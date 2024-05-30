«История для будущего. Русская весна» в Луганске Историко-просветительский форум Российского военно-исторического общества «История для будущего. Русская весна» На чтение: 2 минуты

Первое масштабное историко-просветительское мероприятие на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей организовано Российским военно-историческим обществом. Он объединил более 3000 человек на площадках 10 вузов Луганска и в ходе пленарного заседания в «ЛТК-Арена».

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом совместно с Правительством Луганской Народной Республики при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».

Приветствие участникам Форума направил Президент Российской Федерации Владимир Путин:

- Приветствую вас на Всероссийском форуме Российского военно-исторического общества «История для будущего. Русская весна», который впервые проходит на наших исторических землях, вернувшихся в большую родную семью.

Образование Донецкой и Луганской Народных Республик 10 лет назад стало поистине судьбоносным событием. Националисты, захватившие власть в Киеве, пытались заставить людей отказаться от своих корней, культуры и традиций. Но вы не предали забвению свою историю, не отреклись от отцов, дедов и прадедов. А в сентябре 2022 года выразили твердую, непреклонную волю – быть с Россией. Символично, что наше общее будущее выбрала и молодёжь Донбасса.

Сегодня весь народ – искренне, от всего сердца помогает донбассцам. Защищая их жизнь, свободу и безопасность – мужественно сражаются участники специальной военной операции. Несмотря на сложную обстановку, преграды и трудности – строятся и восстанавливаются дороги и дома, школы, больницы и поликлиники, возрождаются промышленные и сельскохозяйственные производства. Последовательно проходит интеграция регионов в единое социально-экономическое, правовое пространство России. В основе этой масштабной, напряжённой работы – наша искренняя любовь к Отчизне, общая историческая память, приверженность незыблемым ценностям преемственности поколений, - говорится, в частности, в приветствии.

На протяжении последних лет РВИО ведет масштабную работу по восстановлению и установке новых памятников в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. В общей сложности было открыто 19 мемориальных объектов. Как отметил помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский, сегодня Обществом пристальное внимание уделяется образовательной и просветительской деятельности, работе с молодежью и защите исторической правды:

- Форум проходит тогда, когда история творится буквально у нас на глазах. Мы фактически живем с вами на страницах учебника истории. И республикам Донбасса принадлежит в этих событиях особая роль. Мы чувствуем, что сегодня история – это не просто наука, сегодня история – это, действительно, поле боя за умы и души людей. И наше преимущество в том, что нам ничего придумывать не надо, потому что за нами стоит историческая правда, за нами стоит огромная, непрерывная история нашей страны, которой почти 12 веков. Но важно при этом сделать так, чтобы история была не просто изучена, а правильно преподнесена, особенно подрастающему поколению. Чтобы история была интересной, чтобы преподносилась она технологично, образно, ярко.

На Пленарном заседании также выступили Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко, Официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также участники Специальной военной операции.

Открытые лекции в рамках форума «История для будущего. Русская весна» прошли в Луганском университете имени Владимира Даля, Луганском педагогическом университете, Луганском медицинском университете имени Святителя Луки, Луганской академии культуры и искусств им. М. Матусовского и во многих других учебных заведениях.

С молодыми людьми встретились научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Член Общественной палаты РФ, член Центрального совета РВИО, зав. кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич, научный сотрудник РВИО Виктория Петракова, популярные блогеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, Трофим Татаренков, Сергей Колясников, Иван Кондаков, член Общественной палаты, публицист и журналист Дмитрий Пучков, педагоги Джон Шемякин и Владимир Кильдюшкин, ведущий программы «АнтиФейк» на «Первом канале» Александр Смол. А на площадке «ЛТК-Арена» также выступили известные молодые спортсмены, артисты, общественные деятели Республики.

По словам Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, Форум стал эффективной площадкой для диалога экспертов и неравнодушных к судьбе своей страны молодых людей, а также дал ответы на новые информационные вызовы, которые стоят перед нашей страной.

- В это непростое время для нашей Родины Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации выполняет очень важную задачу – повышает историческую грамотность детей и молодежи. Именно с этой целью в России и за ее пределами с 2020 года проходит цикл просветительских конференций «История для будущего». Луганская Народная Республика стала первой среди новых регионов страны, где начал работу Форум. Наша встреча посвящена событиям Русской весны на территории Донбасса и борьбе нашего народа за свободу и справедливость. В жизни Луганщины эта тема проходит красной нитью. Поэтому для нас принципиально важно не допустить переписывания истории и поставить во главу угла патриотическое воспитание подрастающего поколения, - отметил Леонид Пасечник.

В обращении к участникам Форума официальный представитель МИД России Мария Захарова отдельно остановилась на преступлениях киевского режима и вероломном переписывании истории, которое сейчас происходит западными спецслужбами.

- С начала Русской весны мы самым непосредственным образом рассказывали, показывали, демонстрировали мировой аудитории о том, что происходит на Украине, в Крыму, Донбассе, Новороссии. С фактами на руках говорили о преступлениях экстремистов киевского режима. Тогда под руководством Запада, так называемая новая, лучше сказать, «майданутая» власть в Киеве оттолкнула от себя русскоязычные регионы, развязав против них настоящую войну с бесчеловечными обстрелами, терактами, что уж там говорить, всем, что, наверное, мы привыкли называть геноцидом. Это вызвало волну ответного негодования и положило начало процесса воссоединение этих регионов с Россией. Я уверена, что в ходе доклада и плодотворных экспертных дискуссии на Форуме будут представлены материалы и самые главные идеи, которые мы сможем использовать в нашей практической работе, - подчеркнула Мария Захарова.

Также гости Форума почтили память Героев и погибших мирных жителей Луганской Народной Республики на территории мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в поселке Видное.

Цикл уникальных просветительских форумов «История для будущего» проводится Российским военно-историческим обществом при поддержке Минпросвещения России с 2020 года. Ранее форумы состоялись в Москве, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Кемерово, Хабаровске и других городах России, а также в Минске. В Луганской Народной Республике подобный форум проходит впервые.

Запись трансляции пленарного заседания Форума доступно по ссылке: https://vk.com/wall-69976433_32137

Лекция Александра Смола «Антифейк: как противостоять индустрии обмана» - https://vk.com/wall-69976433_32138

Лекция Владимира Кузнецов и Алексей Столярова «Пранк-журналистика: разоблачение двойных стандартов» - https://vk.com/wall-69976433_32139

Источник: официальный сайт Российского военно-исторического общества.