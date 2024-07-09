Героическая оборона Пскова в 1615 году В 1613 году состоялось долгожданное избрание нового русского царя Михаила Федоровича Романова. Казалось, что закончилось Смутное время и можно зажить спокойной жизнью. Но нет, новая власть продолжала борьбу с отрядами интервентов и их сообщниками, но сил на все не хватало. Особенно тревожное положение было на западе. На чтение: 1 минута

В 1613 году состоялось долгожданное избрание нового русского царя Михаила Федоровича Романова . Казалось, что закончилось Смутное время и можно зажить спокойной жизнью. Но нет, новая власть продолжала борьбу с отрядами интервентов и их сообщниками, но сил на все не хватало. Особенно тревожное положение было на западе. В 1611-1613 годах шведы захватили Новгород, Ладогу, Старую Руссу, Порхов, Гдов. Казалось, вот она долгожданная шведская победа. То о чем веками мечтали шведские интервенты, состоялось – северо-западные русские земли стали шведскими. Правда, оставалась «небольшая» малость. Для закрепления захваченных земель нужно было захватить еще и Псков. Вот молодой шведский король Густав II Адольф в 1615 году и направил к этому городу свои основные силы.

«Мы псковские»

В тот тяжелый период у центральной власти просто не было свободных сил, которые можно было направить на помощь городу. Псковичи могли надеяться только на свои силы. Город защищал гарнизон дворян, стрельцов и казаков в количестве 4200 человек и еще несколько тысяч ополченцев. Во главе обороны стояли опытные воеводы Плещеев и Собакин.

Горячий шведский король решил взять город сходу, однако первый натиск летом 1615 года был удачно отражен и с большими потерями для шведов. А еще в самом начале штурма произошел инцидент, который заметно подорвал боевой дух шведского войска. Король со свитой близко подъехал к стенам города и здесь метким выстрелом был убит новгородский наместник, известный шведский полководец фельдмаршал Эверт Горн. Это была серьезная потеря. После неудачного штурма шведы перешли к осаде. Вокруг города было создано более 10 лагерей, которые были укреплены траншеями и турами. Сам король разместился в Снетогорском монастыре.

Осада продолжалась по всем правилам военной теории того времени. Шведы обстреливали город из пушек, а защитники заделывали прорехи и делали дерзкие вылазки. В сентябре к шведам пришла помощь, но и в город прорвался отряд воеводы Ивана Плещеева, которого послал на помощь псковичанам Михаил Федорович.

Новый штурм «Северного льва»

В октябре 1615 года начался второй штурм. Но за время прошедшее с первого штурма, дела и у защитников и у нападавших здорово подпортились. Защитники начали страдать от голода, а шведская армия стала катастрофически сокращаться. Осень на Псковщине не самое лучшее время. Дожди, холода, болезни и недостатки в снабжении привели к тому, что к середине октября армия нападавших сократилась вдвое. «Северный лев», так иногда звали молодого короля, знал, что в городе тоже не все здорово и со дня на день ждал капитуляции. Уходить от Пскова ему не хотелось, и не дождавшись капитуляции он решился на новый приступ.

Перед атакой шведы выпустили по городу 700 зажигательных снарядов. Этот штурм действительно был самым мощным и даже позволил противнику захватить часть крепостной стены. Защитники взорвали захваченный участок, и перешли в контратаку. Псковичи чуть не захватили осадную батарею, просто не на чем было вывезти тяжелые орудия. В обороне города приняли практически все жители города. В результате к вечеру шведы были выбиты со всех занятых позиций, при этом понеся значительный урон. Но точку в этой истории поставило непредвиденное событие. При подготовке третьего штурма на одной из шведских батарей произошел взрыв, который вывел из строя многих канониров. Это было последним, что сломало надежду Густава Адольфа на победу.

Через несколько дней шведы свернули осаду и отступили от Пскова. Защитники города смогли заставить шведское правительство отказаться от своих захватнических требований, что позволило вернуть России Новгород, Ладогу, Порхов и другие захваченные ранее земли и города.

Но нельзя сказать, что шведский король полностью урезал свои аппетиты. Он решил не воевать на два фронта, а возобновил войну с Речью Посполитой за Прибалтику. 15 декабря 1615 года состоялось заключение долгожданного русско-шведского перемирия, которое закончилось подписанием в 1617 году Столбовского мира . Но это уже другая история.

Фото: https://ru.wikipedia.org