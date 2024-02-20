«История для будущего. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» Сегодня стартовал Всероссийский форум в г. Хабаровске На чтение: 1 минута

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

20-21 февраля 2024 года

г. Хабаровск

http://forum.histrf.ru/idbdv/

Дальний Восток никогда бы не стал российским без героев – пассионариев, за которыми шли люди: первопроходцы Ерофей Хабаров, Василий Поярков, Семен Дежнев, Владимир Атласов; офицеры – первооткрыватели Витус Беринг, Геннадий Невельской; гении администраторы – Григорий Шелехов и Николай Муравьев – Амурский.

Дальний Восток жил и живет исполинскими проектами – БАМ и Авиационный завод в Комсомольск-на-Амуре в советское время; сегодня – космодром «Восточный» и плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке, а в следующем десятилетии – крупнейшая в истории Пенжинская приливная электростанция.

Дальний Восток и российская Арктика сегодня усилиями государства и общества становятся площадками для «новой экономики» с ее передовыми технологиями. Сегодня против России и дружественных ей стран развернута гибридная война: экономическая, политическая, культурная и технологическая.

Россия сегодня защищает свои геополитические и национальные интересы по всем направлениям. Регионы Дальнего Востока – зона ускоренного развития, особые территории для «поворота на Восток». Перед молодым поколением дальневосточников открыт широкий спектр возможностей в учебе, карьере, бизнесе, международных отношениях.

Форум призван стать статусной экспертной площадкой для обмена мнениями по истории и перспективам развития регионов Дальнего Востока России, а также по вопросам исторического просвещения, патриотического воспитания и информационной безопасности.