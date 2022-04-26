II Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции в развитии музеев и музееведения», посвященной Году культуры в России На чтение: 2 минуты

Приглашаем Вас принять участие в работе

секции « Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки », проводимой в рамкахII Всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции в развитии музеев и музееведения», посвященной Году культуры в России

Тема конференции: Интеграция науки, культуры и образования в музейной деятельности

Дата проведения конференции: 29 сентября – 3 октября 2014 г.

Место проведения конференции: г. Новосибирск, Институт истории СО РАН

Председатель Оргкомитета конференции: чл.-корр. РАН В.А. Ламин

Организаторы конференции: Российская академия наук, Музейный совет РАН, Сибирское отделение Российской академии наук, Институт истории СО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН, Научный совет по музеям СО РАН, Новосибирский государственный педагогический университет, Комитет музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона (ASPAC), Министерство культуры Новосибирской области, Сибирский филиал Научного совета исторических и краеведческих музеев при МК РФ

Конференция будет проходить в форме пленарного и секционных заседаний, мастер-классов, стендовых докладов, выставок и презентаций.

Вопросы для обсуждения на секции:

– музей как один из базовых элементов информационной инфраструктуры исторической науки

– музейное собрание как информационный ресурс исторической науки, структурирование и систематизация музейных фондов под нужды науки

– собрания литературных музеев как источник информации для историка литературы и культуры

– технологии извлечения информации из музейных предметов в прошлом–настоящем–будущем

– репрезентация информационного потенциала музеев

– специфика коммуникации научного и музейного сообществ: взаимосвязи и взаимоотторжения

Направления для дискуссий на конференции:

- Теоретические проблемы музееведения.

- Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки.

- Актуальные формы и методы музеефикации историко-культурного наследия.

- Новые аспекты в изучении истории музейного дела в России.

- Современное состояние и перспективы развития региональных музеев и музейных сетей.

- Формирование и введение в научный оборот музейных собраний.

- Коммуникационный потенциал музейных экспозиций.

- Популяризация научных достижений в современной музейной практике.

- Образование для музеев, музеи для образования.

- Информационно-коммуникационные технологии в музейном деле.

- Музеи как ресурс регионального развития и туризма.

Планируется проведение Круглого стола, посвященного 300-летию музейного дела в России

Заявку для участия в конференции необходимо прислать до 15 апреля 2014 г., (см. приложение I), материалы для публикации – до 15 мая 2014 г. ( см. приложение II) секретарю Оргкомитета конференции Корзенко Наталье Геннадьевне : museumsoran@history.nsc.ru

Контактные телефоны:

8 (383) 330-31-48 – Сектор «Музей СО РАН» Института истории СО РАН;

8-913-912-70-12 – Шелегина Ольга Николаевна , заместитель председателя Оргкомитета конференции.

Если Вы решили принять участие в работе секции, в заявке следует указать: На секцию « Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки ».

Об отправке заявки на участие в работе секции нужно сообщить инициатору ее проведения и куратору: Воронцовой Евгении Александровне (8 915 326 93 72; eworonzowa@mail.ru ).

Приложение I.

ЗАЯВКА

на участие в работе II Всероссийской научно-практической конференции

«Современные тенденции в развитии музеев и музееведения»,

(29 сентября-3 октября 2014 г., Новосибирск)

Фамилия______________________________________________________________

Имя___________________________________________________________________

Отчество______________________________________________________________

Ученая степень, звание__________________________________________________

Место работы__________________________________________________________

Должность____________________________________________________________

Сфера научных интересов_______________________________________________

Тема выступления______________________________________________________

Необходимые технические средства_______________________________________

Рабочий адрес__________________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________________

Электронная почта______________________________________________________

Необходимость бронирования места в гостинице (оставьте нужный вариант)

да _______ нет _______

место в двухместном номере _________________

место в одноместном номере _________________

место в номере класса «люкс» ________________

Приложение II

Участники конференции представляют статьи объемом не более 0,4 авторского листа (10 страниц, 16 тыс. знаков), без иллюстраций.

Статья (основной текст, список литературы и источников) направляются в электронной версии, выполненной в формате WinWord (.rtf). Размер кегля 14 для Time New Roman, межстрочный интервал 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы (внизу справа).

На первой странице текста слева указывается УДК, через два пробела справа печатаются инициалы и фамилия автора (14-м кеглем, полужирным шрифтом), название учреждения, его адрес и E-mail (12-м кеглем). Ниже даются название статьи (полужирным шрифтом, прописными буквами), аннотация статьи на русском языке (3-5 строк 12-м кеглем), ключевые слова. Далее идет текст статьи, который заканчивается списком литературы и, при необходимости, списками источников и условных сокращений терминов, географических названий и т. д.

Далее повторяются инициалы, фамилия автора (в середине строки) и название статьи (12-м кеглем, полужирным шрифтом), аннотация на английском языке, ключевые слова – до 10.

Библиографические ссылки в публикации даются в квадратных скобках: указывается фамилия автора, год издания работы, страница, например, [Виноградов, 1977. С. 57]; повторная ссылка оформляется [Там же] или [Там же. С. 48]. В конце статьи помещаются список литературы в алфавитном порядке без нумерации, список источников, а также, при необходимости, список условных сокращений терминов, географических названий и т.д.

Библиографическое описание публикации включает: фамилии и инициалы авторов (всех, независимо от их количества), полное название работы, а также название издания, в котором она опубликована (для статей), город, название издательства или издающей организации, год издания, том (для многотомных изданий), номер, выпуск (для периодических изданий), объем публикации (количество страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для статьи, тезисов). Фамилия и инициалы автора (авторов) выделяются курсивом.

Образцы оформления статей и библиографических описаний имеются по адресу: http://gf.nsu.ru/www/?page_id=195 (Вестник Новосибирского государственного университета. Выпуск «Филология». Правила оформления рукописей).

Статьи, оформленные с соблюдением указанных требований, будут переданы в редакционную коллегию для отбора к публикации.

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать присланные статьи, а также отклонять рукописи, не соответствующие заявленной тематике.