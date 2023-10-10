История российских денежных реформ Деньги – один из важнейших инструментов экономики и политики, мерило стоимости товаров и услуг, средство их оборота, источник власти и процветания. Как бы они ни выглядели, – в виде металлических монет, бумажных купюр или электронных биткоинов, – деньги остаются кровью экономики и продолжают оказывать влияние на многие сферы нашей жизни. На чтение: 4 минуты

Деньги – один из важнейших инструментов экономики и политики, мерило стоимости товаров и услуг, средство их оборота, источник власти и процветания. Как бы они ни выглядели, – в виде металлических монет, бумажных купюр или электронных биткоинов, – деньги остаются кровью экономики и продолжают оказывать влияние на многие сферы нашей жизни.

Денежные реформы до Петра I

В Древней Руси не было собственной добычи драгоценных металлов, поэтому основой денежной системы служили скот, меха и привозное серебро. Самое широкое хождение имели части куньих и беличьих шкурок – ногаты, куны, резаны, векши, неоднократно упомянутые в «Русской Правде». Металлические деньги – златники и сребреники – появились на Руси в конце X века при князе Владимире Великом, но чеканка их имела ограниченный характер и была непродолжительной.

Златник по весу соответствовал византийскому солиду, а сребреник – арабскому дирхему. В начале XI века приток арабского серебра иссяк, наступил «безмонетный» период, длившийся до конца XIII века. В основу платёжной системы в это время легли серебряные слитки (гривны). Определённая часть гривны весом около 100–200 грамм (в зависимости от весовой системы) называлась рублём. Гривнами и рублями обеспечивались крупные сделки, мехами куниц и белок – мелкие.

С XIV века основой денежного обращения стали мелкие серебряные монеты – «московки» и «новгородки». При Дмитрии Донском из одного московского рубля чеканили 200 серебряных денег по 1 грамму, при Василии Тёмном – 100 по 0,8 грамм, при Елене Глинской – 200 по 0,34 грамма. Таким образом, за полтора века московский рубль полегчал втрое. «Новгородки», как правило, были вдвое дороже московских денег. При Иване III московский счёт утвердился как общерусский, а Новгород и Псков лишились права на собственную монету.

Серебра для чеканки монеты всегда не хватало – до начала эксплуатации Нерчинских рудников в XVIII столетии его источником по-прежнему оставался импорт. По этой причине любые внешнеполитические кризисы всегда били по денежному наличию. Так, Ливонская война почти полностью перекрыла источники серебра, а спокойные годы царствования Фёдора Иоанновича и Бориса Годунова возобновили эти потоки, хотя и не ликвидировали дефицит драгоценных металлов. Серебро поступало через Архангельск и чеканилось на денежных дворах Москвы, Новгорода и Пскова.

В 1603 году началась унификация денежной системы, прерванная Смутой. Только в 1626–1627 гг. при царе Михаиле Фёдоровиче была создана единая денежная система Московского государства – вся чеканка сосредоточилась в Москве, рубль приравняли к ста копейкам, их вес и проба стандартизировались.

Самой известной денежной реформой допетровской поры стала реформа 1654 года, когда ввели ефимок, содержащий примерно 28 грамм серебра, и медные монеты – алтыны и гроши. Предполагалось, что серебро сосредоточится у знати, а медь – у народа, однако доверия к меди у простолюдинов не было. В 1662 году в Москве грянул «медный бунт» и правительство вынуждено было вернуться к прежнему положению вещей. Следующим реформатором стал Пётр I.

Петровские денежные реформы

В 1698 году с «Великим посольством» русский царь посетил Англию, ознакомился с идущей там монетной реформой. Увиденное вдохновило Петра на кардинальное преобразование российской денежной системы. С 1700 по 1704 гг. по его повелению были введены монеты крупных и мелких номиналов из серебра, начата машинная чеканка монеты, установлено единство денежного обращения по всей стране, открыты новые монетные дворы. С 1704 года начали чеканить медную копейку.

Дальнейшие перемены в этой сфере были направлены на понижение веса и пробы сплавов. Северная война спровоцировала выпуск разменных серебряных монет со сниженной пробой (729-й вместо прежней 879-й). Население старалось хранить «хорошие» монеты и платить налоги «плохими». С 1698 по 1724 гг. было отчеканено серебряной монеты на 28,6 млн рублей, медной монеты – на 3 млн, золотой монеты («андреевские» рубли и червонцы) – на 0,73 млн.

После смерти Петра Великого в 1727 году начался усиленный выпуск медной монеты, но серебро по-прежнему преобладало, составляя около 85% всего денежного обращения. Число монетных дворов значительно возросло: они появились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Аннинске, Сузуне, Сестрорецке, Колпине.

За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на них чеканились медяки. Большое значение для развития денежной системы имело становление сереброплавильной промышленности: главными источниками серебра стали Нерчинский и Колывано-Воскресенский горные округа. Выплавка ценного металла постоянно росла и в 1772 году достигла 1227 пудов (около 20 тонн) в год.

Появление бумажных ассигнаций

Знаменательным событием в истории денежных реформ в России стал 1769 год, когда с подачи К.Е. Сиверса и А.А. Вяземского Екатерина II издала указ о выпуске ассигнаций – бумажных денег. Это стало важным источником средств для начавшейся русско-турецкой войны, своеобразным кредитом. Учреждённые обменные банковские конторы меняли ассигнации на серебро и обратно, но основной обмен проходил через столичный банк. До 1786 года обменный курс оставался паритетным – 1 к 1, но уже к 1787 году объем бумажных денег превысил 100 млн рублей, а к 1817 году – 836 млн рублей, что неизбежно вело к девальвации. В 1800 году бумажный рубль стоил 62 копейки серебром, а в 1817 году – всего 25 копеек.

Значительному падению ассигнаций способствовали длительные и чрезвычайно затратные наполеоновские войны, оказавшие колоссальную нагрузку на финансовую систему. Внешний долг России превысил 102 млн рублей серебром, внутренний – ещё 106 млн рублей. После назначения на пост министра финансов Е.Ф. Канкрина массу ассигнаций зафиксировали на отметке 595 млн рублей, и больше не меняли. К концу 1830-х гг. ситуацию удалось улучшить за счёт улучшения сбора налогов, увеличения экспорта и роста добычи золота и серебра.

Денежные реформы от Канкрина до Витте

В 1839–1843 гг. при Е.Ф. Канкрине под влиянием идей М.М. Сперанского были введены новые принципы организации денежной системы, стабилизированы различные курсы рубля – биржевой, вексельный, податный и «простонародный», установлен серебряный монометаллизм, открыты сберегательные кассы, выпущены кредитные билеты с разменом на серебро 1 к 1.

Система серебряного стандарта, созданная с большим трудом, оказалась разрушенной во время Крымской войны: избыточный выпуск кредитных билетов подорвал доверие населения к ним, и к 1858 году обмен на серебро прекратили. К концу царствования Николая I государственный долг достиг 1,2 млрд рублей.

Правления Александра II и Александра III оказались отмечены множеством реформ, которые так или иначе касались денежного обращения. Широко распространились акции и облигации, был учреждён Государственный банк, открылись границы для иностранного капитала, ликвидирована правительственная монополия на банковское дело. В 1862 году впервые в истории России был обнародован государственный бюджет. За 1860–1870-е гг. стремительно выросло число акционерных частных банков.

Начиная с 1877 года, правительство размышляло о золотом стандарте, так как запасы этого металла в России весь XIX век росли благодаря увеличению добычи и активному экспорту сельскохозяйственной продукции. Золотой стандарт удалось ввести С.Ю. Витте в 1897 году. Девальвация кредитного рубля прекратилась, но для этого пришлось прибегать к экстраординарным мерам – например, к гигантскому иностранному займу в 2,25 млрд франков в 1906 году. Впрочем, устойчивый золотой рубль не спас страну от тяжелейших потрясений 1914–1922 гг.

Революция и попытка отменить деньги

Победа Октябрьской революции привела к национализации банков, массовому изъятию ценных бумаг, аннулированию всех внешних и внутренних государственных займов, закрытию фондовых бирж. Неудивительно, что курс рубля, и так значительно ослабленный Первой мировой войной и бурным крушением империи, покатился в пропасть. Многие революционные экономисты даже приветствовали такое развитие событий – по их мнению, при торжестве социализма должно было возобладать безденежное обращение.

Крушение товарно-денежных отношений и гражданская война привели к невиданной прежде инфляции и появлению местных денег – на Украине, Кавказе, Дальнем Востоке и т.д. Бывало, что на одной территории действовало несколько видов расчётных знаков с весьма причудливыми курсами обмена. В такой обстановке получили заметное влияние взгляды «нетоварников», «антирыночников» о ликвидации денег. До 1922 года подобным теориям симпатизировал и В.И. Ленин, который много писал о товарообмене, ввёл продразвёрстку, расширил карточную систему.

В конце 1920 года около 21 млн горожан питались в столовых по карточкам бесплатно. В декабре того же года бесплатное распределение распространилось на промышленные товары, были отменены денежные расчёты между госпредприятиями. При этом данная система почти не касалась деревни. Цены на свободном рынке выросли к 1921 году в сравнение с 1913 годом в десятки тысяч раз.

Результатом подобной политики стала финансовая катастрофа, отмена военного коммунизма и переход к НЭП весной 1921 года. Тогда ценность и значение денег реабилитировали, что не в последнюю очередь дало возможность достаточно быстро нормализовать экономическую ситуацию в стране.

Советские реформы

В 1923 году в качестве гарантийной денежной единицы выпустили золотой червонец, равный 11 400 совзнаковых рублей. В исчислении вернулись к дореволюционной ценовой структуре. Золотой червонец применялся в качестве расчётной единицы во внешнеторговых сделках и связывал воедино совзнаки и золото. На внутреннем рынке до 1947 года применялся бумажный эквивалент червонца, все более отстававший в ценности от валютного собрата. Подобная система позволила сдерживать как открытую инфляцию, так и крайне низкие заготовительные цены во время коллективизации. Цены, конечно, росли, но не в десятки и сотни раз, как в начале 1920-х гг. С 1928 по 1935 гг. розничные цены поднялись в 5,5 раз.

Крупнейшими денежными реформами послевоенного времени стали реформы 1947 и 1961 гг. В декабре 1947 года старые деньги обменяли на новые по курсу 10:1. Вклады в сберкассах до суммой до 3000 рублей переоценке не подлежали, от 3000 до 10 000 рублей – менялись в соотношении 3 к 2, свыше 10 000 рублей – в соотношении 2 к 1. Цены и зарплаты при этом остались прежними. Следует учесть, что в сберкассах хранилось лишь 15% денежной массы, имевшейся на руках у населения, поэтому реформа, по сути, носила конфискационный характер: большую часть средств у населения просто изъяли. Реформа 1961 года стала классической эквивалентной деноминацией: зарплаты и цены сократили в 10 раз, по этому же курсу обменяли наличность. Формально рубль стал «тяжелее» американского доллара, но особого экономического смысла в этой реформе не было.

К концу 1980-х гг. экономические проблемы государства, вызванные стагнацией 1970-х гг. и неудачными реформами времён Перестройки, привели к дезинтеграционным процессам и краху политической системы СССР. Денежная реформа, проведённая в начале 1991 года под руководством премьер-министра В.С. Павлова, которая с помощью изъятия у населения 50-рублёвых и 100-рублёвых купюр должна была стабилизировать финансовую обстановку, провалилась. Стремительное увеличение денежной эмиссии в июне-сентябре того же года стало прологом к гиперинфляции следующего десятилетия.

Денежные реформы в Российской Федерации

После распада СССР в России встал вопрос о собственной денежной системе. Началась эмиссия денежной единицы Банка России – российского рубля. При этом валютный курс, отпущенный в свободное плавание, бил рекорд за рекордом. В обращение последовательно выпускались банкноты номиналом 1000, 10 000 и 100 000 рублей, а самой «тяжеловесной» стала купюра в 500 000 рублей. «Все разбогатели и стали миллионерами», – шутили в народе.

1 января 1998 года после некоторой экономической стабилизации в России провели деноминацию, обменивая 1000 старых рублей на один новый. Эта реформа завершила период высокой инфляции. Тем не менее, дефолт 1998 года, мощные финансовые кризисы 2008 и 2014 гг. оказали сильное давление на рубль: его курс к доллару изменился от 6:1 в 1997 до к 100:1 осенью 2023 гг. Тем не менее, несмотря на тяжёлый внешнеполитический кризис, начавшийся в феврале 2022 года, за которым последовали серьёзнейшие экономические санкции, рубль выдержал удар и начал приспосабливаться к новым реалиям.

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