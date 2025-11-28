Как Александр I создал первый Евросоюз 26 сентября 1815 года Россия, Австрия и Пруссия подписали договор о создании Священного союза, в который вошли все христианские монархи Европы. Акт о заключении этого союза был подписан 26 (14 по ст. ст.) сентября 1815 года. В течение нескольких лет к этому конгломерату, названному Священным союзом,...

26 сентября 1815 года Россия, Австрия и Пруссия подписали договор о создании Священного союза, в который вошли все христианские монархи Европы

Сегодня, в XXI веке, существует актуальная версия Евросоюза, построенная в первую очередь на экономическом объединении стран, отменивших внутренние границы для удобства торговли и о промышленности. Но более 200 лет назад в Старом Свете была предпринята попытка создания, на принципах защиты общих интересов, политического межгосударственного союза, инициатором этого процесса выступала Россия.

Акт о заключении этого союза был подписан 26 (14 по старому стилю) сентября 1815 года. В течение нескольких лет к этому конгломерату, названному Священным союзом, присоединились все европейские монархи, кроме британского принца-регента, Папы Римского и султана Оттоманской Порты (которая в тот момент владела почти всем юго-востоком континента). И на протяжении первых полутора десятилетий действия соглашения Европа действительно жила, не зная ни одной крупной войны и сохраняя спокойствие в границах государств-участников.

Бесполезный Венский конгресс

Советская историческая наука рассматривала Священный союз исключительно как реакционное объединение, основной целью которого было сохранение европейского миропорядка после свержения Наполеона и разгрома наполеоновской Франции, а также противостояние революционному движению. Вопрос лишь в том, почему именно Россия в лице ее императора Александра I взялась за создание такой «охранительной» системы и добровольно приняла на себя обязанности по ее поддержанию, за что позднее получила презрительное прозвище «жандарма Европы».

Начать надо с того, что Священный союз стал еще одним результатом Венского конгресса . Результатом неожиданным для большинства его участников, но совершенно логичным для России. Созванный в Вене 1 октября 1814 года, этот межгосударственный консилиум должен был решить важнейший после падения бонапартистской Франции вопрос: как именно распределить между остальными крупными европейскими державами завоевания, отобранные у Наполеона, и как обеспечить сохранность новых границ на континенте и за его пределами в течение максимально длительного времени. Фактически Венский конгресс стал той точкой, в которой начался завершающий этап формирования поздних европейских империй с их масштабными колониями. Отобранные у наполеоновской Франции территории оказались распределены между главными участниками «бессмертной коалиции» — Россией, Англией, Австрией и Пруссией, и именно эти территориальные приобретения в значительной степени определили формы европейского мира на следующие сто лет.

Процесс этот шел весьма непросто, что, впрочем, естественно. Во-первых, территориальные притязания каждой из четырех ведущих держав то и дело оспаривались остальными. Во-вторых, положение России, добившейся в результате Заграничного похода положения самой могущественной державы континента, никак не устраивало ее союзников по антифранцузской коалиции, и те изо всех сил старались изменить ситуацию. В-третьих, представлявший побежденную Францию министр иностранных дел Шарль де Талейран прикладывал все усилия, чтобы обострить эти противоречия и, воспользовавшись ими, добиться немалых успехов.

В итоге несмотря на то, что с последним этапом работы Венского конгресса совпали знаменитые наполеоновские «сто дней», его участникам (а это были представители 216 европейских государств, включая даже самые незначительные) удалось договориться и 28 мая 1815 года подписать Заключительный акт. Это документ, состоявший из 121 статьи, определял границы Франции в пределах, которые она занимала до начала Великой Французской революции, оговаривал раздел Польши между ведущими державами (именно тогда в составе Российской империи появилось Царство Польское), появление Германского союза из 39 государств во главе с Австрией, вечный нейтралитет воссозданной Швейцарии и так далее. Но самого главного, чего ожидал от конгресса русский император Александр I, не произошло: исключить возможность новых войн и новых революций в Европе так и не удалось.

Европа, соединенная узами братства

Начинавший свою государственную деятельность как сторонник либеральных политических взглядов и симпатизировавший Наполеону самодержец Всероссийский к 1815 году существенно пересмотрел свои позиции. После того как России удалось сыграть ведущую роль в антинаполеоновской коалиции и завоевать ведущее положение на европейском континенте, русского царя, по свидетельству многих современников, не оставляла мысль выступить в роли общеевропейского миротворца. Чтобы реализовать эти планы, требовалось, во-первых, исключить или предупредить возникновение разногласий между ведущими державами Старого Света, которые и становились причинами войн, и, во-вторых, нужно было исключить новые революционные выступления в Европе, поскольку именно как революционера Александр I воспринимал Наполеона и именно революционное движение видел он в качестве главной угрозы для сложившегося статус-кво.

Но заключать еще один обыкновенный союз между властителями государств российскому императору казалось бессмысленным: он успел неоднократно убедиться в том, какое малое значение таким соглашениям придается политиками. И тогда Александр I, к тому времени ставший гораздо более религиозным человеком, чем в начале своего царствования, нашел, как ему казалось, возможность гарантировать незыблемость нового союза. Он решил придать ему характер не политический, а религиозный, полагая, что соглашение, основанное на христианских принципах любви и милосердия, окажется более крепким, чем любое другое.

Именно поэтому текст акта о создании Священного союза (La Sainte-Alliance – по-французски и Heilige Bund – по-немецки) выглядел совершенно необычно для межгосударственных договоров того времени. Он не содержал политических или юридических формулировок, зато был насыщен отсылками к тексту Библии, и более того, прямо отвергал «какие-либо правила», кроме «заповедей святой Веры».

Согласно акту о заключении Священного союза, три государства — Россия, Австрия и Пруссия — отныне брали на себя обязательства быть «соединенными узами действительного и неразрывного братства», всегда «подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь» и управлять своими подданными и войсками «как отцы семейств… в том же духе братства, которым они одушевлены, для охранения веры, мира и правды». Более того, договор прямо объявлял стоящим выше властителей трех государств «Самодержца народа христианского», «нашего Божественного Спасителя Иисуса Христа». А потому присоединиться к Священному союзу в любое время могли любые государства, «желающие торжественно признать в сем акте священные правила», то есть исповедующие христианство.

Когда император Франц I Австрийский и король Фридрих Вильгельм III Прусский получили предварительный текст соглашения и внесли в него свои правки (надо заметить, весьма незначительные, поскольку поначалу не воспринимали затею всерьез), все три монарха подписали этот документ. Дату подписания русский самодержец выбрал сам и с особым смыслом: в том году 14 сентября по старому стилю православная церковь праздновала Воздвижение Креста Господня. И этот выбор демонстрировал, насколько серьезным и великим начинанием русский царь считает зарождающийся Священный союз.

Союз забытой веры

Первоначально к Священному союзу даже в России отношение было довольно скептическим (за исключением самого Александра I и его сподвижников, разделявших религиозное рвение царя), — что уж говорить о более прагматичных Австрии и Пруссии. Австрийский канцлер Клеменс фон Меттерних, например, в разговоре со своим императором откровенно назвал договор «пустым и трескучим документом». Но очень скоро и главные участники Священного союза, и другие европейские государства рассмотрели и оценили те возможности, которые открывались с подписанием инициированного русским царем договора.

Обращение к христианским ценностям и готовность всегда и в любых обстоятельствах получить помощь от другого христианского монарха перевесили европейский скепсис. Всего за три года — с 1815-го по 1818-й — к Священному союзу присоединились 50 государств Старого Света. А в конечном итоге его участниками стали все европейские монархии, исключая Великобританию (британские законы требовали, чтобы на соглашении поставил подпись не только принц-регент, но и премьер-министр, что не устраивало остальных участников), Святой Престол, поскольку Папа, по его собственным словам, и без того руководствуется Святым Писанием, и Оттоманскую Порту как мусульманское государство.

За первые семь лет существования Священного союза состоялись четыре его конгресса, на которых обсуждались детали совместной деятельности участников: осенью 1818 года — в Аахене, в конце 1820 года — в Троппау (Силезия), в первой половине 1821 года — в австрийском Лайбахе (нынешняя словенская столица Любляна) и в конце 1822 года — в Вероне. Главным результатом всех этих конгрессов стала выработка принципа вмешательства во внутренние дела стран-членов Священного союза с целью поддержки и сохранения существующего миропорядка. Именно на этом основании в дальнейшем войска одних монархий участвовали в подавлении революций в других, что и позволило со временем объявить Священный союз исключительно реакционным объединением.

Между тем первые пятнадцать лет после создания Священного союза в Европе не знали крупных войн, и серьезных военных конфликтов удавалось избегать. Даже после того, как умер главный инициатор и вдохновитель союза — император Александр I, его детище продолжало удерживать Старый Свет от военного безумия, хотя в действительности союз уже перестал существовать. А последнюю точку в его истории поставил 1853 год: начавшаяся Восточная (или Крымская) война на полтора века похоронила идею всеевропейского объединения государств, которые могут решить все свои противоречия исключительно мирным путем.