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И.И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор
И.И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор
На чтение: 1 минута
Исмаил-Заде Д.И. И.И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор. СПб.: Нестор-История, 2007. — 364 с.
И.И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор
Глава 1. Первые Воронцовы-Дашковы
Глава 2. Военные кампании в царствование Александра II
Глава 3. 80-е – 90-е годы в судьбе Воронцова-Дашкова
Глава 4. Кавказ в канун назначения И.И. Воронцова-Дашкова
Глава 5. Кавказские уроки И.И. Воронцова-Дашкова
Всеподданнейшая записка И.И. Воронцова-Дашкова
Аннотированный именной указатель
Обложка: обложка книги «Исмаил-Заде Д.И. И.И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор. СПб.: Нестор-История, 2007.»
Источник: https://nestorbook.ru
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