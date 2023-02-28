История Российской империи в начале XX века (1900-1917 гг.) -основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

Начало XX века стало для Российской империи временем грандиозных потрясений. Две войны, одна разрушительнее другой, и три революции оказались неразрывно связаны друг с другом. Эти грандиозные события привели к гибели старой монархической России и рождению на её обломках совершенно нового государства. Ниже приведена хронология основных дат этого периода отечественной истории.

1902 год – создание партии социалистов-революционеров,

известных также как эсеры. Они выступали за социализацию земли – передачу её из частной собственности в общенародное достояние, а также за установление демократической республики, всеобщего избирательного права, федерализацию России, свободу вероисповедания. Политика эсеров предусматривала самые разнообразные методы достижения целей – от пропаганды и агитации до вооружённого восстания и индивидуального террора.

1903 год – II съезд РСДРП

Съезд утвердил программу Российской социал-демократической рабочей партии. Программа-минимум предполагала установление демократической республики, введение 8-часового рабочего дня, уничтожение остатков крепостничества в деревне, равноправие всех наций. Программа-максимум заключалась в социалистической революции и установлении диктатуры пролетариата. При обсуждении устава партии произошёл раскол РСДРП на фракции большевиков и меньшевиков.

1904–1905 гг. – русско-японская война

Причиной войны стала борьба Японии и России за влияние в Северо-Восточном Китае и Корее. Русские армия и флот столкнулись с большими трудностями, связанными с удалённостью театра военных действий, ошибками в оценке возможностей противника, технологической отсталостью России. Война закончилась победой Японии и подписанием Портсмутского мирного договора.

27 января (9 февраля) 1904 года – начало русско-японской войны

24 января (6 февраля) Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. 27 января (9 февраля) японский флот атаковал русские корабли на внешнем рейде Порт-Артура и в корейском порту Чемульпо. В тот же день император Николай II подписал Манифест об объявлении войны Японии.

Июль–декабрь 1904 года – оборона Порт-Артура

В конце июля 1904 года японские войска вышли к внешним обводам крепости, прикрывавшей главную базу 1-й Тихоокеанского флота России. За следующие четыре месяца осаждённый гарнизон отбил три штурма, однако в ноябре в ходе четвёртого штурма японцы заняли гору Высокая, с которой просматривалась вся порт-артурская гавань. 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года) Порт-Артур капитулировал.

11 (24) августа – 21 августа (3 сентября) 1904 года – Ляоянское сражение

В районе Ляояна русская армия, пользуясь численным превосходством и хорошо подготовленными оборонительными рубежами, должна была остановить продвижение японцев. В ходе сражения ни одна из сторон не получила решающего преимущества, но русское командование переоценило силы противника и приняло решение отойти к Мукдену.

6 (19) февраля – 25 февраля (10 марта) 1905 года – Мукденское сражение

Русское командование планировало нанести удар по Сандепу и в случае успеха перейти в общее наступление, однако японцы нанесли упреждающий удар с целью окружить и уничтожить русские войска в районе Мукдена. При почти равном соотношении сил русские войска под командованием генерала А.Н. Куропаткина потерпели поражение и отступили. Японское наступление тоже не достигло своих целей, и война на суше приняла позиционный характер.

14 (27) – 15 (28) мая 1905 года – Цусимское сражение

Цусимское сражение между русской 2-й Тихоокеанской эскадрой и японским флотом. Сформированному на Балтике соединению надлежало прорвать блокаду Владивостока, но у острова Цусима в Корейском проливе его атаковали японские силы. В ходе сражения почти все русские корабли были потоплены или захвачены противником, небольшой части удалось интернироваться в нейтральных портах, до Владивостока дошли лишь один малый крейсер и два миноносца. Катастрофическое поражение объяснялось целым рядом объективных факторов.

23 августа (5 сентября) 1905 года в США состоялось подписание Портсмутского мирного договора

Состоялось подписание Портсмутского мирного договора между Россией и Японией. Возглавлявший российскую делегацию председатель комитета министров С.Ю. Витте добился от представителей Японии отказа от ряда неприемлемых для России требований. По условиям договора Россия уступила Японии право аренды у Китая Ляодунского полуострова, Южно-Маньчжурскую железную дорогу от Порт-Артура до Чанчуня, южную половину Сахалина. Корея признавалась зоной японского влияния. В Маньчжурии стороны обещали не препятствовать торговле других стран.

1905–1907 гг. – Первая русская революция, известная также как Революция 1905 года

Причин для неё накопилась масса. Не был решён крестьянский вопрос. Индустриализация привела к росту численности пролетариата, при этом условия труда рабочих оставались тяжёлыми, а уровень оплаты – низким. Буржуазия и интеллигенция выступали за демократические преобразования. Все эти накопившиеся в обществе противоречия резко обострились из-за поражения в русско-японской войне.

9 (22) января 1905 года – «Кровавое воскресенье»

Такое название получил разгон мирного шествия рабочих Санкт-Петербурга к Зимнему дворцу. Рабочие собирались вручить царю петицию со своими требованиями, в том числе политического характера, но наткнулись на винтовочные залпы и казачьи шашки. Только по официальным данным погибло не менее 130 человек. Действия властей осуждались широкими кругами русского общества, увеличилось число стачек и забастовок.

14 (27) июня – 25 июня (8 июля) 1905 года – восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»

Мятеж имел стихийный характер. Восставшие матросы убили часть офицеров и захватили корабль, но им не удалось получить серьёзную поддержку ни в Одессе, ни на других кораблях Черноморского флота. Мятежники увели броненосец в румынский порт Констанцу и сдались местным властям. Вооружённое выступление матросов «Потемкина» стало ярким свидетельством проникновения революционных настроений в армию и на флот.

6 (19) августа 1905 года – манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы

Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы предусматривал реализацию проекта, составленного министром внутренних дел А.Г. Булыгиным. Предполагал создание Думы как законосовещательного органа при царском правительстве. Женщины, военнослужащие, студенты в выборах в Думу не участвовали. Высокий имущественный ценз исключал из числа избирателей рабочих и бедное крестьянство. Манифест должен был снизить протестные настроения в обществе, но достиг противоположного эффекта.

12 (25) – 18 (31) октября 1905 года – Октябрьская всероссийская политическая стачка

В сентябре 1905 года в Москве произошли столкновения бастующих рабочих с войсками и казаками. По призыву РСДРП начались стачки солидарности с московскими рабочими в Санкт-Петербурге и других городах. Число бастующих достигло 2 млн человек. Всероссийская стачка проходила под политическими лозунгами, создавались Советы рабочих депутатов. Эти события вынудили императора подписать Манифест 17 октября 1905 года.

17 (30) октября 1905 года – император Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», известный также как Манифест 17 октября

Указ провозглашал основные гражданские права и свободы, что позволило создать в России легальные политические партии и профсоюзы. Новые законы в стране вступали в силу после одобрения Государственной Думой. При этом император имел право распустить Думу и блокировать её решения. Революционно настроенные партии Манифест 17 октября не удовлетворил.

9 (22) – 18 (31) декабря 1905 года – Декабрьское вооружённое восстание в Москве

Оно стало крупнейшим из вооружённых выступлений, состоявшихся в декабре 1905 – январе 1906 гг. в разных регионах страны. Организаторами восстаний выступили представители эсеров, большевиков, анархистов. Восставшие создавали дружины, строили баррикады. В Москве столкновения дружинников с войсками и полицией приобрели масштабный характер. Основным центром восстания стал рабочий район Пресня. Московское восстание было подавлено правительственными войсками, как и прочие подобные выступления в Красноярске, Екатеринославе, Харькове и некоторых других городах.

27 апреля (10 мая) – 9 (22) июля 1906 года – работа I Государственной Думы

Основное внимание Думы было сосредоточено на обсуждении аграрного вопроса. Депутаты от разных партий предложили несколько проектов решения, но все они противоречили представлениям правительства. Дума заявила о недоверии правительству и необходимости заменить его, ответом стало решение императора от 8 (21) июля распустить Думу и назначить новые выборы.

9 (22) ноября 1906 года – начало столыпинской аграрной реформы

Вышел указ, позволявший крестьянам свободно выходить из сельской общины и закреплять в собственность надельную землю. Это означало, что свой надел земли можно было продать, а вместо разрозненных полос получить отруб или хутор. Предполагалось, что для успешного завершения преобразований потребуется не менее 20 лет, однако 28 июня (11 июля) 1917 года постановление Временного правительства официально остановило реформу.

20 февраля (4 марта) – 3 (16) июня 1907 года – работа II Государственной Думы

В выборах в неё приняли участие большевики и эсеры, игнорировавшие парламент первого созыва. К острым противоречиям с правительством весной 1907 года добавился вопрос о чрезвычайных мерах против революционеров. Председатель правительства П.А. Столыпин обвинил 55 депутатов социал-демократической фракции в заговоре, что дало Николаю II повод распустить и II Думу.

3 (16) июня 1907 года – «Третьеиюньский переворот»

Противоречия между правительством и II Государственной Думой делали невозможным принятие бюджета и новых законов. Сложился кризис власти, выходом из которого стал досрочный роспуск Думы с одновременным изменением избирательной системы. Считается, что императорский акт от 3 июня 1907 года ознаменовал окончание революции 1905–1907 гг.

1907–1912 гг. – работа III Государственной Думы

Дума третьего созыва была сформирована по новому избирательному закону, лидирующие позиции в ней заняли октябристы. Этот созыв парламента проработал весь положенный по закону о выборах пятилетний срок. III Государственная Дума добрила ряд важных правительственных законопроектов, в том числе в рамках столыпинской аграрной реформы.

1907 год – завершилось формирование Антанты

Этот военно-политический союз начал складываться в конце XIX века в качестве противовеса Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. В 1893 году сложился оборонительный союз России с Францией, укреплённый в 1904 году англо-французским соглашением. Англо-русское соглашение 1907 года разграничило сферы влияния России и Великобритании в Средней Азии и завершило размежевание европейских великих держав накануне Первой мировой войны.

1 (14) сентября 1911 года – убийство П.А. Столыпина

Покушение на председателя Совета министров Российской империи П.А. Столыпина совершил в городском театре Киева анархист Д.Г. Богров. 5 (18) сентября от полученных ран Столыпин скончался, что отрицательно сказалось на ходе проводимых им реформ.

15 (28) июля 1914 – 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война

Крупнейший на тот момент вооружённый конфликт в мировой истории, вызванный комплексом экономических и политических причин. Поводом к началу войны стало убийство в столице Боснии и Герцеговины Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум на неприемлемых условиях, и 15 (28) июля 1914 года объявила войну. В военных действиях участвовали 38 государств.

19 июля (1 августа) 1914 года – вступление России в Первую мировую войну

Российско-австрийское соперничество за влияние на Балканах заставляло Российскую империю позиционировать себя как защитницу интересов Сербии. Поэтому после объявления Австро-Венгрией войны Сербии Россия 17 (30) июля начала всеобщую мобилизацию. 19 июля (1 августа) Германия потребовала от Российской империи прекратить мобилизацию, и в тот же день объявила ей войну.

4 (17) августа – 10 (23) сентября 1914 года – Восточно-Прусская операция

Верховное командование предполагало овладеть Восточной Пруссией силами двух армий Северо-Западного фронта. Из-за просчётов в планировании и несогласованности действий 2-я армия под командованием генерала от кавалерии А.В. Самсонова попала в окружение. 1-я армия под командованием генерала от кавалерии П.К. Ренненкампфа потерпела неудачу в битве на Мазурских озёрах. 10 (23) сентября русские войска получили приказ отступить из Восточной Пруссии.

5 (18) августа – 13 (26) сентября 1914 года – Галицийская битва

Совокупность наступательных и оборонительных операций пяти армий Юго-Западного фронта против австро-венгерских войск. Русские войска заняли Галицию и часть Австрийской Польши. Их действия отвлекли значительные силы Австро-Венгрии от Сербии и облегчили положение англо-французских войск, вынудив Германию перебросить часть сил с Западного фронта на Восточный.

2 (15) ноября 1914 года – Россия объявила войну Турции

В сентябре 1914 года Турция объявила джихад странам Антанты, после чего турецкие корабли обстреляли Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. В ответ Россия объявила войну Турции. Возник Кавказский фронт войны.

9 (22 декабря) 1914 – 5 (18) января 1915 гг. – Сарыкамышская операция

В ходе оборонительной операции русские войска сорвали планы турецкого командования по окружению и уничтожению группировки российской Кавказской армии и захвату крепости Карс. Туркам не удалось перенести военные действия на территорию России.

Май–сентябрь 1915 года – Великое отступление русской армии

В начале 1915 года немецкое командование запланировало стратегическое наступление на Восточном (русском) фронте, чтобы серией мощных ударов вывести Россию из войны, и перебросило сюда с западного фронта значительные силы. В мае 1915 года с Горлицкого прорыва началось хорошо подготовленное немецкое наступление. В июне–сентябре 1915 года русские войска вынуждены были оставить Галицию, Польшу, Литву. В октябре–ноябре фронт стабилизировался.

28 декабря 1915 (10 января 1916) – 3 (16) февраля 1916 гг. – Эрзерумская операция

Русские войска Кавказской армии, совершив сложный переход через горные склоны, подошли к турецкой крепости Эрзерум и подготовили её штурм. Штурм Эрзерума начался 29 января (11 февраля). Уже 3 (16) февраля крепость пала. Контроль над Эрзерумом открыл путь на турецкий черноморский порт Трапезунд (Трабзон), который удалось взять в апреле 1916 года в результате Трапезундской операции.

22 мая (4 июня) – 7 (20) сентября 1916 года – Брусиловский прорыв

Крупная наступательная операция русских войск в Галиции и на Волыни. Австрийский фронт удалось прорвать сразу на нескольких участках, русские войска в результате наступления заняли Буковину и Южную Галицию. Брусиловский прорыв позволил облегчить положение союзников под Верденом и Трентино и окончательно решить вопрос о вступлении Румынии в войну на стороне Антанты.

23 февраля (8 марта) 1917 года – начало Февральской революции

В Петрограде начались массовые забастовки и демонстрации рабочих, вызванные острой нехваткой продовольствия. На следующий день движение переросло во всеобщую забастовку под лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!». К выступлениям присоединились представители самых разных слоёв общества.

27 февраля (12 марта) 1917 года – вооружённое восстание в Петрограде

К бастующим рабочим начали с оружием в руках присоединяться солдаты. Отряды рабочих и солдат захватили мосты, вокзалы и правительственные учреждения. Были созданы два новых органа власти – Петроградский совет рабочих депутатов и Временный комитет государственной Думы.

2 (15) марта 1917 года – издан Приказ №1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов

Согласно ему, во всех воинских частях создавались выборные комитеты из нижних чинов. Оружие переходило под контроль комитетов. Подчиняться воинские части должны были не офицерам, а своим комитетам и Совету.

2 (15) марта 1917 года – сформировано Временное правительство

Предполагалось, что оно будет руководить страной до созыва Учредительного собрания. Председателем Временного правительства стал князь Г.Е. Львов. Ведущую роль в правительстве играли кадеты, октябристы и прогрессисты.

2 (15) марта 1917 года – отречение Николая II от престола

Император подписал отречение в пользу своего брата Михаила Александровича. Тот, в свою очередь, на следующий день подписал акт о непринятии престола, оставив вопрос о форме правления в стране до созыва Учредительного собрания. Самодержавие было свергнуто, в России победила буржуазно-демократическая революция.

20 апреля (3 мая) – 5 (18) мая 1917 года – Апрельский кризис

Его вызвало стремление Временного правительства выполнить союзнические обязательства России перед Антантой и вести войну «до победного конца». Массовые митинги и демонстрации во многих городах России вынудили уйти в отставку министра иностранных дел П.Н. Милюкова и военного министра А.И. Гучкова. В новый состав Временного правительства вошли представители социалистических партий.

18 июня (1 июля) – 6 (19) июля 1917 года – Июньское наступление, или наступление Керенского

Последняя крупная наступательная операция русской армии во время Первой мировой войны. Основным направлением удара стал Львов. Начало наступления оказалось удачным, но дальнейшее продвижение застопорилось – во многом из-за потери управления деморализованными войсками. 6 (19) июля немцы перешли в контрнаступление, и русская армия вновь оставила Галицию.

3 (16) – 5 (18) июля 1917 года – Июльский кризис

Он был вызван провалом июньского наступления российской армии на Юго-Западном фронте. В Петрограде это вызвало массовые вооружённые демонстрации рабочих и солдат, которые Временному правительству удалось разогнать с помощью верных армейских частей. Массовые беспорядки дали правительству повод начать репрессии против большевиков. Главой Временного правительства стал А.Ф. Керенский.

21 августа (3 сентября) – 31 августа (13 сентября) 1917 года – Корниловский мятеж

Верховный главнокомандующий вооружёнными силами России генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов предпринял попытку военного переворота с целью не допустить прихода к власти левых радикалов и навести порядок в стране методами военной диктатуры. Мятеж удалось подавить с помощью отрядов Красной гвардии, Корнилова арестовали.

1 (14) сентября 1917 года – принято специальное Постановление Временного правительства о провозглашении России республикой

Позднее было объявлено о создании Предпарламента и специальной конституционной комиссии для разработки республиканской конституции.

25 октября (7 ноября) 1917 года – свержение Временного правительства и захват власти большевиками

События известны как Октябрьская революция, а также как Октябрьское вооружённое восстание и Октябрьский переворот. В ночь с 24 октября (6 ноября) на 25 октября (7 ноября) в Петрограде восставшие од руководством большевиков захватили мосты, почту, телеграф, Государственный банк. 25 октября (7 ноября) революционные солдаты и матросы заняли Зимний дворец. Временное правительство было низложено, его министры арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость.

25–26 октября (7–8 ноября) 1917 года – II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов

На Съезде провозглашался переход власти к Советам и были приняты первые законы советской власти – Декрет о мире и Декрет о земле. Депутаты избрали высший орган советской власти – Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), и сформировали новое правительство – Совет народных комиссаров (СНК).