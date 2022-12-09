Информационные войны. Российско-Польское противостояние 16-17 веков Информационное противостояние Польско-Литовского и Московского государств в Новом времени – первая настоящая информационная война, в которой довелось поучаствовать России. Обе стороны уже представляли из себя централизованные государства под властью самодержавных монархов. На чтение: 3 минуты

Информационные войны. Российско-Польское противостояние 16-17 веков

Информационное противостояние Польско-Литовского и Московского государств в Новом времени – первая настоящая информационная война, в которой довелось поучаствовать России. Обе стороны уже представляли из себя централизованные государства под властью самодержавных монархов. Амбиции новых правительственных систем требовали новых экспансий, а распространение печатного дела предоставляло новые возможности для битв за умы. Единая Речь Посполитая появилась 1 июля 1569 года вследствие объединения Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. О едином Русском государстве можно говорить с последней четверти 15 века.

Войны Рюриковичей

Первое информационное противостояние случилось во время Ливонской войны 1558-1583 годов. Если вкратце, Россия воевала на территории современной Белоруссии и Прибалтики, обязательно почитайте об этом непростом конфликте на нашем портале! Дело в том, что цари и короли уже видели себя самодержцами в монолитных государствах, а своих аристократов – преданными служивыми воинами. А вот некоторые из этих аристократов всё ещё имели «средневековое» мышление, считая, что сами вправе выбрать сюзерена. Для них было нормой перейти от одного владыки к другому, меняя сторону. Такие перебежчики, как правило, распространяли о бывшем владыке, дворе, государстве очерняющие памфлеты, практически полностью состоящие из преувеличений и небылиц. Особо отличился в этом Андрей Курбский, издавший записки о России, явно под польскую диктовку. Находясь уже в Польше, он продолжил дискуссию с Иваном IV. Эти переписанные позже письма – настоящий артефакт информационной войны «догазетного» периода. Дело в том, что в тот период инфополе не было насыщено, и личные переписки важных особ, как и памфлеты, зачастую издавались для широкой публики. Мнениями о далёких странах делились также путешественники, купцы и вернувшиеся с иноземной службы наёмники. Зачастую их описания тоже писались «под диктовку», в выгодном заказчикам свете.

Второе заметное обострение случилось в Смутное время в начале 17 века, когда в России прервалась династия Рюриковичей. Правившая в Речи Посполитой династия Ваза претендовала на русский престол, проводя агитационную работу в свою пользу. Дело в том, что в Средневековье русские князья часто вступали в брак с представителями литовской династииГедиминовичей. Так как теперь род Рюриковичей в России пресёкся, а литовская династия влилась в польский правящий дом, Сигизмунд III видел своего сына Владислава IV следующим царём московским. В 1600 году поляками был разработан план унии с Россией, и многим русским боярам были по душе обещания польской пропаганды. Именно пропольская боярская партия сперва поддерживала Лжедмитриев, а потом и захват польскими интервентами Москвы. Впрочем, в Польше тоже была прорусская партия, и эти 2 силы благодаря пропаганде своих политических целей повлияют на русско-польские войны 17 века, особенно на борьбу за обладание Смоленском. После Земского собора 1613 года в России в информационно-агитационных целях стали чеканить монету с новоизбранным настоящим царём Михаилом Фёдоровичем. В ответ Польша стала писать на своих денежных знаках, что царём объявлен Владислав Жигимонтович.

Битва за Фронтир

Ключевыми в последующей битве за умы были вопросы об отношении с османами и контроле над Украиной, на которую претендовала каждая из 3 держав. В 1646-1647 годах Россия и Польша в союзе борются с турками и крымчаками, но уже в 1648 году на территории Украины вспыхивает крестьянско-казацкое восстание против шляхты. Москва немедленно начинает переманивать восставших на свою сторону, и вполне успешно. Лидер восставших Богдан Хмельницкий просит принять Украину в состав России. В 1654 году соглашение достигнуто, русско-украинская армия доходит до Львова, но в 1657 году Хмельницкий умер, а его преемник Выготский, «разагитированный» поляками, встал на их сторону. Войны России и Польши за Украину продолжаются, и, чтобы снискать симпатии казацкой верхушки, шляхта заключает с Выготским пакт, по которому Малороссия снова возвращалась под власть польского короля, но теперь уже как особое автономное образование – Великое княжество Русское.

В этот период планировались и интересные агитпроекты. Например, в 1680-х в Польской канцелярии намеревались переманить архимандрита Киево-Печерской лавры Иннокентия Гизеля, мотивируя это внутренними неурядицами в России и могуществом Речи Посполитой, готовой помочь казакам обрести «исконную свободу ». Но письмо это отправлено не было, дело поручили агитаторам. Епископ Львовский, Галицкий и Каменецкий Иосиф Шумлянский незадолго перед тем тайно перешёл в униатство. Он должен был направить в города Левобережной Украины монахов правобережных монастырей, чтобы те вели пропольскую агитацию среди людей гетмана и казаков и присылали разведданные, готовя эти земли к переходу под польскую корону.

Но планы эти не были реализованы. В 1682 году в Варшаве уже не сомневались в скором начале войны с Османской империей, поэтому противостояние с Россией за украинские земли отошло на второй план. Однако в Москве ситуацию видели по-другому, опасаясь конфликта с Речью Посполитой. Считалось, что в обстановке стрелецких выступлений, волнений на Юге России и на Дону, в калмыцких улусах и других областях страны Польша обязательно воспользуется ситуацией и нападёт. Стали формировать ополчение, причём было официально объявлено, что о сборе войска для подмоги просили сами приграничные с поляками земли: « Из Киева и других малороссийских (украинских) городов, а также из Смоленска, для береженья от неприятелских воинских людей ». Впрочем, некоторые историки не считают это пропагандистской акцией, объясняя тревожным неведением русского правительства. После заключения Вечного Мира с Польшей (1686 год, Россия подтвердила контроль над Смоленском, Левобережной Украиной и Киевом), русская пропаганда активно педалировала тему его «прибыльности и хвальности» , что может свидетельствовать о стремлении неуверенно чувствовавшей себя правящей группировки царевны Софьи Алексеевны и Василия Голицына продемонстрировать свою продуктивность, набрать очки популярности.

Желая завладеть Украиной, польский король Ян III Собеский активно пропагандировал, что якобы добился фактической её независимости. Провозглашая тезис о принадлежности Украины казакам, Ян Собеский одновременно считал, что они сами выберут протекторат Польши и это не даст поссориться с Турцией. Впрочем, в роли «защитников малороссов» выступали и русские цари, ставя в пример покровительственные отношения с Донским войском.

Межпартийная борьба и интриги

«Прорусские» и «пропольские» партии иногда занимались по сути прямой агитацией и даже шпионажем в пользу симпатизантов. Например, во время сейма 1681 года посол Константинович пересылал в Москву подробную информацию о его ходе. Данные он получал от Яна Зембоцкого, депутата мстиславского воеводства, сторонника партии Пацов, давая за это значительную взятку – «не без особых делается то проторей». Партия Пацов была в оппозиции, придерживалась антифранцузской линии и оказывала промосковское влияние на Речь Посполитую. В разное время этот курс поддерживал известный дворянский род Огинских.

Жанр памфлета становится всё более массовым, то есть рассчитанным на широкую аудиторию. Например, в августе 1683 года в Москву был доставлен «Памфлет Краевского» («Trzeba i nie trzeba»), выражавший настроения и чаяния польской дворянской оппозиции. В конце его русской копии дьяком была сделана приписка: «...а написано таково писмо немецким языком, вергерским языком, свейским, пруским, московским и простым полским языком и подкинуто» , что свидетельствовало о его распространении не только в Польше и Литве, но и в соседних странах. Более того, зачастую основное содержание внешнеполитических памфлетов противоречило лозунгам внутренней антикоролевской пропаганды. Это позволяет предположить, что памфлеты должны были повлиять в первую очередь на общественное мнение в России.

Со второй половины 17 века противоречия в польском политическом сообществе усиливаются. Каждая партия вела пропаганду внутри сейма, переманивая на свою сторону аристократов. Ян III Собеский обвинялся оппозиционерами в потворстве французской «партии», отправке войск в Венгрию, препятствованию заключения союза с Австрией и Россией, намеренной отдаче туркам Подолии и Украины, присвоении выделенных на борьбу с Портой папских субсидий. Присутствовали и традиционные для оппозиции обвинения в намерении Яна III Собеского попрать вольности Шляхты и посадить своего сына на престол.

Впрочем, в России 1680-х дела обстояли не лучше: там противостояли партии Милославских и Нарышкиных (Милославская была первой женой царя Алексея Михайловича, Нарышкина, мать Петра I, – второй), а также родственники фаворита молодой регентши Софьи – Голицыны. Тем не менее в России случился Пётр I, а поляки в Северную войну поставили на проигравшую сторону, и Речь Посполитая была разделена соседними странами через полвека. Подробнее об этом читайте в статье на нашем портале.

Обложка. Б. Чориков «Иван Грозный выслушивает письмо от Андрея Курбского», 1836; Павел Рыженко «Андрей Курбский», 2009 https://russian.rt.com/