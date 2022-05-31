Глава III Великая Отечественная война § 27 Cталинградская битва. Начало коренного перелома На чтение: 5 минут

1. Боевые действия весной и в начале лета 1942 г.

После окончания зимних боёв 1941/42 г. германское командование осознало, что в кампании 1942 г. оно уже не будет способно наступать на всей ширине Восточного фронта. Гитлер полагал, что для успешного продолжения войны необходимо обеспечить себя достаточными минеральными ресурсами и продовольствием. Его взгляд сосредоточился на южном направлении фронта, которое вело к кавказским нефтяным месторождениям и хлебным полям Кубани. Планировалось также захватить Сталинград как центр военной промышленности и узел коммуникаций и перерезать в районе этого города Волгу — важнейшую транспортную артерию. (Эти задачи были поставлены перед группой армий Юг, разделённой летом 1942 г. на группы армий А и Б) Наступление немецких войск началось 28 июня и развернулось по двум расходящимся направлениям: группы армий А — на Кавказ и группы армий Б, основой которой стала 6-я армия под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса, — в направлении Сталинграда. Успех наступления вермахта обеспечивался превосходством в силах, особенно на Кавказском направлении, и неудачными действиями советских войск под Керчью и Харьковом. Наступление советских войск на Керченском полуострове весной 1942 г. окончилось провалом. Эвакуация их из Керчи позволила немцам перебросить все силы под Севастополь. 4 июля 1942 г., после героической 250-дневной обороны, город и важнейшая военно-морская база страны пала. (За время осады этого города враг понёс огромные потери, что сказалось на всём немецком наступательном плане 1942 г.) Тем временем восточнее Харькова в середине мая началось наступление Юго-Западного фронта. Но к наступательным действиям в этом районе готовилась и немецкая сторона. В итоге прорвавшиеся вперёд части Красной Армии были отрезаны и попали в окружение. Советские войска потеряли под Харьковом 170 тыс. человек, что позволило противнику завладеть стратегиче- ской инициативой и начать в конце июня генеральное наступление. 25 июля, захватив Ростов-на-Дону, войска вермахта начали наступление на Кубань и Северный Кавказ. Противник захватил Армавир, Майкоп, Краснодар. Войска Северо-Кавказского фронта под командованием маршала С. М. Будённого были отброшены к предгорьям Кавказского хребта. 18 августа начались бои на перевалах. К 10 сентября враг овладел Новороссийском и Таманским полуостровом. В результате упорных боёв наступление противника было остановлено в 140 км от Грозного, 8 км от Орджоникидзе (Владикавказа) и в 30 км от Туапсе. План Гитлера провалился — немцам не удалось прорваться в Закавказье. Потеряв более 100 тыс. человек, войска группы армий А перешли к обороне. На Воронежско-Сталинградском направлении, несмотря на то что стойкая оборона Воронежа воспрепятствовала полному захвату этого города, противник в конце июля вышел на дальние подступы к Сталинграду Красная Армия отступала.

2. «Ни шагу назад!».

28 июля 1942 г. Сталин подписал приказ № 227 (известный под названием «Ни шагу назад!»). В нём говорилось: Наша Родина переживает тяжёлые дни. Мы должны отбросить и разгромить врага, чего бы нам это ни стоило, немцы не так сильны, как это кажется паникёрам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это значит обеспечить за нами победу. Приказ вводил жестокие меры за нарушение порядка в войсках и обязывал направлять командиров и бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины, обвинённых в трусости или неустойчивости, в штрафные роты и батальоны, а самовольно отступавших паникёров и трусов расстреливать на месте силами заградотрядов. Нередко критикуемый за жёсткость, этот приказ в сложившейся критической обстановке способствовал укреплению стойкости Красной Армии. В 1942 г. действительно были факты, когда бегущих с поля боя солдат заградотряды задерживали угрозой оружия, а паникёров расстреливали перед строем. В последующие периоды войны заградотряды находились, как правило, в удалении от передовой. Они прикрывали свои войска с тыла от диверсантов, задерживали дезертиров. К осени 1944 г. надобность в них отпала, и они были расформированы. Солдаты и офицеры, направленные в штрафные подразделения, участвовали в боях на наиболее опасных участках фронта, но действовали исходя из общих задач, стоявших перед воинской частью. Потери среди штрафников были бо́льшими, чем среди других подразделений; ранение означало, что человек искупил свою вину кровью и мог быть направлен в обычную часть. Во второй половине войны практиковалось коллективное освобождение штрафников от наказания за успешные действия в том или ином бою.

3. Бои в Сталинграде.

Чтобы захватить Сталинград, немецкое командование отдало в распоряжение Паулюса основные силы 4-й танковой армии генерала Гота, а также румынские и итальянские дивизии. С июля по сентябрь немецкая группировка на Сталинградском направлении возросла с 38 до 80 дивизий. Советское командование также наращивало свои силы. Под Сталинград прибывали дивизии с Дальнего Востока, из Забайкалья, других районов страны. В середине августа 6-й армии Паулюса удалось расчленить советскую группировку, оборонявшую город, на две части. 23 августа танковый корпус вермахта неожиданно прорвался к Волге севернее Сталинграда. Под огнём немецких орудий оказались цеха Сталинградского тракторного завода. Германская авиация нанесла сильнейший бомбовый удар по жилым кварталам города. В огне пожаров за один день погибло более 40 тыс. мирных жителей. Оборону Сталинграда держали 62-я армия генерала В. И. Чуйкова и 64-я армия генерала М. С. Шумилова. В первых числах сентября наступление противника достигло своего предела. Немцы прорвались в центр города и захватили важнейший узел его обороны — Мамаев курган, на котором располагался командный пункт 62-й армии. В распоряжение Чуйкова была передана прибывшая из резерва Ставки 13-я гвардейская дивизия под командованием генерала А. И. Родимцева. В ночь на 15 сентября она переправилась через Волгу и с ходу отбила Мамаев курган.

Под Сталинградом принял последний бой сержант Х. Н. Нурадилов, чеченец по происхождению. Перед тем как погибнуть он уничтожил из своего пулемёта 250 вражеских солдат. Одним из героев дивизии Родимцева стал сержант Я. Ф. Павлов. Он и другие солдаты почти два месяца удерживали дом рядом с берегом Волги, отбив десятки яростных атак противника. В развалинах Сталинграда успешно действовали снайперы. Так, В. Г. Зайцев уничтожил 225 вражеских солдат.

4. Начало контрнаступления под Сталинградом.

19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в контрнаступление. В нём приняли участие войска Юго-Западного (командующий — генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), Донского (командующий — генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (командующий — генерал-полковник А. И. Ерёменко) фронтов. Началась операция под кодовым названием Уран. Соотношение сил сухопутных войск и авиации было примерно равным. В артиллерии превосходство было на стороне советских войск. Скрытно подготовленное мощное наступление Красной Армии достигло успеха. В результате ударов по флангам противника, где действовали румынские войска, и последующего наступления по сходящимся направлениям войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов взяли 23 ноября в кольцо окружения 22 дивизии и другие части неприятеля. С целью не допустить переброски сил противника под Сталинград с других направлений, а также устранить угрозу Москве и нанести поражение 9-й армии группы армий Центр 25 ноября войска Западного и Калининского фронтов под общим командованием Г. К. Жукова перешли в наступление на Ржевском направлении. Эта операция получила наименование Марс. В ходе её удалось прорвать на ряде участков германскую оборону, но закрепить успех не позволили контрудары противника. В результате части Красной Армии понесли большие потери и отступили на исходные рубежи. Тем не менее кровопролитные наступательные операции в районе Ржевско-Вяземского выступа в 1942 — начале 1943 г. сковали основные силы германской группы армий Центр и внесли большой вклад в достижение победы под Сталинградом и на Кавказе.

5. Операция «Малый Сатурн».

Рассечь и уничтожить окружённую в Сталинграде группировку немецких войск советскому командо- ванию с ходу не удалось. Германское командование пыталось спасти 6-ю армию Паулюса. Была создана группа армий Дон, которой руководил генерал-фельдмаршал Э. Манштейн. Таранной силой новой группы стала 4-я танковая армия генерала Г. Гота. Группа Дон перешла в наступление 12 декабря. Все силы были брошены для ликвидации прорыва Манштейна. Эта операция советских войск получила название Малый Сатурн. Немцы несли большие потери, но продолжали двигаться вперёд. 19 декабря танкам Гота оставалось преодолеть до соединения с окружённой группировкой всего 35—40 км. Но встречный удар 6-й армии Паулюса Гитлер запретил личным приказом, а Паулюс на самостоятельные действия не решился. Снабжение окружённых войск по воздуху пресекла советская авиация. Финал наступления Манштейна решило встречное сражение 20—22 декабря между танковыми дивизиями Гота и 2-й гвардейской армией (командующий — генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский). 31 декабря операция Малый Сатурн завершилась. Группа армий Дон была отброшена, а окружённая в Сталинграде 300-тысячная армия, по существу, была оставлена гитлеровским командованием на произвол судьбы.

6. Ликвидация сталинградской группировки врага.

Пришло время для ликвидации частей противника, попавших в окружение. 4 января 1943 г. Ставка ВГК утвердила план под кодовым названием Кольцо. Ультиматум с предложением прекратить сопротивление и капитулировать противник отклонил. Утром 10 января советские войска перешли в атаку. К исходу 25 января немецкая группировка была зажата на небольшой территории в сталинградских развалинах. Противник лишился последних аэродромов, но продолжал сопротивление. 24 января Ф. Паулюс докладывал своему верховному командованию: Поражение неизбежно. Чтобы спасти ещё оставшихся в живых, армия просит немедленного разрешения капитулировать». Последовал отказ. Но он уже не мог ничего изменить. Поражение под Сталинградом в корне изменило всю стратегическую ситуацию на юге страны. В январе 1943 г. советские войска перешли в наступление на Северном Кавказе. Во избежание нового окружения немцам пришлось отступить. Личность в истории. В апреле — июне 1943 г., в разгар битвы за Кавказ, на Кубани развернулось грандиозное сражение между советской и немецкой авиацией. Одним из известных героев этой воздушной битвы был Александр Иванович Покрышкин (1913—1985), сбивший 24 самолёта. 24 мая 1943 г. А. И. Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Уже через три месяца он был награждён второй медалью «Золотая Звезда», а 20 августа 1944 г. — третьей. По официальным данным, за всю войну Покрышкин сбил 59 самолётов противника. На самом деле побед у него было больше. 31 января 1943 г. Паулюс, которому за два дня до этого было присвоено звание фельдмаршала, сдался в плен вместе со своим штабом. 2 февраля капитулировали остатки вражеской группировки. Всего в советский плен попало 91 тыс. немецких военнослужащих, среди них 24 генерала и 2500 офицеров. 140 тыс. солдат и офицеров противника были захоронены нашими войсками на поле боя. Безвозвратные потери Красной Армии в Сталинградской наступательной операции составили 155 тыс. человек. Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в войне. Эхо её прокатилось по всему миру. Во всех оккупированных странах резко усилилось движение Сопротивления. Союзники по достоинству оценили подвиг Сталинграда. У. Черчилль вручил Сталину дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Ф. Рузвельт прислал Сталинграду грамоту: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей».

7. Укрепление антигитлеровской коалиции.

Ещё весной 1942 г. произошло подписание документов, закреплявших сотрудничество трёх держав в войне против Германии и её союзников. 19 мая 1942 г. с подмосковного аэродрома стартовал советский самолёт-бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8). На борту находился нарком иностранных дел В. М. Молотов. Главным результатом его визита в Лондон стало подписание 26 мая союзного договора между СССР и Великобританией. Затем Молотов прибыл в Вашингтон. В результате 11 июня 1942 г. было подписано соглашение между правительствами СССР и США «о принципах, применимых к взаимной помощи и ведению войны против агрессии». Сторонами была «достигнута договорённость в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 г». Основной целью визита У. Черчилля в Москву в августе 1942 г. было убедить советского лидера в невозможности открыть второй фронт в Европе до конца этого года и показать Сталину перспективы наступления войск союзников в Северной Африке и Средиземноморье. Несмотря на порой жёсткий тон переговоров советского и британского лидеров, им удалось найти общий язык по ряду вопросов и наладить более близкие отношения.