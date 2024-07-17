Ярослав Гашек – комиссар Красной Армии Выросло уже целое поколение, которое не знает замечательного бравого солдата Швейка. Но миллионы читателей в нашей стране все еще хорошо его помнят, известно им и то, что автором похождений этого вояки был очень известный в России чешский писатель Ярослав Гашек. Его грубоватая, но всегда тонкая почти абсурдная сатира популярна у нас уже много десятилетий. На чтение: 2 минуты

Выросло уже целое поколение, которое не знает замечательного бравого солдата Швейка. Но миллионы читателей в нашей стране все еще хорошо его помнят, известно им и то, что автором похождений этого вояки был очень известный в России чешский писатель Ярослав Гашек. Его грубоватая, но всегда тонкая почти абсурдная сатира популярна у нас уже много десятилетий. Но вряд ли все наши читатели знают, что Гашек был активным участником Гражданской войны и красным комиссаром.

От анекдотов к реалиям жизни

Ярослав Гашек родился 30 апреля 1883 года в Праге. Семья его, не очень зажиточная, происходила из древнего южночешского рода. В 1889 году мальчик отправляется в школу, потом поступает в гимназию. В его биографии масса легенд, слухов и анекдотов, небылиц, которые он сам распространял о себе. Ярослав обладал феноменальной памятью, а длительные путешествия по Европе сделали его полиглотом.

К счастью для исследователей, кроме этих выдумок сохранились в большом количестве документы и полицейские протоколы Нашего героя всегда тянуло в гущу событий, скандалов и драк. Он постоянный участник политических демонстраций, стычек с полицией. В 1899 году Гашек поступает в Торговую академию, где учебу совмещает с путешествиями. В 1903 года после выхода сборника стихов «Майские выкрики» он решает стать настоящим писателем.

Его произведения пользуются большим спросом. Веселые и шутливые творения Гашека заполняют развлекательные колонки газет и журналов. В довоенные годы писатель написал сотни рассказов, фельетонов и очерков и роман «История мудрого вола», который впоследствии был утрачен.

На войне как на войне

Но все закончилось с началом Первой мировой войны. Гашек подлежит мобилизации и это значительно ограничивает его литературную деятельность, но он находит лазейки для творчества. Служба писателя началась в 1915 году, но продолжалась недолго. В сентябре 1915-го он сдается в плен к русским войскам. Вскоре Гашек вступает в ряды Чехословацкого легиона, позднее ставшего корпусом, где активно выступает как агитатор в лагерях военнопленных. Ярослав принимает участие в боевых действиях и после сражения у Зборова летом 1917 года награждается Георгиевским крестом 4-й степени. В 1918 году он разрывает отношения с Чехословацким корпусом и уезжает в Москву, где вступает в ряды коммунистической партии.

Красный комиссар Гашек

Первым партийным заданием Гашека становиться агитация среди чехов и словаков в Самаре. Он агитирует своих земляков вступать в ряды Красной Армии. В результате он формирует сводный отряд из чехов и сербов и принимает участие в боях против белых.

С октября 1918 года большевик Гашек активно работает в политотделе 5-й армии Восточного фронта. Говорят, что любитель пражской богемной жизни в рядах Красной Армии был образцовым командиром, хорошим организатором и беспощадным к врагам революции. В декабре 1918 года писатель назначается на работу в Богульму в должности коменданта. Позже он переехал в Уфу, где заведовал типографией и издавал большевистскую газету «Наш путь». С 5-й армией Гашек прошел долгий путь. При его участии освобождали города Южного Урала и вошли в Челябинск.

В Челябинске Гашек был оставлен агитатором, где проводил митинги, беседы на различные политические темы. Правда о похождениях «шутника и балагура» судачил чуть ли не весь Челябинск. В ноябре 1919 года он отправился дальше в Сибирь и дошел с 5-й армией до Иркутска. Примечательно, что все это время писатель постоянно печатался и выступал как активный автор, журналист-интернационалист.

Возвращение на родину

В ноябре 1920 года Коминтерну показалось, что в Чехословакии сложилась предреволюционная ситуация. Чешские коммунисты отправлялись на родину, чтобы поддержать местных революционеров. Ярослав Гашек прибывает в Прагу в декабре 1920 года. Особых восторгов его прибытие не вызвало, ему припомнили службу в Красной Армии. Запланированная коммунистическая революция так и не состоялась, восстание было подавлено, большинство лидеров оказалось в заключении, да и партийная активность заметно снизилась. Жить было не на что, и Гашек даже продавал на улицах свои книги, оставшиеся у издателей. Вся его творческая жизнь переместилась в трактиры, где он писал новые произведения, и там же их зачитывал. Перенесенные во время войны болезни и постоянная выпивка вконец подорвали его здоровье.

Все это время он продолжал работать над похождениями Швейка. В ноябре 1922 года Гашек обзавелся собственным домом, но здоровье ухудшалось с каждым днем. Последние диктовки Швейка он приостановил всего за пять дней до смерти. 3 января 1923 года он подписал завещание и заявил, что «Швейк тяжко умирает». К моменту смерти писателю не исполнилось и сорока лет…

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