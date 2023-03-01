История Российской империи во второй половине XIX века - основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Вторая половина XIX века стала для Российской империи временем Великих реформ, главной из которых стала отмена крепостного права. Активизировалось экономическое развитие страны, к концу столетия удалось восстановить пошатнувшийся из-за поражения в Крымской войне международный престиж России. В общественной жизни сформировались революционные течения. Ниже приведена хронология основных дат этого периода российской истории.

1853–1856 гг. – Крымская война

В этом конфликте Российская империя противостояла коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинского королевства. Война закончилась поражением России и подписанием Парижского мирного договора. Итоги войны продемонстрировали необходимость серьёзных реформ, которые позволили бы преодолеть техническое и экономическое отставание от стран Западной Европы.

21 июня (3 июля) 1853 года – русские войска перешли реку Прут и вступили на территорию Молдавии и Валахии

Официальным поводом стала необходимость защитить православные святыни на территории Российской империи. Формально война с Турцией ещё не началась, но эскалация конфликта стала неизбежной.

4 (16) октября 1853 года – Турция объявила войну Российской империи

В 1853 – начале 1854 гг. военные действия развивались удачно для России. Русские войска перешли Дунай, осадили крепость Силистрию, на Кавказе разбили турецкую армию в сражении у Башкадыклара, в июле 1854 года взяли крепость Баязет.

18 (30) ноября 1853 года – Синопское морское сражение

Оно вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов. Эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова обнаружила в Синопской бухте турецкую эскадру Осман-паши и блокировала её. Нахимов использовал преимущество своих кораблей в артиллерии и атаковал противника с короткой дистанции всеми линейными кораблями одновременно. Бой закончился победой русской эскадры. Турки потеряли 15 из 16 кораблей.

15 (27) марта 1854 года – Великобритания и Франция объявили войну Российской империи

Пруссия и Австрия, на союз с которыми рассчитывал Николай I, сохранили нейтралитет. 2 (14) сентября 1854 года англо-французские войска высадились в Крыму с целью захвата российской военно-морской базы в Севастополе. Крымское направление стало главным театром военных действий. Одновременно развернулись Балтийская, Беломорская и Тихоокеанская кампании, которые не принесли союзникам заметных успехов.

8 (20) сентября 1854 года – сражение на Альме

Англо-французский экспедиционный корпус в Крыму начал движение вдоль побережья от Евпатории к Севастополю. Русская армия под командованием генерал-адъютанта князя А.С. Меншикова попыталась остановить продвижение союзников у устья реки Альмы, но потерпела поражение и отошла вглубь Крыма к Бахчисараю. Путь на Севастополь противнику был открыт, но сражение на Альме не позволило занять Севастополь сходу, и гарнизон города подготовился к обороне.

13 (25) сентября 1854 – 27 августа (8 сентября) 1855 гг. – оборона Севастополя

За 11 месяцев осады союзники провели шесть массированных артиллерийских бомбардировок города, неоднократно предпринимали попытки штурма. Русские войска в сражении под Балаклавой 13 (25) октября 1854 года, Инкерманском сражении 24 октября (5 ноября) 1854 года и сражении на Чёрной речке 4 (16) августа 1855 года не смогли деблокировать Севастополь. 27 августа (8 сентября) 1855 года в результате очередного штурма союзники заняли Малахов курган – господствующую над городом высоту. Дальнейшая оборона стала невозможна. В течение двух следующих дней русские войска покинули город и заняли позиции вдоль северного берега Большой бухты.

16 (28) ноября 1855 года – взятие Карса

Удачнее всего для русских войск военные действия складывались на Кавказе. В июне 1855 года армия генерала Н.Н. Муравьева подошла к Карсу – важнейшей турецкой крепости в Западной Армении, и блокировала её. Штурм Карса 17 (29) сентября был отбит турецким гарнизоном, и Муравьев решил продолжить осаду. 16 (28) ноября Карс капитулировал. Осада Карса стала последней значимой кампанией Крымской войны.

18 (30) марта 1856 года – подписание Парижского мирного договора

По условиям договора, прекратившего Крымскую войну, Россия отдавала Турции Карс и прочие захваченные земли, возвращала себе Севастополь, Балаклаву, Керчь и другие города в Крыму, отказывалась от протектората над Валахией, Молдавским княжеством, Сербией. Чёрное море объявлялось нейтральным, Россия и Турция лишались права иметь здесь военный флот. Также объявлялась свобода судоходства по Дунаю.

1855–1881 гг. – царствование императора Александра II

Старший сын и наследник императора Николая I родился 17 (29) апреля 1818 года. Центральным событием его царствования стали отмена крепостного права и последовавшие за ним либеральные реформы. Погиб 1 (13) марта 1881 года в результате террористического акта, совершенного членами революционной организации «Народная воля».

1858 год – подписание Айгунского договора

Подписание Айгунского договора между Российской империей и маньчжурской Империей Цин (китайское государство). Территория по левому берегу Амура до морского устья признавалась российским владением, по правому берегу Амура – китайской, а Уссурийский край от впадения реки Уссури в Амур до побережья океана переходил в совместное владение. Право ходить по рекам Амур, Сунгари и Уссури получали только русские и китайские суда.

1859–1864 гг. – окончание Кавказской войны

Кавказской войной называют действия русских войск на Северном Кавказе в ходе присоединения региона к Российской империи. Наиболее интенсивным считается период Кавказской войны с 1834 по 1859 гг., когда лидером горцев был имам Шамиль. В 1859 году в ходе штурма селения Гуниб Шамиль сдался в плен, после чего сопротивление горцев пошло на спад. В 1864 году с взятием урочища Кбаада война закончилась.

1860 год – Пекинский договор

Пекинский договор между Российской империей и Империей Цин. Договор подтвердил российско-китайскую границу по реке Амур, определённую Айгунским договором. Граница от впадения Уссури в Амур проводилась таким образом, что Уссурийский край отходил России. Жителям приграничных территорий разрешалась свободная меновая торговля. Русские купцы в Китае и китайские в России получали «особое покровительство обоих правительств».

19 февраля (3 марта) 1861 года – отмена крепостного права

Император подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Крестьяне получали личную свободу и некоторые гражданские права. Помещик предоставлял крестьянам земельные наделы, за пользование которыми крестьяне выполняли повинности, будучи во временнообязанном состоянии. Землю у помещика можно было выкупить. В уплате выкупных платежей большую роль играло государство.

1861–1864 гг. – возникновение тайного революционного общества, известного как первая «Земля и воля»

Оно появилось как реакция радикально настроенной интеллигенции на ограниченность крестьянской реформы 1861 года. Члены общества руководствовались идеями А.И. Герцена и Н.И. Огарёва, говорили о необходимости предоставления крестьянам собственности на землю и созыва бессословного народного собрания. Самораспустилось в 1864 году.

1 (13) января 1864 года – утверждено «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»

Началось проведение земской реформы. В европейской части России были созданы выборные органы земского самоуправления. Уездные и губернские земские собрания стали распорядительными органами, земские управы – распорядительными. Они занимались местными хозяйственными делами: устройством и ремонтом дорог, открытием и ремонтом школ, больниц и приютов и т.п.

20 ноября (2 декабря) 1864 года – утверждено «Учреждение судебных установлений»

Началась судебная реформа, согласно которой вводилась система мировых и общих судов. В основу работы судебной системы легли принципы бессословности, гласности судопроизводства, процессуальной независимости судей. Судебная власть отделялась от административной. Появились суды присяжных.

1867 год – образование Туркестанского генерал-губернаторства

В 1850–1867 гг. Российская империя вступила в борьбу с Кокандским ханством за влияние в Средней Азии. Это соперничество стало частью русско-британского геополитического противостояния. Цепь вооружённых конфликтов между Россией и Кокандским ханством закончилась созданием в составе империи Туркестанского генерал-губернаторства. В него вошли обширные территории в Семиречье и по берегам Сырдарьи. Кокандское ханство по коммерческому соглашению 1868 года фактически попало в зависимость от России.

1864–1874 гг. – военная реформа

В её рамках территория России делилась на военные округа, изменились структура и обязанности Военного министерства, расширилась сеть военно-учебных заведений. Также создавались постоянные военно-судебные органы, проводилось перевооружение армии. В 1874 году рекрутские наборы заменили всеобщей воинской повинностью. Срок службы призывника зависел от уровня его образования.

16 (28) июня 1870 года – утверждено «Городовое положение»

Согласно ему, учреждались всесословные выборные органы городского самоуправления. На них возлагалось решение административно-хозяйственных вопросов: благоустройства города, здравоохранения, народного образования, содействия развитию торговли и промышленности, борьбы с пожарами. Городские думы стали распорядительными органами самоуправления, городские управы – исполнительными.

1873 год – Хивинский поход

Хивинское ханство рассматривалось как крупный очаг антироссийской напряжённости в Средней Азии. В феврале-апреле 1873 года русские войска из Ташкента, Оренбурга, Мангышлака и Красноводска выступили на Хиву. В мае Хива была захвачена, в июне подавлены очаги сопротивления на окраинах Хивинского ханства. 12 (24) августа состоялось подписание мирного договора, по которому Хива признавала протекторат Российской империи. Территория ханства по правому берегу Амударьи вошла в состав России.

1873–1878 гг. – «хождение в народ»

Название закрепилось за движением радикально настроенной молодёжи. Его представители отправлялись в деревню с целью сближения с народом и подготовки крестьянской революции. В 1873–1874 гг. носило стихийный характер, к концу 1874 года большинство пропагандистов были арестованы. В 1876 году организация «Земля и воля» перешла к тактике создания постоянных поселений агитаторов. К концу 1878 года аресты и отсутствие ощутимых результатов агитации привели к тому, что движение сошло на нет.

1875–1876 гг. – Кокандский поход

В 1875 году мятежники свергли кокандского хана Худояра, который бежал в Ходжент. Пытаясь захватить бывшего правителя, кокандские отряды вторглись на территорию Туркестанского генерал-губернаторства. Это привело к походу русских войск на Коканд. В 1876 году территория Кокандского ханства вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства.

1876–1879 гг. – народническая «Земля и воля»

Организация народников возникла в 1876 году, название возникло в 1878 году. Основными целями стали передача земли крестьянам, установление общинного самоуправления, свобода вероисповедания и право наций на самоопределение. Достичь этих целей предполагалось путём революции, для подготовки которой использовать пропаганду и террор. В 1879 году организация раскололась на «Народную волю» и «Чёрный передел».

1877–1878 гг. – русско-турецкая война. Она стала результатом реакции Российской империи на подавление Турцией Боснийско-герцеговинского восстания 1875 года и Апрельского восстания в Болгарии 1876 года. Помощь балканским славянам в их освободительной борьбе одновременно давала возможность восстановить утраченные Россией позиции на Балканах. Победу Российской империи в войне закрепил Сан-Стефанский мирный договор 1878 года.

12 (24) апреля 1877 года император Александр II объявил войну Турции

Это решение активно поддержало русское общество, в стране развернулось добровольческое движение. На стороне России в войне приняли участие Румыния, Сербия и Черногория. К русской армии присоединились болгарские ополченцы. В июне-июле 1877 года русская армия переправилась через Дунай, вышла на Балканский хребет, заняла Шипкинский перевал. Сил для наступления в Забалканье у русских войск было недостаточно, они перешли к обороне.

1877–1878 гг. – Кавказская кампания русско-турецкой войны

На Кавказе русские войска уже в мае 1877 года взяли Ардаган и Баязет, блокировали Карс. Летом они вынуждены были остановить наступление и даже уступить туркам часть завоёванных позиций. В сентябре из России подошли подкрепления, наступательные действия возобновились. В ноябре русские войска заняли Карс. В феврале 1878 года по условиям перемирия России отошёл Эрзерум.

Июль-декабрь 1877 года – осада Плевны

Укрепившиеся в городе Плевна турецкие войска под командованием Осман-паши замедляли продвижение русской армии. После трёх неудачных попыток штурма русское командование перешло к осаде города. 27 ноября (10 декабря) турки попытались прорваться из Плевны, но были разбиты. Осман-паша был ранен, гарнизон капитулировал.

Июль 1877 – январь 1878 гг. – оборона Шипки

Турки стремились вернуть контроль над стратегически важным Шипкинским перевалом. Самый кровопролитный бой за Шипку длился с 9 (21) августа по 14 (26) августа. Русские войска отстояли свои позиции. Ещё одну попытку выбить русских с Шипки турки предприняли 5 (17) сентября. После этого активных атак турки не предпринимали, основные потери защитники Шипки несли из-за морозов и болезней. 24 декабря (5 января 1878 года), после взятия Плевны, русские войска прорвали осаду, и «шипкинское сидение» закончилось.

Декабрь 1877 – январь 1878 гг. – зимний переход русских войск через Балканы

Русское командование приняло решение прорываться через Балканы на участке шириной до 200 км в нескольких местах. Самое крупное сражение при прорыве произошло у Шейново. Затем русские войска нанесли туркам поражение у Филиппополя (Пловдив) и Адрианополя (Эдирне), и в феврале вышли к Босфору и Константинополю.

19 февраля (3 марта) 1878 года – Сан-Стефанский мирный договор

Согласно договору, Турция признавала независимость Сербии, Черногории и Румынии. Болгария, а также Босния и Герцеговина получали автономию в составе Османской империи, причём в Болгарии два года должны были оставаться русские войска. Россия возвращала себе Южную Бессарабию. На Кавказе России отходили Ардаган, Батум, Баязет, Карс. Османская империя должна была выплатить контрибуцию.

1 (13) июля 1878 года – Берлинский трактат

Под давлением Великобритании и Австрии Россия согласилась на пересмотр условий Сан-Стефанского мира на Берлинском конгрессе. Сербия, Румыния и Черногория сохраняли независимость, но их территории были уменьшены по сравнению с определёнными Сан-Стефанским договором. Автономным княжеством стала только северная Болгария, Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, Англия получала Кипр. Россия сохраняла за собой устье Дуная, Ардаган и Карс, Баязет возвращался Турции, Батум становился портом, свободным для торговли.

1 (13) марта 1881 года – убийство Александра II

За годы своего правления император пережил несколько покушений: в апреле 1866 года, в мае 1867 года, в апреле и в ноябре 1879 года, в феврале 1880 года. Покушение, ставшее удачным, подготовили члены организации «Народная воля». При взрыве бомбы император получил смертельное ранение и в тот же день скончался в Зимнем дворце. Участники покушения были арестованы казнены.

1 (13) марта 1881 – 20 октября (1 ноября) 1894 года – царствование Александра III

Второй сын императора Александра II, он родился 26 февраля (10 марта) 1845 года в Санкт-Петербурге. Наследником престола стал в 1865 году после неожиданной болезни и смерти старшего брата. В историю вошёл как консерватор, избравший политику контрреформ.

28 декабря 1881 (9 января 1882) гг. – указ о переводе всех временнообязанных крестьян на обязательный выкуп

Указ о переводе всех временнообязанных крестьян на обязательный выкуп с 1 января 1883 года. При этом размеры выкупных платежей были понижены на разные суммы в зависимости от ситуации в конкретной губернии. Временнообязанное состояние крестьян отменялось.

1883–1903 гг. – деятельность группы «Освобождение труда»

Эта первая российская марксистская организация была создана в Женеве бывшими народниками из группы «Чёрный передел». Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод и другие участники группы много сделали для распространения идей марксизма в России. Они доказывали неизбежность развития капитализма и рабочего движения, а также необходимость двух революций – буржуазно-демократической и социалистической.

18 (30) июня 1887 года – циркуляр «О сокращении гимназического образования»

Циркуляр «О сокращении гимназического образования», известный также как «циркуляр о кухаркиных детях». Содержащиеся в этом документе рекомендации были призваны сократить доступ к среднему и высшему образованию детям из низших слоёв общества, чем затормозить ускорявшийся процесс неконтролируемого разрушения сословного общества. Одновременно увеличивалась плата за обучение в гимназиях.

12 (24) июля 1889 года – принято «Положение о земских участковых начальниках»

Избираемых всесословными земствами мировых судей сменили земские начальники. Они назначались министром внутренних дел, как правило, из числа местных помещиков. Земский начальник выполнял судебные и административные функции в отношении крестьян. Это позволяло правительству лучше контролировать крестьянское население.

1891 год – начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали

Дорога должна была соединить европейскую часть России с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами и портами. Официально строительство началось 19 (31) мая 1891 года. Цесаревич Николай Александрович, возвращавшийся из турне по Азии, лично принял участие в церемонии закладки участка железной дороги от Владивостока до Хабаровска.

20 октября (1 ноября) 1894 – 2 (15) марта 1917 гг. – царствование Николая II

Последний русский император, сын и наследник императора Александра III, родился 6 (18) мая 1868 года в Царском Селе. В общественном сознании начало его правления оказалось тесно связано с трагедией на Ходынском поле 18 (30) мая 1896 года: в ходе торжеств по случаю коронации Николая II здесь в давке погибли около 1400 человек.

1895–1897 гг. – денежная реформа С.Ю. Витте

Денежная реформа С.Ю. Витте, в результате которой Россия перешла на золотой стандарт. Госбанк получил право выпускать кредитные билеты, без ограничений размениваемые на золото. В обращение вводились золотые монеты номиналом от 5 до 15 рублей. Реформа укрепила курс рубля и улучшила инвестиционный климат в стране.

Март 1898 года – I съезд РСДРП

На нелегальный съезд в Минске собрались девять представителей российских социал-демократических организаций. Съезд провозгласил создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), однако выработать программу и устав партии делегатам не удалось.

1899 год – первая Гаагская конференция по проблемам разоружения

Конференция с участием делегатов из 26 стран прошла по инициативе России. Она стала первой попыткой на международном уровне договориться о запрете на использование отдельных видов оружия и важным шагом в развитии международного гуманитарного права.