лет, император встретился с ней вновь в Смольном... На чтение: 2 минуты

В июле 1865 года в Петергофе Александр II прибыл на свидание с юной княгиней Екатериной Долгорукой. Эта встреча, после которой монарх назвал свою фаворитку «женой», изменила его жизнь.

Летом 1859 года император России Александр II в гостях у князя Долгорукова около Полтавы познакомился с юной княгиней Екатериной Долгоруковой. Девочке на тот момент было 12 лет. Отец Екатерины в скором времени после посещения дома императором разорился. Финансовую помощь семье оказал император Александр II, посодействовав вступлению братьев Долгоруких в петербургские военные заведения, сестёр – в Смольный институт.

В 1865 году, когда Екатерине было 17 лет, император встретился с ней вновь в Смольном институте. Он вспомнил маленькую дочку князя Долгорукова… В скором времени они начали тайно встречаться.

Александр II был влюблён настолько сильно, что писал своей фаворитке утром, днём, вечером, в целом – всегда, когда появлялась свободная минута: «Мои мысли были полны, как обычно моим милым чертенком, который простит меня и пообещает еще большее наслаждение, чем в нашу первую встречу».

Реакция на увлечение царя со стороны его семьи, естественно, была резко негативной. Императрица Мария Александровна была больна чахоткой, когда Александр поселил фаворитку с их общими детьми (Георгием, Ольгой, Борисом и Екатериной) в Зимнем дворце. Публичных действий принцесса Гессенского дома не предпринимала. Крайне негативно относился к связи Александра II с Екатериной будущий наследник, цесаревич Александр.

22 мая 1880 года Мария Александровна умерла. 6 июля 1880 года, не дождавшись срока окончания протокольного траура, император обвенчался с Екатериной Долгорукой. И хотя Екатерина не стала императрицей (морганатический брак подразумевает, что супруг более низкого социального статуса не получает высокого статуса), по России начали распространяться слухи о том, что Екатерина станет следующей правительницей страны. 5 декабря 1880 года Долгорукой был пожалован титул Светлейшей Княгини Юрьевской. Дети императора и его супруги, рождённые до присвоения ей титула, получили фамилию Юрьевские.

Официальное счастье любящих сердец продлилось недолго. 13 (1) марта 1881 года Александр II был убит . После похорон императора княгиня Юрьевская вынуждена была уехать из-за неприязни со стороны наследника и членов семьи Романовых. Казалось бы, беспечная жизнь прекратилась, однако Александр позаботился о комфортной жизни своей возлюбленной заранее…

5 сентября 1880 года в Государственный банк на имя Юрьевской и её детей был вложен «Особый, Александра II капитал» в размере 3 302 910 золотых рублей. Александр III, исполняя волю своего отца, приобрёл для Юрьевской Малый Мраморный дворец в Петербурге за 600 000 рублей и до конца её жизни ежегодно выделял на содержание семьи второй супруги отца 100 000 рублей из царской казны. При жизни императора Александра II оплачивались их тайные встречи в Париже под надзором французской полиции, путешествие в Неаполь.

В 1913 году княгиня Юрьевская, побывав в России в последний раз, продала Мраморный дворец дочери камер-юнкера Высочайшего двора Е. П. Леонард за 1 200 000 рублей наличными со всей обстановкой, кроме личных вещей её покойного супруга.

Екатерина Долгорукая умерла в 1922 году в 74 года. Она вела роскошную жизнь за границей, путешествовала, всегда останавливаясь в самых лучших отелях. Александр III , понимая, что 100 тысяч на эту роскошь явно не хватит, повелел провести расследование и выяснил, что в распоряжении княжны был личный капитал его отца (по некоторым данным, он составлял около 12 миллионов рублей) и подношения магнатов.

Исследователь Йен Воррес, который общался с великой княгиней Ольгой Александровной, описывал со слов княгини жизнь Юрьевской так: «Эта старая женщина жила на широкую ногу и считала себя Вдовствующей Императрицей, хотя Александр II был убит прежде, чем он успел объявить княгиню Юрьевскую Императрицей».

Подсчитать точное количество потраченных российских денег на увлечение императора Александра II невозможно. Приблизительная сумма равняется 3 302 910 + 3 600 000 (количество лет, которые Юрьевская прожила после смерти мужа до революции, умноженное на 100 000) + 600 000 = 7 502 910. Если прибавить к этому числу личные сбережения Александра, получается 19 миллионов рублей. На эти деньги можно было купить 31 Малый Мраморный дворец…