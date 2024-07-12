Историческая память о Первой мировой войне: особенности формирования в России и на Западе

Статья посвящена особенностям формирования исторической памяти о Первой мировой войне 1914-1918 гг. в России (СССР) и странах Запада в ХХ столетии. Рассматриваются значение героических символов, отражение войны в официальной и народной памяти, в художественной литературе «потерянного поколения», вопрос о роли исторической памяти о Великой войне в контексте идеологии и политики.

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