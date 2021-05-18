К 200-летию Фридриха Энгельса. Штрихи к биографии 28 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса – немецкого политика, философа, историка, одного из основоположников марксизма. Фридрих Энгельс (1820-1895) мог бы стать преуспевающим фабрикантом, банкиром, капиталистом. Он родился в семье текстильного предпринимателя. В ранней юности трудился продавцом в фирме своего отца. Но, получив в наследство долю своего родителя, продает ее совладельцу. Ирония судьбы – Энгельс, который учился на капиталиста - человека, зарабатывающего деньги за счет использования наемного труда - приложил затем немало усердия, чтобы этот капитализм уничтожить. Энгельс вырос в очень религиозной лютеранской семье. В школе молодого Фридриха отмечали, как человека, который отличается «религиозностью, чистотой сердца, благонравием... На чтение: 3 минуты

28 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса – немецкого политика, философа, историка, одного из основоположников марксизма .

Фридрих Энгельс (1820-1895) мог бы стать преуспевающим фабрикантом, банкиром, капиталистом. Он родился в семье текстильного предпринимателя. В ранней юности трудился продавцом в фирме своего отца. Но, получив в наследство долю своего родителя, продает ее совладельцу. Ирония судьбы – Энгельс, который учился на капиталиста - человека, зарабатывающего деньги за счет использования наемного труда - приложил затем немало усердия, чтобы этот капитализм уничтожить.

Энгельс вырос в очень религиозной лютеранской семье. В школе молодого Фридриха отмечали, как человека, который отличается «религиозностью, чистотой сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами». Но после того, как ему минуло 18 лет, он начинает приходить к рационалистическому взгляду на природу вещей, высказывая мнение, по-настоящему религиозное учение может быть основано только на «критике разума». Прошло еще немного времени, и Энгельс превращается в бескомпромиссного атеиста, убежденного, что только наука может помочь человеку постичь мир. Еще одна ирония судьбы – мальчик, с детства впитывавший любовь к Богу, превращается в его антагониста, а вера для него становится главным препятствием к достижению счастья человека на земле.

Есть, однако, любопытный момент, проявившийся в жизни Энгельса уже на склоне лет. Очевидно христианское воспитание не прошло для него даром, – но причудливо стало уживаться с преданностью делу и идеям рабочего класса: «И христианство, и рабочий социализм, писал он, – проповедуют грядущее избавление от рабства и нищеты; христианство ищет этого избавления в посмертной потусторонней жизни на небе, социализм же – в этом мире, в переустройстве общества… И вопреки всем преследованиям, а часто даже непосредственно благодаря им, христианство и социализм победоносно, неудержимо прокладывали себе путь вперед». (Ф. Энгельс. «К истории первоначального христианства». 1894 год).

На пути к подлинному марксизму Маркс и Энгельс прошли этап младогегельянства – т.е. интерпретации идеализма Гегеля в революционном духе. Но жизнь в Европе середины XIX столетия – особенно в Британии – постоянно давала пищу для размышлений, – какую дорогу выберет рабочий класс, чтобы освободиться от тяжелых цепей капитализма. То, что они были действительно тяжелыми и сокращали до предела жизнь человека труда, было очевидно. Движение «чартистов» в Англии, живших в темных и жутких работных домах и боровшихся за приемлемые условия труда, доказывало, что рабочие желают и готовы к переустройству общества на справедливых началах. Маркс и Энгельс сделали следующий шаг – объединили учение о научном материализме с насущными проблемами пролетарской борьбы. Для того времени это являлось прорывом не только в постижении природы классовых обществ, но и давало перспективу в конечной победе труда над капиталом. Энгельс писал: « если с нами философы, чтобы мыслить, и рабочие, чтобы бороться за наше дело, – то какая сила на земле сможет противостоять нашим успехам?» (Ф. Энгельс «Быстрые успехи коммунизма в Германии» // The New Moral World, 1844 год).

Энгельс в молодости. 1840 г.

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Сегодня мало кто вспоминает, почему Энгельса по-дружески называли «генералом». На самом деле это прозвище он получил не только за то, что был замечательным экспертом по военным вопросам, но и за то, что участвовал в реальных боях в составе революционной армии Бадена и Пфальца. При этом все свидетели отмечали мужество и военную сноровку Фридриха, который еще в юности прошел годичную военную службу в Берлине, – он служил в артиллерии, совмещая военную подготовку с посещением лекций в Берлинском университете. Статьи Энгельса в «Новой Американской энциклопедии» (1857-60 гг.) – «Армия», «Пехота», «Кавалерия», «Военно-морской флот», «Артиллерия», «Фортификация» – имели большую популярность. Так что «генералом» Энгельса называли не случайно.

Критики творческого союза Маркса и Энгельса редко обращают внимание на то, с какой щедростью и, одновременно, с большим тактом, последний помогал Марксу в создании его знаменитых трудов, прежде всего, «Капитала». Да, Энгельс был вторым человеком в этой дружной команде, но он никогда и не претендовал на первенство. Свои лучшие человеческие качества, которые и по сей день могут служить примером вдохновляющего бескорыстия, Энгельс проявлял в заботе о материальном положении товарища. Достаточно вспомнить только один факт: когда Фридрих подготовил несколько статей цикла «Революция и контрреволюция в Германии» («New-York Daily Tribune», 1851-1852 гг.) , он дал возможность Марксу опубликовать их под своим именем, чтобы тот получил гонорар. А когда служанка Маркса попала в интересное положение, Энгельс заявил, что это его ребенок, взяв на себя все расходы по его содержанию. После смерти друга Энгельс дорабатывал и готовил к окончательной публикации второй и третий тома «Капитала», проведя поражающую по кропотливости и объему работу по черновым наброскам Маркса. К примеру, В.И. Ленин не раз подчеркивал, что применительно к этим томам, имеет смысл говорить о двойном авторстве: как Маркса, так и Энгельса.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Дружба длиною в 40 лет.

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Многое связывает Энгельса и с Россией. Например, он переписывался с русскими революционерами П. Лавровым, Г. Лопатиным, Г. Плехановым, В. Засулич. Зная много иностранных языков, он взялся за изучение русского. Цитировал А.С. Пушкина, в частности, ему была хорошо известна поэма «Евгений Онегин».

К брачным узам Энгельс относился весьма настороженно. Это и понятно – преданность идеям коммунизма у него стояла на первом и главном месте. Тем не менее, его знакомство с сестрами Мэри и Лиззи Бернс, работницами на его фабрике, социалистками по убеждению, привели, в конце концов, к заключению семейных союзов, правда, буквально накануне смерти женщин - вначале Мэри (1863 г.), а затем и Лиззи (1878 г.). Что для Энгельса означал брак, хорошо видно из его труда «О происхождении семьи, частной собственности и государства» (Цюрих, 1884 г.) , где он пишет, что преданность членов семейного союза, требуемая современным обществом – есть лишь временн а я историческая форма брачных отношений. Был период в истории человечества, в частности, первобытные времена, когда среди людей, наоборот, преобладали беспорядочные половые связи. И вполне очевидно, что он относился к меняющимся общественным реалиям, как материалист и философ, т.е. как к характерным для определенного этапа развития общества.

Что же касается будущего, которое ждет институт семьи, то Маркс и Энгельс мечтали еще в «Манифесте Коммунистической партии» (1848 г.), что грядущие поколения будут расти уже при коммунизме, когда роль семьи ослабнет, а присущую ей важнейшую функцию воспитания детей возьмет на себя общество. Некритичное толкование их мнения по этому вопросу может привести к неправильным выводам. Классики уже в это время четко противопоставляли семью «буржуазную» – семье «коммунистической»: «…Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен, – кричит нам хором вся буржуазия. Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства предполагается предоставить в общее пользование, и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь. Он даже и не подозревает, что речь идет как раз об устранении такого положения женщины, когда она является простым орудием производства…».

Непростой была позиция Маркса и Энгельса по вопросу будущего существования при коммунизме различных наций и народов. В «Манифесте Коммунистической партии» они писали: «…коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество, национальность. Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет… ». Возможно, одной из главных идей классиков, которую в последующем исповедовали и русские коммунисты, например, В.И. Ленин была следующей: «… Национальная обособленность и противоположности народов все более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий жизни… В той же мере, в какой будет уничтожена эксплуатация одного индивидуума другим, уничтожена будет и эксплуатация одной нации другой. Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и враждебные отношения наций между собой…». Время, однако, показало, что противоборство наций и народов с момента написания «Манифеста» никуда не делось. Насколько сильно это подрывает авторитет Маркса и Энгельса – вопрос уже другого порядка.

Умер Энгельс 5 августа 1895 года в Лондоне от рака пищевода. По его завещанию тело кремировали, а урну с прахом опустили в море.