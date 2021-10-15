Итоги Второй Мировой войны и «исторические войны» Конференция проходит на фоне общего интереса ко Второй Мировой войне и является результатом плодотворного взаимодействия Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества. Конференции по Второй мировой войне проводятся всём мире: издаются научные труды, публикуются новые документы. В дискуссии вовлечена общественность многих стран. Нельзя не заметить и того, что дискуссии на эту тему становятся всё более ожесточенными. В целом, публикация новых документов практически не меняет общей оценки событий 75-летней давности. Различия в интерпретации, в подходах к самым трагическим страницам ХХ столетия сохраняются. Это касается как кануна, происхождения войны, так и её хода и её результатов. Нельзя сказать, что этот интерес особенно... На чтение: 3 минуты

Конференция проходит на фоне общего интереса ко Второй Мировой войне и является результатом плодотворного взаимодействия Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества. Конференции по Второй мировой войне проводятся всём мире: издаются научные труды, публикуются новые документы. В дискуссии вовлечена общественность многих стран. Нельзя не заметить и того, что дискуссии на эту тему становятся всё более ожесточенными.

В целом, публикация новых документов практически не меняет общей оценки событий 75-летней давности. Различия в интерпретации, в подходах к самым трагическим страницам ХХ столетия сохраняются. Это касается как кануна, происхождения войны, так и её хода и её результатов. Нельзя сказать, что этот интерес особенно велик в странах, которые были нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Куда более он заметен в Восточной Европе – в Польше и в странах Балтии. Его существенно разогрела резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы в сентябре 2019 года, которая весьма неожиданно высказалась о причинах Второй мировой войны и возложила равную ответственность за неё на Советский Союз и нацистскую Германию. Однако в мае 2020 года со статьей во влиятельном немецком журнале “Шпигель” выступили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор мюнхенского Института современной историиАндреас Виршинг. Они ясно обозначили, что ответственность за войну несет исключительно гитлеровская Германия.

Окончанием мировой войны стала капитуляции Японии. Это событие остаётся немного в тени Победы над Третьим рейхом, которую мир отмечает 8 и 9 мая. Однако мы не должны забывать, что с разной степенью интенсивности Вторая Мировая война велась не только в Европе, но и в Азии.

Китайские коллеги считают, что ее развязала Япония в начале тридцатых годов агрессией против Китая. Мы вполне согласны с тем, что этот конфликт является составной частью Второй мировой войны, однако должны отметить, что поистине мировой характер война приобрела 1 сентября 1939 года, с нападением Германии на Польшу. При этом окончание войны мы безусловно относим к дате капитуляции Японии. Следствием победы союзников стали два события: Нюрнбергский трибунал, осудивший нацистский режим в Германии, и Токийский трибунал, вынесший свой вердикт в отношении милитаристской Японии.

Происхождение столь сложного явления, как мировая война невозможно свести к какому-то одному политическому международному событию или договору. У неё были более серьезные, глубинные причины. Аналогом могут служить Наполеоновские войны, которые берут начало во Французской революции. Первой мировой войне предшествовало складывание двух блоков. Источником Второй мировой войны историки многих стран считают Версальскую систему, к которой можно добавить и Вашингтонскую, определившую расстановку сил на Дальнем Востоке. Установленный тогда мировой порядок был питательной средой для нацистов с их реваншистскими лозунгами и обеспечил им поддержку широких кругов общества.

Вторым существенным моментом был провал системы коллективной безопасности в конце двадцатых и в тридцатые годы. Лига Наций проводила многочисленные совещания по разоружению, однако не способна была добиться результата. Она крайне вяло отреагировала на аншлюс Австрии, на захват Эфиопии (тогдашней Абиссинии) Италией и абсолютно не обращала внимания на небывалый рост вооружений в Германии.

Третий момент – это общая недооценка нацистской угрозы. Впервые целью войны объявлялось не изменение политической карты, но уничтожение целых народов. Антифашистское, антивоенное движение существовало, но не было массовым и не сделалось опорой для Лиги Наций.

Спусковым механизмом для развязывания войны послужило Мюнхенское соглашение – именно так характеризует его наш британский коллега Уильям Беннетт. Тогдашние лидеры Англии и Франции дали зелёный свет гитлеровской агрессии. Германия без единого выстрела получила часть европейского государства, границы которого определялись Версальской системой. Ещё в шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия отношение наших западных коллег к мюнхенскому сговору было однозначно отрицательным. К сожалению, сейчас его склонны скорее замалчивать, и новых документов о нем не публикуется. Судя по советским источникам, это был шок для Кремля. Сталин и его окружение увидели в этом соглашении попытку изолировать СССР и создать объединенный фронт против нашей страны. Из теоретической угроза превратилась в практическую. Это и определило готовность советского руководства к переговорам, которые предлагала Германия.

Хотя Гитлер после захвата Польши повернул оружие против Англии и Франции, его стратегическая цель – ликвидация большевистской России – не изменилась. К сожалению, большинство наших польских коллег избегает говорить об ошибках польского руководства накануне войны. Оно пыталось договорится то с Германией, то с Англией и Францией, но категорически не хотела иметь дело с Советским Союзом, рассматривая его как главного врага. На этом фоне 23 августа 1939 года и был подписан Пакт Молотова-Риббентропа. Вопреки утверждениям наших польских и балтийских коллег, нападение Гитлера на Польшу не было обусловлено никакими внешними факторами. Решение было принято еще в апреле-июле 1939 года. Английская разведка перед войной еженедельно предоставляла отчёты о политической ситуации. И постоянно говорила об ожидании нападения Германии на Польшу. Карта германского генерального штаба также фиксировала последовательные даты нападения на Польшу, Англию, Францию и СССР начиная с лета 1939 года.

Последняя совместная с американскими историками книга вышла у нас в 1993 году. Тогда никому не приходило в голову ставить под сомнение вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии. Американская Ассоциация по истории Второй мировой войны пытались лишь убедить нас в том, чтобы мы не забывали о вкладе союзников. И мы о нём никогда не забывали. Даже в школьном курсе всеобщей истории рассказывается о главных сражениях на других фронтах Второй мировой. Однако заявление, будто основной вклад в Победу внесли США и Великобритания, стало для нас откровением. Это ярчайшее проявление “политизации истории”. Будто Черчилль и Рузвельт не обращались со словами благодарности к Советскому Союзу... Мы адресовали американским и европейским коллегам предложения совместно вернуться к изучению этой темы, так как нынешней политизации сопутствует элементарное незнание истории. Во многих западных школьных учебниках истории война на Восточном фронте практически не освещается.

Следует остановиться на итогах войны и освобождении Европы. Помимо Атлантической хартии 1941 года, в 1945 году союзниками был принят общий документ под названием “Декларация об освобожденной Европе”, и они были подписаны Советским Союзом. Роль нашей страны в освобождении Восточной, Центральной и Северной Европы была зафиксирована там предельно ясно. Сегодня наши оппоненты уверяют, что СССР должен считаться не освободителем, а «оккупантом», поскольку навязал европейцам свой режим. Однако полезно напомнить, что действия Сталина в Восточной Европе были согласованы с Черчиллем и Рузвельтом. Известное «процентное» соглашение о разделе сфер влияния в Европе было предложено именно британским премьером.

Все эти темы можно обсуждать профессионально, объективно, с опорой на источники и избегая конфронтации.

Помимо международно-политических, имеются и другие исследовательские направления. Например – война и её влияние на различные социальные структуры, человеческую психологию, общество в целом. Это также предмет для дискуссий с нашими зарубежными коллегами. Мы надеемся, что они сумеют освободиться от конъюнктурных подходов.

На конец апреля 2020 года намечалась большая международная конференция, на которой планировалось обсудить эти и многие другие вопросы. Меры, связанные с пандемией, заставили перенести ее на март следующего года. Рассчитываем, что этот форум позволит расширить содержательный диалог с нашими коллегами.