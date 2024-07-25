IX. Агония IX. Агония На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Девятый том «Агония» освещает вопросы заключительного этапа Великой Отечественной войны – освобождения от нацистской оккупации стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Отдельно собран исследовательский и документальный материал, раскрывающий подготовку и проведения судебных процессов над военными преступниками в Нюрнберге, Токио и Хабаровске.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ ВОЙНЫ

Е.Н. Кульков Освобождение стран Европы и Азии

Е.Н. Кульков О зарубежной историографии

М.И. Мельтюхов Миф о преднамеренной остановке Красной Армии под Варшавой в августе 1944 г.

B.П. Воробьев Роль Советского Союза в создании государства Израиль

Ю.В. Рубцов «Дать возможность искупить кровью...». Штрафные части РККА в годы Великой Отечественной войны

М.А. Мунтян Румыния во Второй мировой войне: по обе стороны одного и того же фронта

ДОКУМЕНТЫ

РАСПЛАТА

А.В. Серегин Слово ученых

НЮРНБЕРГ

А.Г. Звягинцев Прошлое, обращенное в современность и будущее

Н.С. Лебедева Нюрнбергский процесс и его приговор

Е.Н. Кульков Нацистские организации на скамье подсудимых

М.Ю. Мягков Вопрос о наказании нацистских военных преступников в дискуссиях руководителей антигитлеровской коалиции

C.В. Глотова Значение трибунала для современного международного уголовного правосудия

A.А. Чанышев Политико-философские представления о мире, мораль и политика

ТОКИО. ХАБАРОВСК

B.П. Зимонин Сознательно преступившие грань

A.A. Кириченко За кулисами трибунала

В.С. Христофоров Хабаровский процесс 1949 г. по материалам Центрального архива ФСБ России

САН-ФРАНЦИСКО

А.А. Кошкин Громыко говорит «нет». К истории заключения послевоенного мирного договора с Японией

А.В. Иванов Договор как повод для претензий

М.И. Крупянко, Л.Г. Арешидзе СССР на Сан-Францисской мирной конференции 1951 г.: поучительные уроки национальной истории

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Обложка: обложка девятого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org