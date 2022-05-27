Глава II Советский Союз в 1920–1930-е годы § 13-14 Образование СССР, политическая жизнь 1920-х годов На чтение: 7 минут

1. Образование СССР.

В ходе революции и Гражданской войны на месте бывшей Российской империи образовалось несколько советских республик. В 1919 г. они вступили в союз и проводили совместную внешнюю политику. В апреле 1922 г. советская делегация во главе с наркомом иностранных дел РСФСР Г. В. Чичериным участвовала в международной конференции в Генуе. Государства Антанты пытались изолировать советскую делегацию, ставили под сомнение право России говорить от имени других республик. Но советской делегации удалось преодолеть изоляцию, заключив в Рапалло договор о взаимном признании с Германией (ущемлённой условиями Версальского договора). В начале 1920-х гг. встал вопрос о формах объединения советских республик, образовавшихся на территории бывшей Российской империи. Во время дискуссий в Политбюро ЦК РКП(б) нарком по делам национальностей И. В. Сталин предложил план автономизации, в соответствии с которым союзные советские государства (Белоруссия, Украина, республики Закавказья) должны были войти в Россию на правах автономных республик. Этот план мог вызвать недовольство населения национальных респуб лик, так как их снова включали в состав России — в прошлом Российскую империю. Ленин решил, что для предотвращения роста националистических настроений необходимо сохранение союза советских республик. Россия должна была войти в этот союз на общих основаниях (план федерализации). Для Ленина в тот момент было крайне важно, чтобы страны Востока, находившиеся в колониальной зависимости от великих держав, видели в Советской стране пример равноправного союза самостоятельных республик. Кроме того, коммунисты не сомневались, что в будущем произойдёт мировая революция и в Советский Союз войдут новые республики. Их было бы неудобно включать в состав России на правах автономий. (Коммунистическими партиями и организациями ещё в 1919 г. был создан Ком мунистический интернационал (Коминтерн), который агитировал трудящихся разных стран на свержение буржуазных правительств и установление советской власти.) Точка зрения Ленина возобладала, и 30 декабря 1922 г. как единое государство был провозглашён Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Были приняты Декларация и Договор об образовании СССР. В 1924 г. на их основе была разработана первая Конституция СССР, которая была принята 31 января 1924 г. Она закрепила равноправие республик и их право выхода из Союза. Была создана система органов государственной власти СССР. Первоначально в СССР вошли РСФСР, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР, объединившая Грузию, Армению и Азербайджан), Украина и Белоруссия. Позже состав Союза расширился. В 1924—1936 гг. в Средней Азии провели изменение административных границ, в результате чего образовались Туркменская, Узбекская, Таджикская, Казахская и Киргизская ССР. В 1936 г. ЗСФСР разделили на Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую ССР. В национальных республиках стала проводиться политика коренизации советской власти — назначение представителей разных народов на ответственные должности, поддержка развития национальных культур, развитие образования на национальных языках. На основе латиницы и кириллицы разрабатывались новые алфавиты для языков народов СССР, например для тех, письменность которых раньше осуществлялась на основе арабской графики. Произведения на языках республик СССР печатались массовыми тиражами, небывалыми для времён Российской империи. Страны Запада с недоверием относились к новому государству. Они были возмущены национализацией собственности, принадлежавшей до революции иностранным компаниям, а также отказом Советского правительства признавать финансовые обязательства Российской империи и Временного правительства. На Генуэзской конференции западные дипломаты выдвигали условием нормализации отношений с советскими республиками вопрос о признании большевиками долгов царского и Временного правительств. Советская сторона представила свой список контрпретензий за ущерб во время интервенции. Достичь соглашения не удалось. Не способствовал сближению с СССР и его первоначальный курс на мировую пролетарскую революцию (который всё больше уступал место реальной политике защиты собственных национальных интересов). И всё же иностранные державы нуждались в отношениях с СССР, как и Советский Союз в отношениях с иностранными державами. В 1924 г. большинство государств Европы и Азии установили с СССР дипломатические отношения (эта череда дипломатических признаний получила название полоса признаний).

2. «Завещание» Ленина.

В мае 1922 г. Ленин тяжело заболел. Реальная власть перешла к коллективному руководству членов Политбюро ЦК, в которое в 1920-е гг. входило от 8 до 17 человек. Организатором работы партийного аппарата стал избранный в 1922 г. на только что учреждённый пост Генерального секретаря ЦК РКП(б) И. В. Сталин. Осторожный прагматик, умелый аппаратчик, он казался прекрасным исполнителем воли Ленина. Сталин ввёл систему номенклатуры — список должностей, назначение на которые должен был проводить секретариат ЦК. Номенклатурные должности более низкого уровня существовали в республиках, губерниях (затем областях и краях), городах, районах. Сталин, отвечавший за подбор кадров, получил возможность контролировать назначения на ключевые посты в партии и государстве. Сталина активно поддерживали председатель Моссовета и руководитель Совета труда и обороны Л. Б. Каменев и руководитель петроградской парторганизации, председатель Исполкома Коминтерна Г. Е. Зиновьев. Пользуясь болезнью Ленина, триумвират. Сталин — Каменев — Зиновьев постепенно концентрировал власть в своих руках. Ленина беспокоила бюрократизация партии. Этот процесс в его глазах был связан с триумвиратом, и прежде всего со Сталиным, который раньше всегда подчинялся Ленину. Осенью 1922 г. Ленин на время вернулся к делам и подверг критике сталинский план автономизации, а также выступил против Сталина по поводу грузинского дела. Суть его состояла в следующем: грузинские коммунисты во главе с Б. Мдивани боролись за широкие права своего союзного государства. Первый секретарь Закавказского крайкома РКП(б) Г. К. Орджоникидзе от имени ЦК РКП(б) обрушился с критикой на грузинскую парторганизацию, произошёл скандал, в котором комиссия ЦК во главе со Сталиным и Дзержинским поддержала Орджоникидзе. При этом по национальности Сталин и Орджоникидзе тоже были грузинами, но для них общие интересы союзных республик были важнее, чем отдельные интересы коммунистов Грузии. Узнав об этих событиях, Ленин написал статью К вопросу о национальностях или об „автономизации“, в которой обвинил Сталина и Орджоникидзе в великорусском шовинизме. Эта статья и несколько других работ Ленина позднее получили название его завещания. В статье О кооперации и других работах Ленин наметил пути создания нового, социалистического общества: во-первых, культурную революцию, способную преодолеть культурную отсталость населения и связанную с ней беспомощность перед бюрократией, и, во-вторых, кооперацию. Здесь Ленин возвращался к идее социалистов о сочетании индивидуального и общественного интереса в самоуправляющемся коллективе (кооперативе). Предполагалось, что кооперированное крестьянство повысит производительность труда и у государства появятся средства для строительства современной промышленной экономики (индустриализации). Ленин считал, что в СССР существуют достаточные ресурсы, чтобы построить социализм в одной стране, не дожидаясь мировой революции. Тяжело болевший Ленин написал письмо к съезду партии, в котором дал характеристики всем членам Политбюро. О каждом из товарищей Ленин высказался критично, а Сталина предложил сместить с поста генсека за грубость. Но весной 1923 г. новый приступ болезни вывел Ленина из политической жизни. Вопрос об отставке Сталина обсуждался на съезде партии, но было решено оставить генсека на своём посту. 21 января 1924 г. Ленин умер. Его тело было помещено в Мавзолей на Красной площади. В СССР был создан культ личности__ Ленина. В его честь было названо множество населённых пунктов, а Петроград переименовали в Ленинград. Был объявлен ленинский призыв в партию. С нарушением обычных правил приёма в неё набирали сотни тысяч новых членов.

3. Партийные дискуссии 1923—1927 гг.

Борьба за власть в РКП(б) развернулась ещё при жизни Ленина. Между членами Политбюро Л. Д. Троцким, И. В. Сталиным, Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и их сторонниками начались острые дискуссии по вопросам строительства социализма, перспективах мировой революции и внутрипартийного устройства. Когда в 1923 г. очередная попытка совершить коммунистическую революцию в Германии закончилась неудачей, Коминтерн признал, что в ближайшее время мировая революция не произойдёт. Теоретик партии Н. И. Бухарин при поддержке Сталина развивал идею Ленина о построении социализма в одной стране. Для этого нужно было в ходе товарообмена с крестьянами накопить средства для строительства современной промышленности, способной самостоятельно производить средства производства и потому независимой от мирового капиталистического рынка. Также социализм означал, что в обществе будет достигнуто социальное равноправие, не будет угнетающих и угнетённых классов. Троцкий, напротив, исходил из мысли, что успех строительства социализма в СССР связан с победой пролетарской революции на Западе. Он также выступал за изъятие средств у крестьян и скорейшее развитие промышленности. Троцкий в этой борьбе с самого начала оказался в неблагоприятных условиях. Спорить с оппонентами приходилось на партийных пленумах, конференциях и съездах. Между тем Сталин к этому моменту уже контролировал весь партийный аппарат и мог влиять на состав делегатов. Тогда сторонники Троцкого обвинили Политбюро в нарушении внутрипартийной демократии. Была объявлена дискуссия о демократии, в которой три умвират и большинство Политбюро одержали победу, так как их поддержала основная масса партийцев, с подозрением относившихся к бонапартизму Троцкого. Бухарин критиковал Троцкого за стремление к быстрой индустриализации и изъятию средств у богатых крестьян (кулаков). Бухарин считал, что это подорвёт стремление крестьян накапливать излишки, которые, постепенно перераспределяясь в пользу государства, дадут достаточно средств для гигантского подъёма промышленности. В 1925 г. Бухарин заявил: Всем крестьянам надо сказать: обогащайтесь, развивайте своё хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут. В результате внутрипартийных дискуссий Троцкий был дискредитирован в глазах большинства коммунистов. Он был снят с постов председателя Реввоенсовета и наркомвоенмора. Пост председателя СНК после смерти Ленина занял А. И. Рыков. Несмотря на личные противоречия Троцкого с Зиновьевым и Каменевым, их позиции были близки. Как и Троцкий, Каменев и Зиновьев не приняли тезис о построении социализма в отдельно взятой стране, выступали против углубления нэпа и дальнейших уступок крестьянству. В 1925 г. .триумвират. распался, и в 1926 г. Троцкий, Зиновьев и Каменев создали объединённую левую оппзицию в партии. В 1925 г. сама партия большевиков была переименована во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков) (ВКП(б)). Сталин, который руководил назначением партработников на должности, действовал так, что оппозиционеры теряли ответственные посты. Тогда Троцкий решился на открытое публичное выступление против партийных верхов. 7 ноября 1927 г. оппозиционеры вышли на демонстрацию, посвящённую десятилетию Октябрьской революции с лозунгами: Повернём огонь направо, против бюрократа, нэпмана и кулака, Выполним завещание Ленина.Но эта акция ничего не смогла изменить. Лидеры оппозиции были арестованы и позднее исключены из партии. Троцкого сослали в Алма-Ату. В 1929 г. его выслали из СССР в Турцию. Менее известных оппозиционеров отправили в тюрьмы. ХV съезд ВКП(б) прошёл в декабре 1927 г. под знаком победы над оппозицией. Вместе с тем в его решениях можно увидеть уступки позиции Троцкого. Съезд намечал наступление на кулака, решил ускорить индустриализацию и коллективизацию. Причиной такого изменения в политике партии стал экономический кризис нэпа (кризис хлебозаготовок), проявившийся в 1927 г. Выяснилось, что в своей критике нэпа оппозиция оказалась во многом права. Крестьяне были готовы продавать хлеб государству только при условии, что на вырученные деньги можно будет купить достаточное количество промышленной продукции хорошего качества. А эту потребность государственная промышленность удовлетворяла недостаточно. К тому же производительность крестьянского труда по-прежнему оставалась низкой. В результате государство заготовило для городов меньше хлеба, чем планировалось. В 1927 г. в столицах впервые за несколько лет появились хлебные очереди. Выход большевики видели в применении чрезвычайных мер. Сталин и его ближайшие соратники выехали в зернопроизводящие районы и провели там негласную оценку хлебных излишков. У крестьян был хлеб, но на просьбы руководителей отдать его добровольно крестьяне отвечали издёвками. В январе 1928 г. аппарат ЦК выпустил чрезвычайные директивы местным парторганизациям, в соответствии с которыми специальные заградительные отряды блокировали хлебопроизводящие районы и отбирали хлеб. Стала активно применяться статья Уголовного кодекса о спекуляции хлебом. Крестьян, стремившихся продать хлеб на рынке по более высокой цене, чем установленная государством, наказывали. Ускоренная индустриализация (то есть построение современной промышленности, гигантских предприятий с высокой производительностью труда) была важна из-за сложной внешнеполитической обстановки. Отношения СССР с западными державами заметно обострились. Великобритания обвинила СССР во вмешательстве в её внутренние дела (СССР по линии Коминтерна оказывал поддержку бастовавшим британским рабочим) и разорвала дип отношения. Кризис усугубился из-за поражения коммунистов в Китае и убийства советского дипломата П. Л. Войкова в Польше. Эти события лета 1927 г. получили название военная тревога СССР вновь почувствовал себя в положении осаждённой крепости среди капиталистического окружения, готового в любой момент начать агрессию. Для противостояния этой угрозе необходимо было производить современную военную технику.

4. Разгром «правого уклона».

Меньше чем через месяц после ХV съезда, осудившего троцкизм и фракционность, в Политбюро вновь разгорелась внутренняя борьба. Н. И. Бухарин (редактор главной коммунистической газеты Правда), председатель Совнаркома А. И. Рыков и руководитель профсоюзов М. П. Томский выступили с критикой действий Сталина. Они указывали на крестьянские волнения, вспыхнувшие вслед за изъятием хлеба. Было ясно, что крестьян уже не удастся застать врасплох, что они произведут меньше продовольствия, лучше спрячут излишки. Бухарин и его сторонники требовали более осторожной, умеренной политики. В понятиях того времени означало, что они занимают правые, более умеренные, позиции. С другой стороны, очередная неудача хлебозаготовок убедила Сталина в том, что модель нэпа, обеспечившая экономические успехи в короткий период 1924—1925 гг., не в состоянии дать достаточно средств, чтобы создать современную индустрию. Для индустриального рывка нужны были ресурсы, прежде всего хлеб, и Сталин решил взять его старыми, опробованными военно-коммунистическими методами. Первое время конфликт в руководстве страны развивался негласно. Сталин через своих сотрудников начал критику «правого уклона» в партии. Имена правых уклонистов никто не называл, и даже Бухарин присоединился к критике правого уклона, чтобы никто не заподозрил его самого в правизне. Отвергая точку зрения правых, Сталин выступал за превращение крестьян из единоличников в работников крупных хозяйств, подчинённых государству. В СССР развивались разные формы производственной кооперации: ТОЗы (товарищества обработки земли) с сохранением крестьянами своего хозяйства, артели с обобществлением хозяйства, но не быта, и коммуны с полным обобществлением хозяйства и домашнего быта. ВКП(б) поддержала массовое создание артелей, которые стали называться коллективными хозяйствами (колхозами). Колхозы должны были выполнять государственный план поставки продуктов для обеспечения жителей городов, строителей новых за- водов и для продажи на внешнем рынке (эти средства планировалось потратить на закупку нового оборудования). С помощью коллективизации (процесса создания колхозов) государство рассчитывало изъять у крестьян ресурсы, необходимые для строительства современной промышленности (индустриализации). В сентябре 1928 г. председатель ВСНХ В. В. Куйбышев опубликовал план индустриального развития на следующий год. Он пре дусматривал серьёзные перемены в прежней политике. Руководство партии отказалось от идеи осуществить индустриализацию за счёт накопления средств от продажи товаров лёгкой промышленности. Теперь основные расходы направлялись на развитие тяжёлой промышленности. Фактически это означало, что у крестьян будут не выкупать продовольствие в обмен на продукцию лёгкой промышленности, а просто забирать его. Сталина поддерживали члены Политбюро ЦК К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, В. В. Куйбышев, В. М. Молотов, Г. К. Орджоникидзе. Правое крыло. ВКП(б) не соглашалось с этим курсом, считая, что промышленный рывок не подготовлен и приведёт к экономической катастрофе. Как и в случае с Троцким, оппоненты генсека оказались в неблагоприятных условиях. В подчинении у Сталина находился секретариат ЦК — руководящая структура партийного аппарата. Правые коммунисты могли опереться на структуры, возглавлявшиеся Рыковым и Томским, а также на главный печатный орган в стране — газету Правда. Но правила партийной жизни не позволяли Бухарину открыто критиковать Сталина. Официальная пресса могла отстаивать только единую общепартийную точку зрения. Всё это было на руку генсеку. Он начал против своих противников сложные аппаратные игры. Уже через несколько месяцев многие сторонники Бухарина, Рыкова и Томского потеряли свои посты. На их место Сталин выдвинул своих ставленников. В апреле 1929 г. на пленуме ЦК правые потерпели окончательное поражение. Бухарин подал в отставку с поста редактора.Правды, а затем обрушился на Сталина с обвинениями в захвате власти, авантюризме экономической политики, которая напоминала предложения официально осуждённой левой оппозиции. Но на партийной конференции правые проиграли дискуссию, ведь большинство делегатов были подобраны аппаратом Сталина. Бухарин и Томский были сняты с высоких постов и покинули Политбюро. В 1930 г. был отправлен в отставку Рыков, и советское правительство возглавил твёрдый сторонник Сталина В. М. Молотов. Победив правый уклон, Сталин стал единоличным лидером партии. В декабре 1929 г. в связи с его юбилеем в стране была развёрнута широкая кампания восхваления Генерального секретаря партии. Именно в это время были заложены основы культа личности Сталина. Вскоре он был объявлен великим мыслителем, главным наследником Ленина, а затем великим вождём и отцом народов. Одновременно с разгромом правого уклона развернулось так называемое шахтинское дело ОГПУ разоблачило в г. Шахты заговор специалистов-вредителей. На публичном процессе летом 1928 г. многие обвиняемые сознались в поджогах, затоплениях шахт, подготовке интервенции иностранных держав. Сфабрикованное дело дало возможность Сталину заявить об обострении классовой борьбы. Были организованы и другие процессы над вредителями. Многие просчёты руководства и аварии стали объяснять умышленным вредительством внутренних врагов, которые стремились затормозить развитие советского хозяйства.

5. Социальная политика большевиков.

Социальная политика имела своей целью развитие системы здравоохранения, охрану материнства и детства, борьбу с детской беспризорностью и преступностью, организацию детского досуга, меры по сокращению безработицы. Появилось социальное законодательство, которого не знала дореволюционная Россия и многие страны Западной Европы, гарантировавшее двухнедельный оплачиваемый отпуск для рабочих и служащих, оплату больничных листов. В городах были открыты биржи труда, где оказывалась помощь в поиске работы. После Гражданской войны миллионы детей оказались без присмотра (призора), жили сами по себе или под контролем криминальных групп, воровали. Работу по борьбе с беспризорностью возглавил Ф. Э. Дзер жинский. В короткие сроки удалось разместить беспризорников в детские дома. С беспризорниками работали такие выдающиеся педагоги, как А. С. Макаренко и В. Н. Сорока-Росинский. Крайне высокой была преступность. К середине 1920-х гг. милиции и ОГПУ удалось ограничить наиболее опасные её проявления: бандитизм, грабежи. Однако массовым явлением оставалось хулиганство. Одной из задач, стоявших перед советской властью, была эмансипация женщин-тружениц. Женщины получили доступ к широкому кругу престижных профессий, им стали предоставляться отпуска по беременности и родам. Особое внимание власть уделяла воспитанию детей и молодёжи. Это стало главной задачей комсомола (основан в 1918 г., с 1926 г. — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи — ВЛКСМ). Новая власть была озабочена созданием системы социального лифта для молодых рабочих и крестьян: служба в армии, льготные условия поступления в вузы и военные училища, вступление в комсомол и в партию позволили им изменить традиционный образ жизни, приобщиться к новой элите. Изгоями системы оставались «лишенцы» — бывшие помещики, фабриканты, офицеры, чиновники, нэпманы, которые были лишены избирательных прав. Около 70% населения страны составляли сельские жители. По официальной терминологии они делились на кулаков, середняков, бедняков и батраков. Жизненный уровень основной массы деревенского населения оставался невысоким. По-прежнему во многих__ районах по причине перенаселённости деревни было распространено отходничество, то есть временный уход крестьян с весны до осени на заработки. Многие крестьяне старались остаться в городах, где на новых стройках постоянно требовались рабочие руки. Уступкой зажиточному крестьянству стало ограниченное разрешение сдачи земли в аренду. Это делали также бедняки, не имевшие возможности обрабатывать свой надел.