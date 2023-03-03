Иностранные военные на русской военной службе: от Древней Руси до Романовых Иностранные военные на русской военной службе: от Древней Руси до Романовых На чтение: 3 минуты

Иностранные наёмники на протяжении практически всей истории отечественной истории служили в русской армии. Эта традиция началась ещё со времён Древней Руси

Петровская эпоха стала временем настоящего наплыва иностранцев всех сортов на русскую службу. Страна отчаянно нуждалась в модернизации – поэтому царь Пётр Алексеевич нанимал выходцев из Западной Европы, которые передавали свой опыт в различных военных и гражданских областях своим русским коллегам. Из-за этих событий иностранное присутствие на российской военной службе в предыдущие столетия отходит в тень.

Первые наёмники

Первыми иностранными наёмниками, участвовавшими в войнах как внутри Древней Руси, так и за её пределами, с уверенностью можно назвать варяжские дружины. Известно, что во время борьбы за киевский престол к услугам скандинавских воинов прибегали и Владимир Святой, и Ярослав Мудрый. Да и сами дружины первых русских князей в основном были составлены из варягов, которые с течением времени ассимилировались.

Временами местное население было недовольно присутствием скандинавских гостей в своих городах. Самым ярким случаем проявления такого несогласия стало новгородское восстание 1015 года. Часть новгородцев в ответ на бесчинства, творимые наёмниками, убили часть скандинавов. Ярослав призвал к себе лидеров выступления и казнил их в своей резиденции: в условиях борьбы за власть лояльность варягов была для князя важнее.

Источники сохранили и имена отдельных скандинавов, служивших в войсках князя Ярослава. Автор цикла саг «Круг Земной», исландский скальд Снорри Стурулсон, описывает биографию Харальда Сурового, младшего брата норвежского короля Олафа Святого. После поражения Олафа в гражданской войне он бежал сначала в Швецию, а затем «в Гардарику», где поступил на службу в дружину Ярослава Мудрого. На протяжении трёх лет Харальд сопровождал князя в его военных походах – в частности на территории Польши, где, по сообщениям Стурулсона, пользовался в армии очень большим авторитетом. После Руси норвежец отправился в Византию, затем на родину, где стал королём. В 1066 году он погиб в битве при Стемфорд-Бридже в попытке завоевать английский трон.

В удельный период истории страны князья часто прибегали к помощи кочевников в качестве наёмников. Часть из них (печенеги, торки, берендеи) оседали на пограничных рубежах и защищали княжества от набегов степняков. Помимо этого, они играли серьёзную роль в политической жизни – например, в Киевском княжестве они вместе с боярами принимали решение о приглашении того или иного князя.

Пушкари, пехотинцы и кавалеристы

В эпоху татаро-монгольского ига и возвышения Московского княжества иностранцы на военной службе были представлены преимущественно татарами и литовцами, переходившими на службу к московским Рюриковичам и оседавшим на Руси. С развитием централизованного государства в Москву или по приглашению, или по своему желанию стали прибывать специалисты и просто искатели приключений из Европы. Одними из первых таких зарубежных спецов стали итальянцы или проживавшие в Италии греки, бежавшие из Балкан после падения Византии.

Одним из первых таких гостей стал Аристотель Фиораванти. Он наиболее известен благодаря возведению в Московском Кремле Успенского собора, однако итальянец оказал влияние и на военное дело московского государства. Он организовал Пушечный двор, а также сопровождал Ивана III в походе на Новгород в качестве командира артиллерии. Фиораванти хотел вернуться домой, однако князь не отпустил его, не желая терять такого ценного специалиста.

Иностранные артиллеристы находились при московском войске и в XVI столетии. Ими были как итальянцы, так и немцы. Например, во время взятия Смоленска русскими войсками в 1514 году командовал орудиями некий Стефан, а в 1521 году, когда на Москву напал крымский хан Мухаммед-Гирей, в обороне города участвовал немецкий пушкарь Никлас. К середине XVI века появляются отечественные артиллеристы, поэтому необходимость в приглашениях иностранных специалистов постепенно сходит на нет.

Вместе с этим в самом начале XVI века на Руси появляются европейские пехотные и кавалерийские офицеры. Одним из первых из них стал немецкий наёмник Лукас Хаммершеттер, перешедший на сторону Московского княжества во время одной из войн с Ливонским орденом. Сигизмунд Герберштейн, автор знаменитых «Записок о Московии», часто упоминал об иностранцах, служивших великому князю – в частности, в 1524 году он упоминает участвовавших в осаде Казани «наемных воинов из немцев и литовцев».

О службе иностранных военных в русской армии в эпоху Ивана Грозного сообщают опричник Генрих фон Штаден и английский дипломат Джером Горсей. Особенно много таких офицеров и солдат было во время Ливонской войны. Чаще всего их вербовали из числа военнопленных, а затем формировали роты по национальному признаку. Это были немцы, шотландцы, голландцы, шведы, датчане – целая россыпь «солдат удачи», которые предпочли продолжать зарабатывать деньги и не сидеть в плену. Это касалось не только пехоты: на московской службе находилась и иностранная конница. Горсей сообщал, что все иноземные всадники в 70-е годы XVI века были объединены в отдельное формирование, которым командовал немец Захариус Глизенберг. Также во время Ливонской войны на стороне Москвы на Балтике действовала каперская флотилия под руководством датчанина Кирстена Роде.

Иностранцы в огне Смутного времени

Иностранных военных продолжали нанимать и после окончания Ливонской войны. Известно, что немецкие и литовские наёмники принимали участие в военных кампаниях эпохи Бориса Годунова. Конечно, они сыграли свою роль и в эпоху Смуты.

Иноземные солдаты приняли участие в сражениях против сил, поддерживавших Лжедмитрия I в 1604 году. Очевидец событий, немец Конрад Буссов, описывал действия своих соотечественников под Новгород-Северским и Добрыничами: «Начальниками были: у одного Вальтер фон Розен, лифляндец из дворян, весьма пожилой человек, а у другого капитан Яков Маржерет, француз. Они с такою силою ударили на полки Димитрия, что те не только не смогли больше преследовать бегущих московитов, но даже вынуждены были снова бросить взятую артиллерию и обратиться в бегство. Боевой клич немцев был: "Бог на помощь! Бог на помощь!". Бог им и помог» . Конечно, правдивость этого рассказа может вызвать вопросы, однако интересен сам факт участия иностранных наёмников в сражениях против самозванца. Также, судя по всему, их боевые качества были весьма высоки.

Многие наёмники (на то они и наёмники) после смерти Бориса Годунова и воцарения Лжедмитрия I перешли на службу к самозванцу. Снова примечательны воспоминания Буссова: «…и сказал он [Лжедмитрий] им также, что если они будут служить ему даже и не лучше, чем они служили его врагу, то и тогда он им будет больше доверять, чем своим московитам…» . Лжедмитрий доверял больше иностранцам, чем русским – во многом, используя этот факт, он и был свергнут в 1606 году. Пришедший ему на смену Василий Шуйский, тем не менее, также пользовался услугами европейских специалистов военного дела. Так, после заключения соглашения со Швецией о помощи в Россию отправился корпус Понтуса Делагарди, в котором, помимо шведов, служили также немцы и французы. Вместе с русскими войсками под командованием Михаила Скопина-Шуйского они одержали немало побед над силами Лжедмитрия II, а иностранные офицеры уделяли много времени на обучение русских солдат особенностям европейского военного дела.

Однако после поражения в битве при Клушине часть иностранцев присоединилась к полякам, а другая ушла с Делагарди на северо-запад России. Там отряд станет ударной силой шведской интервенции.

Освободить Москву и выгнать поляков из столицы страны Второе Земское ополчение смогло без помощи иностранцев. Однако в 1612 году война не закончилась. Спустя два года после похода ополчение один из его лидеров, князь Дмитрий Пожарский, осадил крепость Белую. Тамошний гарнизон сдался герою боёв за Москву. Среди них были иностранные наёмники, представленные шотландцами и ирландцами, которые спустя некоторое время перешли на русскую службу. Часть «бельских немцев» (так прозвали иностранцев по месту их пленения) получала за службу поместья, часть – денежное жалование. Они приняли активное участие в боях с поляками, а также участвовали в обороне Москвы в 1617 году.

«Бельские немцы» впоследствии стали ядром «полков иноземного строя», которые формировались в годы правления Михаила Фёдоровича Романова. В этих войсках служил Георг Лермонт, предок знаменитого русского поэта. На русской службе он дослужился до ротмистра и нашёл свою смерть на поле боя в годы Смоленской войны.

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