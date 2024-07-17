Интернационал с винтовкой в руках. Иностранцы в РККА В борьбе за советскую власть активное участие принимали и выходцы из других стран На чтение: 3 минуты

В борьбе за советскую власть активное участие принимали и выходцы из других стран

Участие иностранцев в Октябрьской революции и Гражданской войне в России окутано множеством мифов. Часть из них можно считать наследием советских времен, когда число интернационалистов в рядах Красной Армии нередко преуменьшалось, как и их роль. Другие мифы — порождение новейшей истории, и в них на красноармейцев-иностранцев возлагалась вина за кошмарные преступления, а их число преувеличивалось на порядки. В действительности, согласно архивным данным и воспоминаниям очевидцев, число иностранных граждан, воевавших в рядах РККА в 1918-20 годах, не превышало 210-230 тысяч, а самыми крупными мононациональными подразделениями, которые из них создавались, были отдельные полки в составе Красной Армии.

Большинство интернационалистов того времени были бывшими военнопленными, и начало их вовлечению в революционную борьбу в России положил Всероссийский съезд военнопленных социал-демократов интернационалистов, который прошел в Москве 14-19 апреля 1918 года. Одним из главных для делегатов был вопрос о формировании отрядов Красной Армии из бывших военнопленных, а на закрытом заседании съезда приняли решение о создании Коллегии по формированию интернациональной пролетарской армии. И хотя настоящей армии интернационалистов создать не удалось (всего с 1917 по 1922 годы в советской России было около 370 интернациональных формирований), в них воевали представители многих иностранных государств, самыми многочисленными из которых были венгры, китайцы, румыны, чехословаки и поляки.

Венгры

Воевавшие в составе армии Австро-Венгерской империи венгры составляли самую многочисленную категорию иностранцев, которые приняли участие в Гражданской войне в России на стороне Красной Армии. В общей сложности в русском плену находилось около полумиллиона мадьяр, и как минимум 60 тысяч из них встали под красные знамена. Первыми это сделали венгерские военнопленные, содержавшиеся в лагерях на Урале и в Сибири. Согласно одному из большевистских декретов, оказавшиеся в России на момент Октябрьской революции военнопленные объявлялись свободными и равными в правах со всеми остальными жителями страны. Но так обстояло дело только на территориях, контролируемых советской властью: там, где властвовали белые, бывших пленных старались вернуть в лагеря. И это, помимо активно ведущейся интернационалистами-большевиками пропаганды, стало одной из причин, которые в середине 1918 года привели около 6-7 тысяч венгров в красногвардейские отряды. А самый массовый приток венгерских интернационалистов начался уже в конце 1919 года, когда красные войска начали освобождать территории к востоку от Урала, выпуская из лагерей бывших военнопленных. В итоге в рядах РККА сражались венгерские роты, батальоны и даже целые полки — такие, например, как Интернациональный полк под командованием Рудольфа Фекете.

Китайцы

Участие китайских интернационалистов в Гражданской войне стало практически запретной темой после ухудшения отношений между СССР и Китаем, особенно после инцидента на острове Даманском. Но до этого роль китайских добровольцев в успехах Красной Армии не подвергалась сомнению. Как и другие иностранные бойцы, они отличались высокой дисциплиной, воинской выучкой и стойкостью в боях. К началу Гражданской войны в России насчитывалось не менее полумиллиона китайцев, эмигрировавших в Сибирь после Русско-японской войны или ввезенных в качестве дешевых рабочих после начала Первой мировой. Именно из них и начали складываться первые добровольческие китайские отряды, которые затем вливались в регулярные подразделения и соединения РККА. В итоге в рядах красноармейцев, по современным данным, сражалось не менее 40 тысяч китайцев. Чаще всего они не создавали собственных крупных формирований, но тем не менее в составе Красной Армии воевал целый 225-й китайский полк, несколько китайских батальонов и множество китайских рот. А вообще встретить бывших жителей Поднебесной можно было практически в любом подразделении Красной Армии: командование ценило их за выдающиеся воинские качества и нередко использовало в качестве последнего, самого стойкого резерва.

Румыны

Участие румын в Гражданской войне было не столь массовым, как тех же венгров или китайцев, поскольку и самих румын в России было не так уж много — не больше 300 тысяч человек. Существенную часть из них составляли рабочие и крестьяне, эвакуированные из Румынии в конце 1916 года с приближением фронта. Их не стали увозить далеко, разместив в основном близ Одессы и Николаева, так что и воевать за советскую власть румынам довелось именно в этих местах. Здесь действовали 1-й румынский морской интернациональный батальон и 1-й румынский интернациональный батальон имени Карла Либкнехта, принимавшие активное участие в установлении советской власти в Одессе и в обороне города от немцев. А в обороне Царицына участвовал Румынский интернациональный батальон, основную часть которого составили бывшие военнопленные. Наконец, весной 1919 года был сформирован Румынский интернациональный полк, который воевал на Украине с повстанцами и петлюровцами, а в мае того же года в Одессе — 1-й и 2-й Румынские революционные полки, основную часть бойцов которых составляли именно румыны.

Чехословаки

Чехи и словаки были, пожалуй, единственными иностранцами, которые в Гражданскую воевали по обе стороны фронта. Но если мятеж Чехословацкого корпуса широко известен, то о том, как земляки легионеров воевали за красных, сегодня говорится гораздо меньше. Тем не менее в рядах РККА воевали около 12 тысяч чехов и словаков, которым судьбой было предрешено не раз и не два встретиться в бою со своими соотечественниками. Кстати, среди «красных» чехословаков было немало тех, кто дезертировал из Чехословацкого легиона, поддавшись пропаганде товарищей-коммунистов: они составляли примерно половину от общего числа, а остальные были бывшими военнопленными, не вступавшими в Легион по разным соображениям. Самым крупным чехословацким формированием, воевавшим в Красной Армии, стал 1-й Пензенский чехословацкий революционный полк; кроме него, существовали чехословацкие батальоны и роты, а многие чехи и словаки входили в состав интернациональных подразделений и соединений РККА. В рядах Красной Армии воевал, например, знаменитый писатель Ярослав Гашек, а в боях под Царицыном отличилась отстоявшая станцию Калач чешская рота под командованием Ченека Грушки, ставшего через четверть века одним из основателей новой Чехословацкой народной армии.

Поляки

Польских интернационалистов трудно считать в полной мере иностранцами, поскольку до Октябрьской революции Царство Польское было составной частью Российской империи. Но, надо сказать, частью неспокойной: поляки не раз и не два поднимали восстания, добиваясь возвращения своей государственности. Эти антицарские настроения и стали движущей силой для многих поляков, вступивших в 1917-18 годах сначала в Красную гвардию, а затем и в Красную Армию. Причем вступали целыми подразделениями: именно так в марте 1918 года был сформирован 1-й революционный полк Красной Варшавы, в котором большинство бойцов и командиров были уроженцами Варшавы или Варшавского воеводства. Чуть позже, в августе 1918 года на базе этого полка началось (но так и не было закончено) формирование Западной советской дивизии, в которую входили 1-й Варшавский, 2-й Подляский, 3-й Люблинский, 4-й Варшавский и 6-й Гродненский стрелковые полки, Варшавский гусарский полк и легкий артиллерийский дивизион. Бойцы полка Красной Варшавы принимали участие в подавлении анархистского выступления в Москве в апреле 1918 года (двое погибших во время этих боев бойцов-варшавян, Александр Гадомский и Феликс Барасевич, были с почетом похоронены у Кремлевской стены), а затем принимали участие в первом советском военном параде на Ходынском поле 1 мая 1918 года.

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