IX. Агония
IX. Агония
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Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Девятый том «Агония» освещает вопросы заключительного этапа Великой Отечественной войны – освобождения от нацистской оккупации стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Отдельно собран исследовательский и документальный материал, раскрывающий подготовку и проведения судебных процессов над военными преступниками в Нюрнберге, Токио и Хабаровске.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ ВОЙНЫ
Е.Н. Кульков Освобождение стран Европы и Азии
Е.Н. Кульков О зарубежной историографии
М.И. Мельтюхов Миф о преднамеренной остановке Красной Армии под Варшавой в августе 1944 г.
B.П. Воробьев Роль Советского Союза в создании государства Израиль
Ю.В. Рубцов «Дать возможность искупить кровью...». Штрафные части РККА в годы Великой Отечественной войны
М.А. Мунтян Румыния во Второй мировой войне: по обе стороны одного и того же фронта
РАСПЛАТА
А.В. Серегин Слово ученых
НЮРНБЕРГ
А.Г. Звягинцев Прошлое, обращенное в современность и будущее
Н.С. Лебедева Нюрнбергский процесс и его приговор
Е.Н. Кульков Нацистские организации на скамье подсудимых
М.Ю. Мягков Вопрос о наказании нацистских военных преступников в дискуссиях руководителей антигитлеровской коалиции
C.В. Глотова Значение трибунала для современного международного уголовного правосудия
A.А. Чанышев Политико-философские представления о мире, мораль и политика
ТОКИО. ХАБАРОВСК
B.П. Зимонин Сознательно преступившие грань
A.A. Кириченко За кулисами трибунала
В.С. Христофоров Хабаровский процесс 1949 г. по материалам Центрального архива ФСБ России
САН-ФРАНЦИСКО
А.А. Кошкин Громыко говорит «нет». К истории заключения послевоенного мирного договора с Японией
А.В. Иванов Договор как повод для претензий
М.И. Крупянко, Л.Г. Арешидзе СССР на Сан-Францисской мирной конференции 1951 г.: поучительные уроки национальной истории
ФОТОДОКУМЕНТЫ
Обложка: обложка девятого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.
Источник: https://historyrussia.org