Историческая память о Первой мировой войне: особенности формирования в России и на Западе
Статья посвящена особенностям формирования исторической памяти о Первой мировой войне 1914-1918 гг. в России (СССР) и странах Запада в ХХ столетии. Рассматриваются значение героических символов, отражение войны в официальной и народной памяти, в художественной литературе «потерянного поколения», вопрос о роли исторической памяти о Великой войне в контексте идеологии и политики.
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Сенявская Е.С. Великая, Отечественная и Народная // Стратегия России. 2012. № 7(июль). М., 2012.
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Сенявская Е.С. Историческая память о Первой мировой войне: особенности формирования в России и на Западе // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 2. С. 31-37.
Е.С. Сенявская
Историческая память о Первой Мировой войне: особенности формирования в России и на Западе
Отношение к войне в России: от патриотизма к нигилизму
Обложка: Первая мировая война 1914-1918 год. Плакат «Россия - за правду!»
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