История Российской империи в первой половине XIX века - основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

Первая половина XIX века принесла Российской империи славу победителя Наполеона и душителя европейских революций. Успехи русского оружия позволили стране укрепить свои позиции в Европе, в Закавказье, на Чёрном море. Во внутренней политике всё большее значение получал вопрос крепостном праве, на отмену которого Александр I и Николай I не решились. Ниже приведена хронология основных дат этого периода российской истории.

12 (24) марта 1801 года – смерть Павла I

Император был убит в результате заговора в ночь на 12 (24) марта. Это случилось в монаршей спальне в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Лидерами заговорщиков выступили столичный генерал-губернатор Пётр Пален, вице-канцлер Никита Панин, князь Платон Зубов. Официальной причиной смерти императора объявили апоплексический удар. Новым императором стал Александр I, сын Павла I. Эти события считаются последним дворцовым переворотом в истории Российской империи.

1801–1825 гг. – царствование императора Александра I

Сын Павла I, внук Екатерины II, он родился в 1877 году. Во внутренней политике Александра I часто выделяют два этапа. Первый этап (1801–1812 гг.) связан с проведением умеренных либеральных реформ. Второй (1815–1825 гг.) характеризуется преобладанием консервативных тенденций. Важнейшим событием правления стала Отечественная война 1812 года. Умер император 19 ноября (1 декабря) 1825 года в Таганроге.

1802 год – Манифест «Об учреждении министерств»

Вместо учреждённых при Петре I коллегий были образованы новые органы центральной исполнительной власти – министерства. Работа министерств базировалась на принципе единоначалия. Изначально учреждались восемь министерств: Военных сухопутных сил, Морских сил, Иностранных дел, Юстиции, Внутренних дел, Финансов, Коммерции, Народного просвещения.

1803 год – Указ о вольных хлебопашцах

По этому указу помещики получали право давать своим крепостным личную свободу и передавать им земельные участки. Условия освобождения определял сам помещик: безвозмездно, за выкуп или на условиях отработки повинностей. За время правления Александра I свободу в соответствии с указом получили около 40 000 крестьян.

1803–1806 гг. – первое русское кругосветное плавание

Экспедиция на кораблях «Надежда» и «Нева» под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского открыла и описала ранее неизвестные острова в северной части Тихого океана, провела океанологические наблюдения в Тихом и Атлантическом океанах. Были выполнены коммерческие задачи по доставке на Дальний Восток грузов Российско-Американской компании и продаже мехов в Китае. Задачу установления дипломатических отношений с Японией выполнить не удалось.

1803–1804 гг. – реформа народного образования

Учреждённая система образования состояла из четырёх ступеней: приходское училище (один класс), уездное училище (три класса), гимназия (шесть классов) и университет. Вводился принцип бессословности образования. Было создано шесть образовательных округов. В каждом округе имелся университет, который самостоятельно определял программу обучения в гимназиях и училищах, мог назначать учителей. Сами университеты по уставу 1804 года пользовались автономией.

1804–1813 гг. – русско-персидская война

Она стала продолжением начавшейся в XVIII веке борьбы за владычество на Кавказе. В 1804 году объектами противостояния стали Восточная Грузия, Гянджинское и Эриванское ханства. Девять лет победы русских войск чередовались с поражениями, периоды активных военных действий сменялись перемириями. Решающие победы русские войска одержали в битве при Асландузе в 1812 году и при взятии Ленкорани в 1813 году. Война закончилась победой России и подписанием Гюлистанского мира.

1813 год – Гюлистанский мирный договор

Россия и Персия заключили его после окончания русско-персидской войны 1804–1813 гг. По условиям договора к Российской империи отходила значительная часть Закавказья: Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышское ханства, Дагестан, Грузия, Мегрелия и Абхазия. Россия получила исключительное право иметь военный флот на Каспии. Также по договору русские купцы могли свободно торговать в Персии, а персидские – в России.

1805 год – русско-австро-французская война, или Война третьей коалиции

Союзники планировали изгнать наполеоновские войска с захваченных французами территорий и через Баварию и Северную Италию вторгнуться во Францию. Однако Наполеон быстро перехватил инициативу. Французские войска нанесли ряд поражений разрозненным австрийским армиям и заняли Вену. Русская армия под командованием генерала М.И. Кутузова смогла избежать окружения. 20 ноября (2 декабря) 1805 года российско-австрийские войска были разбиты французами в сражении при Аустерлице. После этого Австрия вышла из войны, а русские войска вернулись в Россию.

1806–1807 гг. – русско-прусско-французская война, или Война четвертой коалиции

Военные действия развернулись в прусской части Польши и Восточной Пруссии. Для Пруссии война складывалась крайне неудачно: за шесть недель её почти полностью оккупировали войска Наполеона. Русская армия с зимы 1806 до лета 1807 гг. вела тяжёлые бои. 2 (14) июня 1807 года в битве при Фридланде русские войска потерпели от французов тяжёлое поражение и отошли на свою территорию. Россия и Франция заключили Тильзитский мирный договор.

25 июня (7 июля) 1807 года состоялось подписание Тильзитского мира

На личных переговорах Александра I и Наполеона Россия признала все завоевания Наполеона и присоединилась к континентальной блокаде Англии, официально признала родственников Наполеона монархами ряда европейских государств. Из отторгнутых у Пруссии земель создавались герцогство Варшавское и королевство Вестфалия, союзные Наполеону. Также императоры подписали трактат об оборонительном и наступательном союзе между Россией и Францией.

1806–1812 гг. – русско-турецкая война

Война, начавшаяся из-за несоблюдения турками условий Ясского мирного договора 1791 года, носила затяжной характер. В 1811 году военные действия активизировались. Турки потерпели поражения под Рущуком и у Слободзеи, после чего пошли на мирные переговоры. В 1812 году состоялось подписание Бухарестского мирного договора, по которому русско-турецкая граница в Европе устанавливалась по реке Прут. России отошли Бессарабия и новые территории в Закавказье, также подтверждалась автономия Дунайских княжеств. Сербия получила автономию в делах внутреннего самоуправления.

1808–1809 гг. – русско-шведская война

Поводом для неё стало нежелание Швеции присоединиться к континентальной блокаде Англии. В феврале 1808 года Россия объявила войну Швеции и ввела войска в принадлежавшую ей Финляндию. В 1808 году русские войска заняли Свеаборг, Аландские острова, остров Готланд, Або, в 1809 году вступили на территорию Швеции и остановились в 100 км от Стокгольма. По итогам войны был подписан Фридрихсгамский мирный договор, по которому Швеция признала присоединение Финляндии к России и поддержала континентальную блокаду Англии.

1810 год – создание Государственного совета Российской империи

Этот орган стал высшим законосовещательным учреждением Российской империи. Государственный совет мог рассматривать законопроекты перед их утверждением императором, однако права законодательной инициативы у Государственного совета не было. Членов Государственного совета назначал и увольнял лично император.

1810–1857 гг. – учреждение военных поселений

Они стали способом особой организации войск в Российской империи. Военные поселенцы должны были совмещать военную службу с хозяйственной деятельностью. Первое военное поселение появилось в 1810 году в Могилёвской губернии. С 1816 года количество военных поселений стало расти, местное население при организации военных поселений стало включаться в их структуру. С 1857 году военные поселения упразднили.

12 (24) июня 1812 года – началась война между Российской и Французской империями на территории России, или Отечественная война

Французские войска переправились через пограничные реки Неман и Буг и начали наступление на южном, центральном и северном направлениях. На севере и юге события приобрели второстепенный для хода кампании характер. Основной удар армия Наполеона наносила в направлении на Москву. 1-я и 2-я русские армии, отступая, соединились у Смоленска и после двухдневного Смоленского оборонительного сражения продолжили совместный отход к Москве.

26 августа (7 сентября) 1812 года – Бородинское сражение

Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года состоялось у села Бородино Московской губернии. В ходе 12-часовой битвы французы заняли Багратионовы флеши, Утицкий курган, батарею Раевского, но с наступлением темноты отступили на прежние позиции. Русская армия сохранила позиции от села Горки до Утицкого леса. Ночью Кутузов принял решение отвести армию за Можайск. Вопрос о победителе в Бородинской битве остаётся спорным по сей день – при сравнимых потерях французы не смогли разгромить русскую армию, русским не удалось остановить интервентов.

2 (14) сентября – 8 (20) октября 1812 года – оккупация Москвы французами

На военном совете 1 (13) сентября командующий М.И. Кутузов принял решение оставить Москву ради сохранения армии. На следующий день французы вошли в покинутый войсками и жителями город. Наполеон думал, что потеря Москвы заставит русских капитулировать, но его предложения мира остались без ответа. В ночь на 4 (16) сентября в Москве начался пожар, за несколько суток выгорело три четверти городских построек. 7 (19) октября французские войска начали выходить из города на юго-запад по старой Калужской дороге.

6 (18) октября 1812 года – Тарутинское сражение

Русские войска покинули Москву по Рязанской дороге, после двух дневных переходов резко повернули на запад, вышли к старой Калужской дороге и отступили к селу Тарутино. Тарутинский манёвр позволил русской армии занять позиции, прикрывающие Тулу, Калугу, Брянск и южные губернии. На реке Чернишне недалеко от Тарутина расположился авангард французов, который русские войска атаковали и заставили отступить. Считается, что известие о Тарутинском сражении заставило Наполеона начать отход из Москвы.

12 (24) октября 1812 года – сражение под Малоярославцем

Наполеон планировал вернуться от Москвы к Смоленску через Калугу, по ещё не разорённой войной местности. Тарутино он решил обойти по новой Калужской дороге. Кутузов успел перекинуть войска под Малоярославец, где состоялось сражение. По разным данным, город переходил из рук в руки от 8 до 12 раз, и к ночи остался за французами. Русские войска заняли укреплённые позиции за городом. Атаковать их французы не решились, и вынуждены были отступать к Смоленску по разорённой ими при наступлении дороге.

14 (26) – 17 (29) ноября 1812 года – переправа французских войск через реку Березину

От Малоярославца французы отступали через Смоленск к реке Березина. Русские войска пытались отрезать им пути к переправе. Во время переправы бои между французскими и русскими войсками разыгрались на обоих берегах реки. 15 (27) ноября Наполеон с главными силами переправился через Березину севернее Борисова. 17 (29) ноября мосты через Березину по приказу Наполеона были сожжены, около 40 000 французских солдат остались брошенными на восточном берегу.

14 (26) декабря 1812 года – завершение Отечественной войны

23 ноября (5 декабря) 1812 года Наполеон оставил армию и выехал в Париж, а остатки французских войск под командованием маршалов Нея и Мюрата продолжили отступление к реке Неман и через три недели покинули территорию России. Отечественная война 1812 года окончилась освобождением территории Российской империи и уничтожением вторгшейся французской армии.

1813–1814 гг. – Заграничные походы русской армии, или Война шестой коалиции

Русская армия перенесла военные действия на территорию Европы, чтобы окончательно разбить Наполеона. Успехи русских войск в начале 1813 года привели к заключению Калишского союзного договора с Пруссией. Началось формирование шестой антинаполеоновской коалиции. Военные действия велись с переменным успехом, и в апреле 1814 года закончились взятием Парижа и отречением Наполеона от власти.

4 (16) – 7 (19) октября 1813 года – Лейпцигское сражение, или «Битва народов»

Грандиозное сражение между армиями Наполеона и стран шестой антинаполеоновской коалиции. Начало битвы складывалось для Наполеона удачно, но под натиском превосходящих сил противника он начал отступление. Часть немецких союзников Наполеона прямо во время битвы перешла на сторону коалиции. Сражение закончилось разгромом Наполеона. Обе стороны понесли тяжёлые потери, но Франция лишилась всех своих завоеваний в Европе.

Сентябрь 1814 – июнь 1815 гг. – Венский конгресс

На нём присутствовали представители всех европейских государств, кроме Турции. Конгресс пересмотрел и зафиксировал границы европейских государств, восстановил прежние правящие династии, признал нейтральный статус Швейцарии. Сложилась Венская система международных отношений, основанная на балансе сил стран-победительниц Наполеона – России, Пруссии, Австрии и Великобритании.

1816–1825 гг. – деятельность декабристских организаций в России

К концу 1810-х г. в России начали формироваться кружки и тайные общества оппозиционно настроенных представителей дворянства. Единства взглядов у них не было, но все они склонялись к необходимости отмены крепостного права и ограничения самодержавной власти. Самыми известными обществами стали Союз спасения (1816–1817 гг.), Союз благоденствия (1818–1821 гг.), Южное (1821–1825 гг.) и Северное (1822–1825 гг.) общества.

14 (26) декабря 1825 года – восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге

Члены Северного общества воспользовались ситуацией междуцарствия и подняли восстание с целью отмены крепостного права и введения конституции. Восстание было подавлено, члены тайного общества арестованы. Через две недели члены Южного общества подняли восстание Черниговского полка, которое также подавили верные правительству войска. Месяц восстания дал название всему движению декабристов. Пятерых предводителей восстания в столице казнили, многие декабристы отправились на сибирскую каторгу или в ссылку, или отправились рядовыми солдатами воевать с горцами на Кавказ.

1825–1855 гг. – царствование Николая I

Третий сын императора Павла I, родившийся 25 июня (6 июля) 1796 года, он унаследовал престол от старшего брата императора Александра I. В общественном сознании начало царствования Николая I оказалось тесно связано с подавлением восстания декабристов, а завершение – с неудачной для России Крымской войной. Умер император Николай I 18 февраля (2 марта) 1855 года.

1826 год – образовано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии

Оно занималось сыском и следствием по политическим делам, составляло для императора обзоры общественных настроений, осуществляло надзор за религиозными сектами, обобщало информацию по крестьянскому вопросу, ведало цензурой. Первым главой Третьего отделения стал граф А.Х. Бенкендорф.

1826–1828 гг. – русско-персидская война

Персия начала боевые действия в надежде пересмотреть итоги войны 1804–1813 гг. Поначалу малочисленные русские войска вынуждены были отступать, однако в сентябре 1826 года наступил перелом. Русские перешли в контрнаступление, взяли Эривань, Тавриз, а в январе 1828 года открыли себе путь к Тегерану. Война закончилась подписанием Туркманчайского мирного договора, по которому Персия подтверждала все условия Гюлистанского мира 1813 года, признавала переход к России Эриванского и Нахичеванского ханств и выплачивала России большую контрибуцию.

1828–1829 гг. – русско-турецкая война

Война началась с поражения турецко-египетского флота в Наваринском сражении. После него турецкий султан расторг все заключённые ранее русско-турецкие соглашения, а Россия объявила Османской империи войну и нанесла ряд успешных ударов на Балканах и в Закавказье. Война закончилась подписанием Адрианопольского мира, по которому к России отходила большая часть восточного побережья Чёрного моря и дельта Дуная, Турция подтверждала автономию Сербии, Молдавского и Валахского княжеств, признавала приобретения России по Туркманчайскому договору с Персией.

1830–1831 гг. – Польское восстание

Оно началось в ноябре 1830 года под лозунгом восстановления независимости Речи Посполитой. Восставшие сформировали свою армию и правительство, польский сейм принял акт о низложении Николая I. Подавление восстания приобрело характер масштабных военных действий. Последние отряды повстанцев удалось разбить в октябре 1831 года. Польская конституция 1815 года была отменена, Царство Польское ликвидировано, на его месте создавались губернии Российской империи.

1833 год – доклад министра народного просвещения С.С. Уварова «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при укреплении министерства»

Изложенные в докладе идеи стали основой теории официальной народности. Главный лозунг этой теории «Самодержавие. Православие. Народность» стал идеологической опорой правления Николая I.

1835 год – введён в действие «Свод законов Российской империи»

Новое законодательство страны сменило устаревшее Соборное Уложение 1649 года. Работу по кодификации российского законодательства выполнило Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии под руководством М.М. Сперанского.

1836 год – в журнале «Телескоп» опубликовано первое Философическое письмо П.Я. Чаадаева

Обсуждение письма стало основой формирования двух течений русской общественной мысли, западничества и славянофильства.

1837 год – открытие первой русской железной дороги

Царскосельская железная дорога была построена для сообщения между Санкт-Петербургом, Царским Селом и Павловском. Она стала первой в России железной дорогой общественного пользования.

1837–1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами под руководством министра государственных имуществ П.Д. Киселёва

В каждой губернии формировались Палаты государственных имуществ, вводилось крестьянское самоуправление в деревне. Подушную подать заменили поземельным налогом. В деревнях стали строить больницы, школы, церкви.

1939–1943 гг. – финансовая реформа под руководством министра финансов Е.Ф. Канкрина

В рамках реформ упорядочена денежная система России, её основой стал серебряный рубль. Начался обмен бумажных ассигнаций на специальные кредитные билеты, обеспеченные золотом и серебром. Денежная система страны оставалась стабильной до начала Крымской войны.

1842 год – указ об «обязанных крестьянах»

По этому указу помещик мог предоставить крестьянину личную свободу и земельный надел, но не в собственность, а в пользование. За пользование землёй крестьянин должен был выполнять прежние повинности.

1849 год – венгерский поход русской армии

В начале июля 1849 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича вступила на территорию Венгрии, чтобы помочь Австрийской империи подавить Венгерскую революцию 1848–1849 гг. Осенью, полностью выполнив союзнические обязательства, русские войска покинули Венгрию.