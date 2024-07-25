II. Канун трагедии II. Канун трагедии На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Материалы второго тома «Канун трагедии» освещают вопросы происхождения Второй мировой войны, возникновения ее первых очагов в Европе и Азии, внешней политики Советского Союза, его соседей и противников во второй половине 30-х годов ХХ века. Опубликованные исторические документы позволяют читателю глубже ознакомиться с проблематикой тома.

ПОЛЬСКИЙ ПРОЛОГ

С.В. Морозов Игры теней в европейской международной политике в 1930-е гг.

С.В. Морозов Как пилсудчики сколачивали «северный блок» (1934 — весна 1935 гг.)

С.В. Морозов «Лебединая песня» маршала, которой так и не суждено было прозвучать

В.В. Штоль Враги пришли с Запада

НА АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

О.Е. Кульков Германия и Япония: единство и противоречия накануне Второй мировой войны

A.А. Кошкин «Дипломатический блицкриг» в Кремле

B.А. Корсун Китайская прелюдия, или «Странная война на Востоке»

Т.С. Бушуева, А.В. Серегин Агрессия Японии на Дальнем Востоке и сражение при Халхин-Голе

Ю.А. Булатов Борьба за Афганистан

C.Б. Дружиловский Иран в антигитлеровской коалиции

С.Г. Лузянин Китай в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.)

Документы

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Обложка: обложка второго тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org