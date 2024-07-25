I. Взгляд через 70 лет I. Взгляд через 70 лет На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Материалы первого тома «Взгляд через 70 лет» посвящены проблеме осмысления причин и итогов мировой войны в современном обществе. Опубликованные исторические документы позволяют читателю глубже ознакомиться с проблематикой тома.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ О ВОЙНЕ

Выступление У. Черчилля по радио в связи с нападением Германии на СССР, 22 июня 1941 года (извлечение)

И. Сталина по радио, 3 июля 1941 г. (извлечение) Выступление И. Сталина по радио, 3 июля 1941 г. (извлечение)

Обращение тов. И. Сталина к народу, 9 мая 1945 г.

Выдержки из выступления Президента Ф. Рузвельта на совместном заседании членов Палаты представителей и Сената, 7 января 1943 г.

Из воспоминаний Ш. де Голля об отношении Союзников к «Свободным французам», 1942 г.

Речь генералиссимуса Чан Кай-ши, произнесенная в Чунцине на заседании подготовительной комиссии по созданию конституционного правительства Китая, 1 марта 1945 г.

Из записки премьера польского эмигрантского правительства В. Сикорского министру иностранных дел Великобритании А. Идену по вопросам о возможности открытия западными союзниками второго фронта в Европе, военно-политической ситуации в мире, взаимоотношений с СССР, 9 марта 1942 г.

Из речи премьер-министра Японии Х. Того на церемонии открытия заседаний императорского Парламента, 27 мая 1942 г.

Отрывок из книги Г. Раушнинга «Говорит Гитлер. Зверь из бездны» о внешнеполитических устремлениях А. Гитлера

НА ВЕСАХ ИСТОРИИ

О.А. Ржешевский Защитить нашу Победу

С.М. Миронов Фальсификация истории — угроза современности

С.В. Лавров История реальная и мнимая

A.В. Торкунов Предвоенные уроки нашему времени

М.А. Гареев От армии 1941-го — к армии 1945 года

Ю.А. Никифоров Фальсификация истории Второй мировой войны: к постановке проблемы

B.О. Печатнов Сталин-Рузвельт-Черчилль: «Большая тройка» через призму переписки военных лет

А.С. Сенявский, Е.С. Сенявская Вторая мировая война и историческая память: образ прошлого в контексте современной геополитики

О.Н. Каменчук, В.В. Федоров Война, ставшая Великой и Отечественной: о восприятии Второй мировой войны в российском обществе

М.А. Мунтян Канун и начало Второй мировой войны в оценках геополитики

ИСТОКИ МИРОВОГО ПОЖАРА

A.В. Торкунов Мюнхен: роковой перекресток на дороге войны

B.П. Смирнов Мюнхенская конференция и советско-германский пакт о ненападении в дискуссиях российских историков

М.М. Наринский Международно-политический кризис кануна Второй мировой войны

Н.К. Капитонова Политика Великобритании от Мюнхена до пакта Риббентропа-Молотова: от умиротворения к политике гарантий?

Е.О. Обичкина Французская дипломатия 1938-1939 гг.: от «умиротворения» к «сдерживанию», или политика гарантий

A.В. Мальгин Советская внешняя политика и НКИД СССР в мае 1939 — июне 1941 гг.: новая тактика или стратегический просчет?

Мариуш Волос Внешняя политика СССР в 1935-1939 годах: некоторые соображения

Славомир Дембски Польша, Советский Союз, кризис Версальской системы и проблема причин начала Второй мировой войны

М.И. Мельтюхов Советский Союз в европейской политике осени 1938 — лета 1939 гг.

ЧИСТЫЕ РУКИ, ГРЯЗНЫЕ РУКИ

Н.В. Васильева Мюнхенский «Рубикон»: приглашение нацистской Германии к дальнейшей экспансии

Майкл Карли Только у СССР руки остались чистыми

B.Р. Мединский Дым до огня

НАЗАД

Обложка: обложка первого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org