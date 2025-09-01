Государственная премия РФ вручена историку 2 июня 2014 г. президент Российской Федерации вручил Государственную премию РФ академику РАН, директору Института всеобщей истории РАН, руководителю Научно-координационного Совета нашего портала Александру Огановичу Чубарьяну. На чтение: 1 минута

12 июня 2014 г. президент Российской Федерации вручил Государственную премию РФ академику РАН, директору Института всеобщей истории РАН, руководителю Научно-координационного Совета нашего портала Александру Огановичу Чубарьяну. Он получил премию за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Директор ИВИ удостоился премии за "фундаментальные результаты исследований истории взаимоотношений России и Европы XIX и XX веков, а также за крупный вклад в разработку новых концептуальных подходов преподавания истории в средней и высшей школе".

А.О. Чубарьян, возглавляющий Институт всеобщей истории с 1988 года, параллельно является сопредседателем Российского исторического общества, а также научным руководителем рабочей группы по подготовке единой концепции учебников по истории и историко-культурного стандарта.

В Лекториуме размещен мастер-класс А.О. Чубарьяна "Как преподавать историю".